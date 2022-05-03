Папа Римський Франциск хоче зустрітися з Путіним

24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну, зокрема хроніку подій в Україні за 2 травня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за новинами вівторка, 3 травня (час київський).

Папа Римський хоче зустрітися з Путіним

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Папа Римський Франциск хоче зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним.

Папа Римський Франциск тримає під час служби 6 квітня прапор України, привезений у Ватикан з Бучі, що була окупована військами РФ.

Про це він сказав в інтерв'ю італійській газеті Corriere Della Sera. Понтифік розповів, що просив про зустріч Путіним, щоби переконати його припинити війну в Україні. Втім, відповіді від Москви досі не отримав. У Ватикані припускають, що російський лідер наразі не готовий до зустрічі, проте й надалі чекатимуть на відповідь, додав він.

Щодо можливого візиту до Києва Папа Франциск вважає, що зараз для цього не час.

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Від початку війни в Україні загинули вже 220 дітей, ще 406 дістали поранень, повідомляє Офіс генерального прокурора України. Найбільше постраждалих дітей у Донецькій області - 139, Київській - 115, Харківській - 95, Чернігівській - 68, Херсонській - 45, Миколаївській - 43, Луганській - 37, Запорізькій - 27, Сумській - 17, у Києві - 16 та Житомирській області- 15.

Нагадаємо, що 2 травня внаслідок ракетного обстрілу Одеси загинув хлопчик 14 років та отримала поранення 17-річна дівчина.

Прем'єр Італії розкритикував канал за інтерв'ю з Лавровим

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Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі розкритикував програму італійського телеканалу Rete4, під час якої міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав "найзапеклішими антисемітами" самих євреїв і порівняв президента України Володимира Зеленського з німецьким диктатором Адольфом Гітлером. Італійський прем'єр вважає, що програма стала "сеансом політичної агітації" замість інтерв'ю з Лавровим. "Це не було журналістським досягненням", - сказав Драгі. Він наголосив, що на відміну від РФ в Італії є свобода слова, але "варто замислитись над тим, наскільки прийнятно запрошувати когось на інтерв'ю та не реагувати на висловлювання цієї людини".

Тим часом міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер (Christian Lindner) назвав висловлювання Лаврова "скандалом, який не можна пробачити". На його думку, Ізраїль справедливо обурений словами глави російського МЗС. "Зрозуміло одне: Росія не повинна перемогти в цій агресивній війні, яка порушує міжнародне право. Україна має перемогти. І вона переможе. І ми їх у цьому підтримаємо", - написав Лінднер у Twitter.

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Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон звернеться до Верховної Ради України за допомогою відеозв'язку у вівторок, 3 травня.

Джонсону на Київщині 9 квітня подарували керамічного півника - ідентичного тому, що вцілів у будинку в Бородянці, в який влучила ракета РФ.

Як зауважує британське видання The Guardian, він стане першим світовим лідером, який виступить перед українським парламентом від початку війни, розв'язаної Росією війни проти України.

9 квітня британський прем'єр відвідав Київ.

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Президент США Джо Байден досі не збирається відвідувати Україну, повідомляє американське видання СNN. "Я знаю, що президент хотів би відвідати Україну, але ні, наразі планів немає", - цитує воно слова речниці адміністрації американського президента Джен Псакі на брифінгу в Білому домі.

Держдеп: Росія може офіційно оголосити війну Україні 9 травня

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У Державному департаменті США попереджають, що президент РФ Володимир Путін може офіційно оголосити війну Україні 9 травня. Це начебто дозволить йому збільшити кількість призовників, пояснив на брифінгу речник Держдепу Нед Прайс. "Це було би великою іронією, якби Москва використала нагоду Дня Перемоги для оголошення війни", - цитує його американське видання СNN.

Раніше міністр оборони Великобританії Бен Воллес припускав, що Путін може 1 травня "спробувати вийти зі своєї "спеціальної операції", щоби оголосити так звану "війну проти нацистів" і під таким гаслом мобілізувати більше росіян.

Нагадаємо, посол США в Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) Майкл Карпентер заявив із посиланням на дані американської розвідки, що в середині травня Росія збирається приєднати до своєї території псевдоутворення "ДНР" і "ЛНР". За його словами, є також ознаки того, що РФ планує спершу створити псевдоутворення "ХНР" в окупованій Херсонській області, щоби згодом анексувати і його.

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Росія перенаправила інтернет-трафік в окупованій Херсонській області через свою комунікаційну інфраструктуру.

Сервіс NetBlocks зафіксував відключення на Херсонщині 30 квітня різних українських інтернет-провайдерів. Через кілька годин з'єднання відновилось, але трафік ішов уже через РФ. Імовірно, тепер мережа в області підпадає під дію російських правил стеження та цензур, зауважує агентство Reuters.

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Ранкове зведення генштабу ЗСУ

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Українські військові відбили 12 атак російської армії на Донеччині та Луганщині, знищивши близько трьох десятків одиниць військової та восьми одиниць автомобільної техніки РФ. Підрозділи протиповітряної оборони вразили вісім російських безпілотників. Як повідомляє генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ), для поповнення втрат техніки Росія зняла зі зберігання у Воронезькій області та перекинула в Україну 17 танків і 60 броньованих машин піхоти.

Російські військові продовжують намагатися встановити повний контроль над населеними пунктами Рубіжне і Попасна в Луганській області та просунутися у напрямку Лиману і Слов'янська Донецької області, йдеться у ранковому зведенні генштабу ЗСУ.

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Усім країнам світу варто визнати, що у ядерній війні не може бути переможців, заявила речниця Білого дому Джен Псакі під час брифінгу. Вона вказала, що президент США Джо Байден відмовляється розміщувати американські війська на території України, бо інакше вони "братимуть участь у цій війні", і американська влада продовжить доносити цю позицію до громадян.

++06.19++

Збройні сили України (ЗСУ) не ведуть операцій на території Росії, вони проводяться лише в межах українських кордонів, заявив президент країни Володимир Зеленський в інтерв'ю телеканалам Al Arabiya та Al Hadath. Останнім часом влада російських Курської, Брянської та Білгородської областей неодноразово повідомляла про обстріли та авіаудари з українського боку.

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Посол України у ФРН Андрій Мельник закликав не розвантажувати у німецьких портах судна з вантажами із Росії. "Я закликаю федеральний уряд, владу федеральних земель та німецькі порти бойкотувати російські кораблі або судна з вантажами з Росії, насамперед, танкери", - заявив Мельник тижневику Der Spiegel.

++05.02++

Європейський Союз має намір активізувати співпрацю з африканськими країнами для заміщення імпорту російського газу і зниження залежності від РФ майже на дві третини цього року, повідомило агентство Bloomberg з посиланням на проєкт документа Євросоюзу, що є в її розпорядженні. Йдеться, зокрема, про Нігерію, Сенегал і Анголу.

++04.25++

Словаччина домагатиметься винятку для себе у разі запровадження Євросоюзом заборони на постачання російської нафти, повідомив віце-прем'єр і міністр економіки Ріхард Сулік. За його словами, Росія забезпечує 100 відсотків потреб словацьких споживачів у нафті.

++04.12++

Великобританія заявила, що надасть Україні додатковий пакет військової допомоги на суму 300 мільйонів фунтів стерлінгів. До нового британського пакета озброєнь та оснащення увійдуть системи радіоелектронної боротьби (РЕБ) та контрбатарейні радари. Оголошена Лондоном допомога Києву надійде на додачу до вже наданих британцями Україні зброї та військового спорядження на суму 200 мільйонів фунтів, пише інформагенція Reuters.

++03.35++

Керівництво Верховної Ради України - голова ВР Руслан Стефанчук та його заступники Олександр Корнієнко й Олена Кондратюк - та ще понад 70 депутатів запропонували парламенту просити Палату представників та Сенат Конгресу США визнати Росію державою-спонсором тероризму. Про це йдеться у проєкті постанови №7341 від 2 травня. Згідно з проєктом, Рада закликає Палату представників та Сенат Конгресу США звернутися до Держдепартаменту США з метою підготовки відповідного висновку, а потім вжиття заходи, передбачених відповідно до статусу держави-спонсора тероризму. ВР пропонує США запровадити санкції проти урядових та ділових кіл, політичних партій РФ, які підтримують війну проти України та визнати незаконні утворення "ЛНР" та "ДНР", а також збройні сили Росії терористичними організаціями.

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Чехія не платитиме за російський газ рублями, заявив голова міністерства промисловості й торгівлі цієї країни Йозеф Сікела. За його словами, Прага готова за певних умов підтримати ембарго на російську нафту з кінця 2022 року у разі, якщо Євросоюз реалізує плани щодо спільних закупівель, якщо будуть достатні резерви і "якщо діятиме принцип, що цей біль ми повинні розділити справедливим чином".

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Мета західної допомоги Україні полягає в тому, щоб Україна спромоглася встояти проти російської агресії, заявив канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) увечері в понеділок, виступаючи на телеканалі ZDF. "Наша мета - домогтися того, щоб Україна змогла захистити свій суверенітет, свободу та бажання жити у демократичній державі", - сказав очільник уряду Німеччини. За його словами, Росія не має перемогти, а Україна не має програти. "Спроба Росії змінити кордони в Європі силою не повинна стати вдалою, у цьому полягає наша мета. І досягти її важко, як ми щодня бачимо по жахливих кадрах з України", - сказав Шольц.

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Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) увечері у понеділок телефоном поговорила зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою. Йшлося про підтримку України у війні з Росією, повідомило МЗС ФРН у Twitter. Німеччина продовжує тісну координацію дій з Україною, підтримує її у протидії російської агресії "зброєю та матеріальними засобами" та нарощує допомогу, йдеться у повідомленні.

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Згідно з оцінками США, Росія має намір незабаром анексувати "ДНР" та "ЛНР". Імовірно, в середині травня Росія збирається провести "референдуми" в обох регіонах, заявив посол США в ОБСЄ Майкл Карпентер. Подібні дії планується організувати також і в окупованій Росією Херсонській області, де Москва вже намагається ввести в обіг рубль. Такі фальсифіковані "референдуми" не будуть визнані законними, як і не був визнаний "референдум", проведений у 2014 році російською владою в анексованому Криму, наголосив Карпентер.

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Президент України Володимир Зеленський звинуватив Росію, що та "виправдовує нацизм", а також вбиває дітей та руйнує мирні міста в Україні. Відповідну заяву Зеленський зробив у традиційному вечірньому відеозверненні. "Сьогодні російські війська завдали черговий ракетний удар по Одесі. Зруйнували гуртожиток. Вбили хлопчика 14 років. Поранили дівчинку, 17 років, у неї осколкове поранення. Що це взагалі? Для чого? Чим російській державі загрожували ці діти? І гуртожиток. Так вони воюють, ось і все", - сказав він.

Президент також згадав аналогічний випадок у Лисичанську. "У Лисичанську Луганської області від російського обстрілу згоріла гімназія, якій було понад 100 років. Вона витримала дві світові війни, але виявилася страшною загрозою для Росії", - зіронізував глава української держави.

"220 українських дітей вбиті російською армією з 24 лютого. 1570 закладів освіти зруйновано або пошкоджено внаслідок обстрілів. Саме тому весь вільний світ об'єднався, щоб ніхто не виправдовував нацизм, не вбивав дітей, не руйнував мирні міста, як це робить Росія", - пояснив Зеленський.

Іншим важливим аспектом, який згадав Зеленський, стали скандальні заяви глави МЗС РФ Сергія Лаврова, зроблені напередодні. "Вчора міністр закордонних справ РФ відкрито і не соромлячись сказав, що найбільші антисеміти - нібито серед самих євреїв. І що нібито Гітлер мав єврейську кров. Як взагалі можна було таке сказати напередодні річниці перемоги над нацизмом? Ці слова означають, що найвищий дипломат Росії перекладає на єврейський народ провину за злочини нацистів. Немає слів…", - сказав Зеленський.

Також український президент переконаний, що "антисемітський випад їхнього міністра означає, що керівництво Росії забуло всі уроки Другої світової війни, а може й ніколи не вчило цих уроків".

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