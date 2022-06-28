Удар по ТРЦ у Кременчуці: 18 жертв, ще 21 особа вважається зниклою безвісти

Жертвами російськогоракетного удару по торговельно-розважальному центру (ТРЦ) у Кременчуці стали щонайменше 18 осіб, ще 21 особа вважається зниклою безвісти. Такі дані оприлюднив у вівторок, 28 червня, міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський на брифінгу для журналістів у Кременчуці.

"На сьогодні… 18 загиблих. 21 особа вважається зниклою безвісти. Частина з них може бути серед 18 вже знайдених тіл", - зазначив Монастирський, якого цитує "Інтерфакс-Україна". За його словами, більшість знайдених тіл іще не впізнано, оскільки вони сильно обгоріли.

"На цю хвилину можемо сказати про розбір 60 відсотків завалів цього торговельного центру. Тому цифри щодо жертв іще не остаточні. Рятувальники намагатимуться розібрати завали до завтрашнього ранку, тоді буде відома остаточна кількість загиблих", - додав керівник МВС України. Монастирський зазначив, що загалом унаслідок ракетного удару по ТЦ 59 осіб отримали поранення, 25 осіб госпіталізовано, 1 померла у лікарні.

У Києві наголошують. що ТРЦ не мав жодного стосунку до ЗСУ

На тлі цього очільник МВС наголосив, що знищений ударом росіян ТРЦ "Амстор" у Кременчуці є абсолютно цивільним об'єктом. "Тут ніколи не розміщувалися ні збройні сили, ні інші військові формування. Тут немає бункерів і складів зі зброєю, тут нічого такого, що загрожувало б комусь із військових, тому це прицільне влучання саме в цивільний об'єкт", - сказав глава МВС.

Крім того, за даними Монастирського, вже встановлено перші імена російських льотчиків, які вчинили цей ракетний удар. "Аналітики СБУ та Нацполіції встановили, який саме полк авіації вчинив цей злочин. І вже є перші імена льотчиків, які злітали на Ту-22", - запевнив урядовець.

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Натомість речник міноборони РФ Ігор Конашенков заявив, що російські війська здійснили удар "високоточною зброєю" по складу з боєприпасами зі США і Європи у районі Кременчуцького заводу дорожніх машин, а вже їхня детонація призвела до пожежі у торговельному центрі поруч, "який не функціонував".

На такі й подібні заяви відреагував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. "Огидно спостерігати за російськими реакціями на ракетний удар РФ по Кременчуку. Звичайні росіяни радіють у соцмережах. Російські дипломати та чиновники поширюють божевільні теорії змови, заперечуючи, що удар взагалі був. Росія - країна вбивць і відвертих брехунів", - написав Кулеба у Twitter.

На Полтавщині оголошено жалобу

Тим часом голова Полтавської обласної військової адміністрації (ОВА) Дмитро Лунін повідомив, що 28 червня на Полтавщині оголошено жалобний день для вшанування пам'яті загиблих унаслідок обстрілу ТРЦ у Кременчуці. Про це посадовець написав у Telegram-каналі. За його словами, на знак скорботи буде приспущено держпрапор України з чорною стрічкою на будівлях органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій. "Також встановлено обмеження на проведення розважальних заходів, заборонено звучання розважальної музики у закладах торгівлі та громадського харчування", - попередив Лунін.