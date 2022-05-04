В Україні інтенсивні ракетні удари: є руйнування залізниці

24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну, зокрема хроніку подій в Україні за першу половину середи, 4 травня.

На цій сторінці DW стежить за новинами середи, 4 травня (час київський).

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Війська РФ завдали ракетного удару по cелу Требухів Броварського району Київської області. Про це повідомив у Facebook міський голова Броварів Ігор Сапожко.

За даними українських ЗМІ, увечері 4 травня завдали також ударів по Харкову і Черкасах. У Дніпрі поцілили у залізницю. За даними заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, у Броварському районі та Дніпрі спрацювала ППО, було збито по одній крилатій ракеті.

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Великобританія передає Україні партію мобільних електрогенераторів. Про це повідомили на своїх сторінках у Twitter міністр енергетики України Герман Галущенко та його британський колега Квасі Квартенг. Йдеться про партію у 570 генераторів, що мають забезпечити роботу лікарень, укриттів, станцій зв'язку та водопостачання. "Завдяки генераторам ми забезпечимо стійке електропостачання важливих об'єктів, незважаючи на чергові руйнування через обстріл російських окупантів", - написав Галущенко.

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Парламент Болгарії схвалив надання Україні гуманітарної, фінансової та військово-технічної допомоги, повідомляє Болгарське телеграфне агентство. Йдеться, зокрема, про ремонт української військової техніки в Болгарії. Окрім того, офіційна Софія допоможе Україні експортувати зерно через болгарський чорноморський порт Варна.

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У Миколаєві пролунали вибухи, влада закликає містян залишатися в укриттях і не підходити до вікон. Про це повідомив у Telegram міський голова Олександр Сєнкевич.

У Чорнобильській зоні пожежі

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У Київській області горить ліс в Чорнобильській зоні та Іванківському, повідомив міський голова Віталій Кличко. Киян закликають закрити вікна у разі задимленості та без потреби не перебувати на вулиці.

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У Дніпрі обстріляли центр міста, повідомив мер Борис Філатов. ЗМІ повідомляють, що вибухи також чути у Запоріжжі та Черкасах. На Черкащині працює ППО, уточнив керівник воєнної адміністрації Ігор Табурець.

Пресслужба "Укрзалізниці" повідомила про ракетний обстріл залізничної інфраструктури у Дніпрі.

За даними голови правління "Укрзалізниці" Олександра Камишіна, 4 травня російські війська втретє обстріляли міст через Дністровський лиман на Одещині. Також повідомляється, що увечері ударів завдали по шести залізничних станціях в центрі та на заході України. Попередньо постраждалих немає, затримано 14 пасажирських поїздів. "Пошкодження інфраструктури тяжкі", - констатували в УЗ.

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Російські війська увійшли на територію "Азовсталі" - Арахамія

Українська влада станом на вечір 4 травня мала зв'язок із підрозділами, які захищають Маріуполь, заявив глава української делегації на переговорах із РФ, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія у коментарі "Радіо Свобода".

"Другий день продовжуються спроби штурму заводу. Російські війська на території "Азовсталі" вже перебувають", - повідомив Арахамія, пославшись на командира полку "Азов". Як відомо, завод "Азовсталь" займає велику територію Маріуполя та має розгалужену мережу підземних споруд.

Шольц не хоче їхати до Києва

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Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) поки не бачить можливості відвідати столицю України. Перешкодою залишається відмова Києва прийняти німецького президента Франка-Вальтера Штайнмаєра (Frank-Walter Steinmeier), заявив Шольц 4 травня. Він додав, що небажання Києва прийняти Штайнмаєра перешкоджає і візиту до столиці України будь-якого іншого члена уряду ФРН.

На спільній прес-конференції з віцеканцлером ФРН Робертом Габеком (Robert Habeck) та міністром фінансів країни Крістіаном Лінднером (Christian Lindner) Шольц заявив: "Я вважаю, що можу за нас трьох сказати, що для всього німецького уряду, як і для німецького народу, є проблемою те, що федерального президента попросили не приїжджати". За словами Шольца, наступний крок тепер за Україною.

3 травня Україну відвідав лідер опозиції Німеччини - християнський демократ Фрідріх Мерц (Friedrich Merz). Він став першим німецьким політиком, який з початку війни в Україні прибув до Києва та зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Після цього Мерц рекомендував Шольцу також приїхати до Києва.

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Угорщина проти шостого пакету санкцій

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Влада Угорщини не готова підтримати шостий пакет санкцій ЄС проти Росії у тому вигляді, в якому його пропонують зараз, заявив у середу глава угорського МЗС Петер Сіярто.

За його словами, запропоновані санкції, що передбачають, зокрема, ембарго на російську нафту, стали б найсильнішим ударом по енергетичній безпеці країни. Ідею, згідно з якою Угорщина та Словаччина при цьому отримають півтора року на відмову від нафти, міністр вважає нерозумною, називаючи це дуже коротким терміном.

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Великобританія розширює санкції проти Росії. Фірми з РФ у рамках нових обмежень не зможуть користуватися послугами британських компаній у галузі PR, бухгалтерського обліку та консультацій з питань управління, повідомила міністерка закордонних справ Ліз Трасс.

Зеленський: "Ми не підемо на заморожений конфлікт"

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Київ ставить за мету повернення України до міжнародно визнаних кордонів, сказав президент України Володимир Зеленський під час участі у сесії Wall Street Journal CEO Council Summit. Утім, українська влада усвідомлює, що на це потрібен час, додав він. Тому, першим кроком має бути зупинення війни РФ в Україні, далі зробити так, щоб Росія максимально відійшла з української території, а потім максимально відновити територіальну цілісність, пояснив глава держави. Він наголосив, що Україна робитиме все можливе, але лише як рівноправний партнер, для відновлення територіальної цілісності, зокрема щодо анексованого Криму. Київ віддає перевагу діалогу та дипломатії, додав президент України.

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За даними розслідування Associated Press, внаслідок ракетного удару по маріупольському драмтеатру 16 березня могли загинути 600 людей. Це вдвічі більше, ніж раніше повідомляла українська влада. Журналісти AP зібрали свідчення 23 очевидців, які вижили після влучання ракетою у будівлю театру, де переховувалося близько тисячі цивільних, та створили тривимірну модель з детальним планом приміщень. Свідки трагедії змогли показати на віртуальній моделі де конкретно та скільки людей знаходилося у момент трагедії. Розслідування також спростовує заяви РФ про те, що театр було знищено українськими силами, так само, як і про те, що він служив військовою базою.

++16.46++

На "Азовсталі" у Маріуполі точаться бої, з українськими бійцями втрачено зв'язок, повідомляє мер міста Вадим Бойченко. Ще вчора зв'язок був, а сьогодні вже неможливо дізнатися чи в безпеці українські військові, розповів Бойченко в ефірі національного телемарафону. Російські сили завдають ударів по території заводу з важкої артилерії, працюють танками та авіацією, обстріли ведуться і з кораблів, додав він. На території комбінату все ще залишаються сотні цивільних, з яких більше 30 - діти. Вони перебувають у сховищах заводу ще від початку повномасштабного вторгнення Росії на українську територію 24 лютого.

Речник міністерства оборони Олександр Мотузяник підтвердив, що з українськими бійцями втрачено зв'язок. Російські сили робили численні спроби штурму "Азовсталі", додав він.

++16.24++

За останню добу на Київщині виявили ще 20 тіл цивільних, повідомляє міністерство внутрішніх справ України. Станом на 4 травня поліція Київської області виявила та оглянула вже 1235 тіл мирних жителів. Близько трьох сотень з них і досі не вдалося ідентифікувати.

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В Україні зафіксовано найнижчий за історію соціологічних спостережень показник ностальгії за розпадом Радянського Союзу. Про це свідчать результати загальнонаціонального опитування, яке 27 квітня провела соціологічна група "Рейтинг". Так, на кінець квітня в Україні за розпадом СРСР жалкує лише 11 відсотків людей, натомість абсолютна більшість - 87 відсотків - за ним не жалкує. Опитування також показало зміну в історичній пам’яті українців - переоцінка ставлення до Дня Перемоги 9 травня. Якщо до 2022 року це свято абсолютною більшістю (80 відсотків) дорослого населення сприймалося як таке, що має суттєвий особистий символізм, то у 2022 році для значної частини опитаних воно перейшло у розряд пережитків минулого (36 відсотків), або ж буденності (23 відсотка).

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Інтелектуальна еліта Німеччини у відкритому листі до канцлера ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz) виступила за продовження постачань зброї в Україну та розширення енергетичних санкцій щодо Росії. Текст звернення оприлюднило видання Die Zeit. "Кожен день на рахунку", - наголошують автори листа, звертаючи увагу на постійні обстріли, руйнування інфраструктури та надзвичайну гуманітарну ситуацію в Україні. "Будь-хто, хто паплюжить міжнародне право, не має піти з поля битви переможцем", - вважають автори листа.

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Президент Росії Володимир Путін припустився великої помилки "зі своєю жорсткою агресивною війною проти України", вважає канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz). За два місяці з моменту російського вторгнення, у світі з'явилося "сильніше НАТО, міцніша структура безпеки, у тому числі і у країнах на східному фланзі" Північноатлантичного альянсу, а також єдність у Євросоюзі, заявив глава уряду ФРН за підсумками засідання кабінету міністрів ФРН у державній резиденції в палаці Мезеберг.

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