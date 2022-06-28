Удар по ТРЦ у Кременчуці: 18 жертв, ще 21 особа вважається зниклою безвісти

"На сьогодні… 18 загиблих. 21 особа вважається зниклою безвісти. Частина з них може бути серед 18 вже знайдених тіл", - зазначив Монастирський, якого цитує "Інтерфакс-Україна". За його словами, більшість знайдених тіл іще не впізнано, оскільки вони сильно обгоріли.
"На цю хвилину можемо сказати про розбір 60 відсотків завалів цього торговельного центру. Тому цифри щодо жертв іще не остаточні. Рятувальники намагатимуться розібрати завали до завтрашнього ранку, тоді буде відома остаточна кількість загиблих", - додав керівник МВС України. Монастирський зазначив, що загалом унаслідок ракетного удару по ТЦ 59 осіб отримали поранення, 25 осіб госпіталізовано, 1 померла у лікарні.
У Києві наголошують. що ТРЦ не мав жодного стосунку до ЗСУ
На тлі цього очільник МВС наголосив, що знищений ударом росіян ТРЦ "Амстор" у Кременчуці є абсолютно цивільним об'єктом. "Тут ніколи не розміщувалися ні збройні сили, ні інші військові формування. Тут немає бункерів і складів зі зброєю, тут нічого такого, що загрожувало б комусь із військових, тому це прицільне влучання саме в цивільний об'єкт", - сказав глава МВС.
Крім того, за даними Монастирського, вже встановлено перші імена російських льотчиків, які вчинили цей ракетний удар. "Аналітики СБУ та Нацполіції встановили, який саме полк авіації вчинив цей злочин. І вже є перші імена льотчиків, які злітали на Ту-22", - запевнив урядовець.
У Москві запевняють, що цілили в військовий об'єкт
Натомість речник міноборони РФ Ігор Конашенков заявив, що російські війська здійснили удар "високоточною зброєю" по складу з боєприпасами зі США і Європи у районі Кременчуцького заводу дорожніх машин, а вже їхня детонація призвела до пожежі у торговельному центрі поруч, "який не функціонував".
На такі й подібні заяви відреагував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. "Огидно спостерігати за російськими реакціями на ракетний удар РФ по Кременчуку. Звичайні росіяни радіють у соцмережах. Російські дипломати та чиновники поширюють божевільні теорії змови, заперечуючи, що удар взагалі був. Росія - країна вбивць і відвертих брехунів", - написав Кулеба у Twitter.
На Полтавщині оголошено жалобу
Тим часом голова Полтавської обласної військової адміністрації (ОВА) Дмитро Лунін повідомив, що 28 червня на Полтавщині оголошено жалобний день для вшанування пам'яті загиблих унаслідок обстрілу ТРЦ у Кременчуці. Про це посадовець написав у Telegram-каналі. За його словами, на знак скорботи буде приспущено держпрапор України з чорною стрічкою на будівлях органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій. "Також встановлено обмеження на проведення розважальних заходів, заборонено звучання розважальної музики у закладах торгівлі та громадського харчування", - попередив Лунін.
Яку зброю Україна отримує від Заходу
Черговий літак із військовою допомогою Україні
Від початку вторгнення Росії в Україну постачання озброєнь Києву здійснили вже понад два десятки держав - від Австралії до США. І йдеться не тільки про амуніцію, стрілецьку та нелетальну зброю, а й про важкі системи та бронетехніку. DW - про деякі з них.
Яку зброю Україна отримує від Заходу
Буксирована гаубиця М777
Розроблену у Великобританії гаубицю калібру 155 міліметрів було взято на озброєння у 2005 році, а її перше бойове застосування відбулося у війні в Афганістані. Може стріляти керованими снарядами, ефективна дальність стрільби сягає 40 кілометрів. В інтенсивному режимі може зробити до п'яти пострілів за хвилину. Вперше про постачання М777 Україні було оголошено 13 квітня.
Яку зброю Україна отримує від Заходу
Танки Т-72
Наймасовіший танк другого покоління було взято на озброєння в Радянському Союзі у 1973 році. Лише в СРСР та Росії було вироблено понад 30 тисяч цих танків. Різні їхні модифікації випускалися у Югославії, Польщі, Чехословаччині, Індії. Досі використовується арміями чотирьох десятків держав. Від початку війни Україна отримала від Польщі, Словенії та Чехії близько 300 танків Т-72.
Яку зброю Україна отримує від Заходу
Реактивна система залпового вогню БМ-21
Взята на озброєння в СРСР у 1963 році й використовується досі. Залп - 40 снарядів, найбільша дальність стрільби - 42 кілометри. РСЗВ стоїть на озброєнні кількох десятків країн Європи, Азії, Африки та Латинської Америки. У квітні 2022 року стало відомо про те, що Польща передала Україні 20 таких систем.
Яку зброю Україна отримує від Заходу
Зенітно-ракетний комплекс С-300
Поставлений на бойове чергування в СРСР 1979 року зенітно-ракетний комплекс (ЗРК) С-300 здатний вражати балістичні та аеродинамічні цілі на різних висотах та на дальності до 200 кілометрів. Призначений для захисту великих промислових та адміністративних об'єктів, військових баз та пунктів управління. У квітні про постачання С-300 Україні заявила Словаччина.
Яку зброю Україна отримує від Заходу
Самонавідні ракети класу "повітря-земля" Brimstone
Розроблені для британських ВПС високотехнологічні ракети Brimstone було взято на озброєння у 2005 році. Активна радіолокаційна головка самонаведення дозволяє з великою точністю вражати цілі, що рухаються, а тандемний принцип устрою бойової частини ефективний проти сучасних типів броні. На фото - британський літак Eurofighter Typhoon із ракетами Brimstone.
Яку зброю Україна отримує від Заходу
Самохідна артилерійська установка PzH 2000
Німецька самохідна артилерійська установка (САУ) PzH 2000 є однією з найсучасніших САУ у світі, що поєднує в собі живучість, мобільність і високу скорострільність. У боєкомплекті 60 снарядів. Дальність стрілянини - до 50 кілометрів. 3 травня газета Die Welt повідомила про готовність ФРН передати Україні сім гаубиць PzH 2000.
Яку зброю Україна отримує від Заходу
Реактивна система залпового вогню RM-70 Vampire
Модернізований варіант чехословацької версії радянської реактивної системи залпового вогню "Град". Може також використовуватися для дистанційного мінування місцевості. Забезпечена броньованою кабіною для захисту екіпажу та цифровою системою керування вогнем, що дає змогу зменшити час від виявлення цілі до її знищення. Понад 20 таких установок Чехія передала Україні в середині квітня.
Яку зброю Україна отримує від Заходу
Буксирована гаубиця FH70
Спільний проект ФРН, Великобританії та Італії. У порівнянні з М777 FH70 - застаріла артилерійська система, але завдяки автоматизованому завантаженню снарядів може робити постріли що 10 секунд. Максимальна ефективна дальність стрільби близько 30 кілометрів. Досі перебуває на озброєнні армій Великобританії, Італії, ФРН та інших країн. Про передачу FH70 Україні оголосила Італія.
Яку зброю Україна отримує від Заходу
Бойові безпілотники Switchblade
Узятий на озброєння у 2012 році баражувальний тактичний боєприпас Switchblade призначений для знищення живої сили та броньованих цілей. США обіцяли передати Україні понад 700 таких дронів. У травні з'явилися перші свідчення використання Switchblade українськими військовими. Крім того, стало відомо про готовність США передати Києву 120 нових тактичних безпілотників Phoenix Ghost.
Яку зброю Україна отримує від Заходу
Реактивна система залпового вогню HIMARS
Універсальна артилерійська система на базі автомобіля. Може використовувати шість реактивних снарядів або одну оперативно-тактичну балістичну ракету ATACMS. Також може застосовуватися для запуску зенітних ракет. Використовувалася США в Афганістані та Сирії. Про початок постачання HIMARS в Україну США оголосили 22 квітня.