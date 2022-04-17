 Ексглава МЗС ФРН Ґабріель розкритикував посла України Мельника | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.04.2022

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Новини

Ексглава МЗС ФРН Ґабріель розкритикував посла України Мельника

За словами Зіґмара Ґабріеля, критика Андрія Мельника у бік президента ФРН Штайнмаєра суперечить правді та є зловмисною. Він нагадав, що Німеччина зробила більше за інших для підтримки України.

Ексміністр закордонних справ Німеччини Зіґмар Ґабріель

Ексміністр закордонних справ Німеччини Зіґмар Ґабріель

Колишній міністр закордонних справ ФРН Зіґмар Ґабріель (Sigmar Gabriel) на тлі конфлікту навколо відмови Києва прийняти президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмаєра (Frank-Walter Steinmeier) виступив на захист глави німецької держави і різко розкритикував посла України у ФРН Андрія Мельника. "Штайнмаєр під час перебування на посаді очільника МЗС ФРН разом із тодішньою канцлеркою Анґелою Меркель (Angela Merkel) зробили більше за всіх інших у Європі, щоб підтримати Україну", - написав він у статті для видання Der Spiegel, оприлюдненій в неділю, 17 квітня.

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За словами Ґабріеля, Андрій Мельник, зокрема, звинуватив Штайнмайєра в тому, що той "за багато десятиліть сплів ціле павутиння контактів із Росією". "Як відомо, павутиння робляться для затримання і подальшого знищення здобичі. Таке порівняння фактично є інсинуацією, що колишній глава відомства федерального канцлера і глава МЗС сприяв просуванню інтересів Росії в Німеччині. Це суперечить правді та зловмисно", - наголосив Зіґмар Ґабріель та додав, що відмова Києва прийняти Штайнмаєра "безпрецедентна і викликає роздратування".

Поставки важкого озброєння Україні

Водночас Ґабріель виступив на захист нинішньої позиції уряду ФРН щодо постачання озброєнь Україні. "Виконувати роль лідера в Європі означає і проясняти наслідки розширення цієї війни. Тому правильно, що німецький уряд висловлює готовність постачати Україні важкі озброєння, тобто танки, лише за погодженням зі США", - пояснив він.

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За словами Ґабріеля, "зовнішня політика та дипломатія в довгостроковому плані не можуть бути замінені танками і ракетами", до того ж "у пошуках ненасильницького врегулювання конфліктів потрібно часто ухвалювати дуже незручні та непопулярні рішення, ставити себе на місце іншого - не займати його позицію. а діяти у межах можливих компромісів".

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