 Посол Мельник назвав канцлера ФРН Шольца ″ображеною ковбасою″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.05.2022

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Новини

Посол Мельник назвав канцлера ФРН Шольца "ображеною ковбасою"

Посол України в Німеччині Андрій Мельник вважає, що канцлеру ФРН Олафу Шольцу не варто ображатися і додав, що президент України Володимир Зеленський буде радий зустрітися з ним у Києві.

Посол України у Німеччині Андрій Мельник

Посол України у Німеччині Андрій Мельник

Посол України у Німеччині Андрій Мельник розкритикував канцлера ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz) у вівторок, 3 травня, за те, що той виключає можливість візиту до Києва на даний момент.

Напередодні Шольц сказав німецькому суспільному мовнику ZDF, що від планування поїздки до України його зупиняє відмова у візиті президенту Німеччини Франку-Вальтеру Штайнмаєру (Frank-Walter Steinmeier).

У відповідь Мельник заявив, що державному діячу не личить ображатися. "Видавати з себе ображену ковбасу - не надто відповідає статусу державного діяча. Йдеться про найбрутальнішу війну на знищення з часів нападу нацистів на Україну, це не дитячий садок", - сказав він у коментарі інформаційній агенції dpa.

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Посол: Зеленський радо зустріне Шольца у Києві

Мельник зазначив, що президент України Володимир Зеленський буде радий зустрічі з німецьким канцлером у Києві.

Втім він зауважив: "На що Україна чекає набагато більше, ніж на будь-які символічні візити, так це на схвалення керівною коаліцією Німеччини запиту Бундестагу на надання важкого озброєння найближчим часом та на виконання своїх обіцянок". Зараз Україна чекає на танки з Німеччини, що мають стати першою партією важкого озброєння, яке Берлін надасть Києву.

Візит Штайнмаєра до Києва, що не відбувся

У квітні президент ФРН заявив, що Україна відхилила його пропозицію завітати до Києва, назвавши візит "небажаним". У відповідь Шольц сказав, що спантеличений відмовою Києва прийняти Штайнмаєра. В свою чергу Зеленський запевняє, що його офіс не отримував офіційного звернення щодо візиту.

Штайнмаєра неодноразово критикували, в тому числі в Україні, за його зв'язки з Росією та роль в покращенні відносин з президентом РФ Володимиром Путіним у часи перебування на посаді яку міністра закордонних справ.

Нещодавно він вперше офіційно визнав свої помилки у відносинах з Москвою, зокрема в питанні будівництва газопроводу "Північний потік-2". Крім того, після оприлюднення кадрів воєнних злочинів у Бучі, Штайнмаєр висловився за притягнення до відповідальності Путіна, міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, а також всіх до цього причетних. 

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