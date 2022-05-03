Посол Мельник, канцлер Шольц і "ображена ковбаса"

Що може собі дозволити посол і скільки має терпіти канцлер? Питання, яке цими днями обговорюють у Німеччині. Приводом стало висловлювання українського посла Андрія Мельника після інтерв'ю канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz) одному з німецьких телеканалів. У ньому голова німецького уряду сказав, що поки що не планує відвідувати Київ, причиною він назвав відмову України приймати в себе президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмаєра (Frank-Walter Steinmeier).

Німецький президент хотів відвідати Київ разом із колегами з Польщі, Латвії, Литви та Естонії в середині квітня. Його прийняти не захотіли. "Так не робиться", - сказав Шольц. На його думку, не можна відмовляти у візиті президенту країни, яка надає "так багато" військової та фінансової допомоги, яка "потрібна, коли йдеться про гарантії безпеки, так важливі для України в майбутньому".

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У відповідь Мельник заявив, що державному діячу не личить ображатися, використавши ідіому, яка дослівно перекладається з німецької як бути "ображеною ліверною ковбасою" і означає "видавати з себе ображеного". "Йдеться про найбрутальнішу війну на знищення з часів нападу нацистів на Україну. Це не дитячий садок", - сказав Мельник. Водночас він зауважив, що український президент Володимир Зеленський і надалі буде дуже радий прийняти в себе канцлера Німеччини. Але більше, ніж на "будь-які символічні візити", Україна чекає на схвалення німецьким урядом "запиту Бундестагу на надання важкого озброєння найближчим часом та на виконання своїх обіцянок", зазначив Мельник. Зараз Україна чекає на танки з Німеччини, що мають стати першою партією важкого озброєння, яке Берлін надасть Києву.

Критика на адресу Мельника

Шольц жодним чином не відреагував на атаку українського посла. Інші, натомість, гостро розкритикували Мельника. "Олаф Шольц - не ковбаса, він канцлер Федеративної Республіки Німеччина. Це потрібно поважати", - сказав віцеспікер Бундестагу Вольфґанґ Кубікі. Голова фракції правопопулістської опозиційної "Альтернативи для Німеччини" в Бундестазі Тіно Крупалла (Tino Chrupalla) вимагає наслідків для українського посла. "Після таких провокацій та образи на адресу конституційних органів не можна сидіти склавши руки. Федеральний уряд повинен зараз же викликати посла Мельника", - сказав політик. Якщо Мельник не йтиме назустріч, то уряд повинен вимагати його відкликання, переконаний Крупалла.

Президенти країн Балтії та Польщі відвідали Київ без президента Німеччини Штайнмаєра

Натомість голова комітету з питань оборони Бундестагу Марі-Аґнес Штрак-Ціммерманн (Marie-Agnes Strack-Zimmermann), що представляє Вільну демократичну партію (ВДП), котра входить до правлячої коаліції, і сама відвідувала Київ після початку вторгнення Росії, спробувала залагодити ситуацію, водночас захищаючи канцлера. Вона погоджується, що Київ не може очікувати, що канцлер приїде після того, як Україна відмовилася приймати в себе президента Німеччини. "Може, любий пане Мельник, просто варто вибачитися перед президентом та ввічливо запросити канцлера", - сказала вона.

Російське "павутиння"

Це не перша атака українського посла на німецький уряд і, особливо, на Соціал-демократичну партію (СДПН), до якої належить канцлер Шольц та яку представляв раніше Штайнмаєр, коли був в уряді. На початку квітня Мельник закинув топовим соціал-демократичним політикам "дуже тривожну близькість до Росії" та особливо наголосив на Штайнмаєрі. З 1998 року він був близьким соратником тодішнього канцлера Ґергарда Шредера, очолював Відомство федерального канцлера за нього. В уряді Анґели Меркель Штайнмаєр довго був головою МЗС.

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В інтерв'ю берлінській газеті Tagesspiegel Мельник закинув німецькому політику, що той сплів "павутиння контактів із Росією". У цю мережу, за словами посла, входять і люди, що ухвалюють рішення і в нинішньому німецькому уряді. Незадовго після цього Мельник написав у Twitter, що "дружня до Путіна" політика "товаришів з СДПН" лише посприяла "варварській війні на знищення проти держави, нації, культури, проти жінок і дітей" в Україні.

Тиск на соціал-демократів

Для СДПН ці постійні напади схожі на кошмар. На початку квітня з Мельником зустрілася співголова партії Саскія Ескен (Saskia Esken), аби заспокоїти ситуацію. Обоє домовилися не коментувати розмову, повідомивши лише, що вона пройшла добре. Утім, назвавши канцлера Шольца "ображеною ковбасою", Мельник продемонстрував, що мовчати особливо не збирається.

За часів канцлера Шредера (л) Штайнмаєр (п) був його близьким соратником

Це лише посилює тиск, який і без того вже тривалий час чиниться на соціал-демократів через нерішучу позицію щодо постачання зброї Україні. Десятиліттями в Німеччині діяло правило не постачати зброю у регіони криз та конфліктів. У фракції СДПН багато переконаних пацифістів, яким непросто прийняти зміну курсу. Для Шольца це означає, що він має переконувати своїх соратників.

Але німецький канцлер - не той, кому легко вдається вести за собою інших. За своїм типажем він надто відсторонений і холодний. Йому завжди важко вдавалося демонструвати емоції. Крім того, він вважає, що політичні рішення не мають ухвалюватися публічно. Коментуючи дискусію в ЄС щодо ймовірного ембарго на російську нафту, він сказав, що не вважає за необхідне вести "текстові трансляції з європейських консультацій". "Це не футбольний матч", - сказав Шольц.

Віцеканцлер Габек як "Анти-Шольц"

За останні тижні рейтинг Шольца суттєво впав, на відміну від його віцеканцлера з партії Зелених, міністра економіки Роберта Габека (Robert Habeck). Його, навпаки, підтримує дедалі більше німців. За своїм типажем він такий собі "Анти-Шольц". Габек завжди присутній у соцмережах, де люди можуть спостерігати за його щоденним життям політика на відео зі смартфону.

Радники Шольца вже давно намагаються зробити так, аби принаймні міміка та жести канцлера виглядали дещо більш енергійно. Під час інтерв'ю в понеділок, 2 травня, це кидалося в очі: Шольц постійно рухав руками, час від часу стискаючи пальці в кулак. Незвично емоційним був і виступ канцлера під час демонстрації 1 травня.

Вчитися у Роберта Габека комунікаційних навичок зараз у Німеччині пропонують навіть деякі фахівці, що тренують людей на керівних посадах. "Говорити, як Роберт Габек: як застосовувати риторику та мову тіла впевнено", - рекламує себе один з тренерів.