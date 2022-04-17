Ексглава МЗС ФРН Ґабріель розкритикував посла України Мельника

Колишній міністр закордонних справ ФРН Зіґмар Ґабріель (Sigmar Gabriel) на тлі конфлікту навколо відмови Києва прийняти президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмаєра (Frank-Walter Steinmeier) виступив на захист глави німецької держави і різко розкритикував посла України у ФРН Андрія Мельника. "Штайнмаєр під час перебування на посаді очільника МЗС ФРН разом із тодішньою канцлеркою Анґелою Меркель (Angela Merkel) зробили більше за всіх інших у Європі, щоб підтримати Україну", - написав він у статті для видання Der Spiegel, оприлюдненій в неділю, 17 квітня.

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За словами Ґабріеля, Андрій Мельник, зокрема, звинуватив Штайнмайєра в тому, що той "за багато десятиліть сплів ціле павутиння контактів із Росією". "Як відомо, павутиння робляться для затримання і подальшого знищення здобичі. Таке порівняння фактично є інсинуацією, що колишній глава відомства федерального канцлера і глава МЗС сприяв просуванню інтересів Росії в Німеччині. Це суперечить правді та зловмисно", - наголосив Зіґмар Ґабріель та додав, що відмова Києва прийняти Штайнмаєра "безпрецедентна і викликає роздратування".

Поставки важкого озброєння Україні

Водночас Ґабріель виступив на захист нинішньої позиції уряду ФРН щодо постачання озброєнь Україні. "Виконувати роль лідера в Європі означає і проясняти наслідки розширення цієї війни. Тому правильно, що німецький уряд висловлює готовність постачати Україні важкі озброєння, тобто танки, лише за погодженням зі США", - пояснив він.

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За словами Ґабріеля, "зовнішня політика та дипломатія в довгостроковому плані не можуть бути замінені танками і ракетами", до того ж "у пошуках ненасильницького врегулювання конфліктів потрібно часто ухвалювати дуже незручні та непопулярні рішення, ставити себе на місце іншого - не займати його позицію. а діяти у межах можливих компромісів".