Обстріл ТРЦ у Кременчуці: 22 жертви, ще одна особа вважається зниклою безвісти

Жертвами удару по торговельно-розважальному центру (ТРЦ) у Кременчуці, в який 27 червня влучила російська ракета, стали 22 людей, ще одна особа вважається зниклою безвісти. Про це повідомив у суботу, 2 липня, мер міста Віталій Малецький.

"З 21 особи, які вважалися зниклими безвісти, експертизою встановлено тіла 20 загиблих, наразі одна людина залишається зниклою безвісти. Одна людина померла в лікарні. Таким чином на сьогодні кількість загиблих та зниклих безвісти внаслідок ракетного терористичного акту в ТЦ "Амстор" становить 22 особи", - написав він у Facebook.

Крім того, Малецький повідомив, що допомогу сім’ям загиблих у ТЦ "Амстор" буде збільшено вдвоє - з 50 до 100 тисяч гривень. "Також виділили кошти на оплату поховань усіх загиблих", - додав він.

ДСНС завершила розбір завалів

Розбір завалів у ТЦ "Амстор" рятувальники завершили о 13:25, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС). Зазначається, що для роботи залучалося понад 1060 осіб та майже 140 одиниць техніки. "З них від ДСНС понад 430 осіб та майже 70 одиниць техніки", - йдеться у повідомленні. Було виявлено 29 фрагментів тіл, додали у ДСНС.

Ракетного удару по ТРЦ в Кременчуці російські війська завдали вдень 27 червня. За даними Збройних сил України, по росіяни випустили тоді протикорабельні ракети Х-22 із літаків Ту-22М3 над Курською областю Росії.

Водночас за припущеннями розвідки Великобританії, що спирається в своєму аналізі на відео з камер спостереження, російські військові вдарили по торговельному центру в Кременчуці ракетою Х-32, що є модернізованою версією радянської Х-22.

Попри покращені характеристики, Х-32 "все ще не оптимізована для точного ураження наземних цілей, особливо в міських умовах", зазначають у розвідці.

Спростування заяв Москви про військовий об'єкт

Після обстрілу Кременчука речник міноборони РФ Ігор Конашенков заявив, що російські війська здійснили удар "високоточною зброєю" по складах з боєприпасами зі США і Європи у районі Кременчуцького заводу дорожніх машин, а вже їхня детонація призвела згодом до пожежі у торговельному центрі поруч, "який не функціонував".

Момент перед попаданням російської ракети у ТЦ "Амстор"

Однак Служба безпеки України (СБУ) оприлюднила відео, де видно влучання ракети у ТРЦ. Крім того, кадри з камер спостереження всередині центру та навколо нього показали, що там перебувало багато відвідувачів.

При цьому в СБУ наголосили, що не було жодних складів з військовою технікою і на Кременчуцькому заводі дорожніх машин, який 27 червня росіяни також обстріляли.