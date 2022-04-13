Шольц спантеличений відмовою Києва прийняти президента ФРН

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) "м'яко кажучи, спантеличений" відмовою офіційного Києва прийняти президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмаєра (Frank‑Walter Steinmeier) і сам поки що не планує їхати в Україну. Про це у середу, 13 квітня, він заявив в інтерв'ю радіостанції RBB 24.

Він нагадав, що президент ФРН рішуче засудив російську агресію проти України та сказав, що Києву "було б добре його прийняти".

Водночас Шольц ухилився від відповіді на запитання щодо планів відвідати Україну, наголосивши на "дуже регулярних" телефонних контактах із президентом України Володимиром Зеленським.

Раніше посол України в Берліні Андрій Мельник в ефірі німецького телеканалу ProSieben запросив Шольца в Україну.

До цього 12 квітня Штайнмайєр повідомив, що українська влада відхилила його візит до Києва. За словами німецького політика, президент Польщі Анджей Дуда пропонував йому разом із балтійськими колегами відвідати українську столицю. "Я був готовий це зробити, однак, очевидно - і я повинен прийняти це до уваги - у Києві цього не захотіли", - зазначив президент.

Лідери Польщі та країн Балтії відвідали Україну в середу, 13 квітня.

Критика у бік Штайнмаєра

Мельник ще наприкінці минулого тижня дав зрозуміти, що у Києві швидше чекають візиту Шольца, ніж Штайнмаєра. Дипломат розкритикував президента ФРН і звинуватив його в тому, що той "протягом десятиліть плів павутину контактів з Росією". При цьому Мельник вказував на діяльність Штайнмаєра як міністра закордонних справ Німеччини та голови відомства канцлера.

Нещодавно лідер Німеччини вперше офіційно визнав свої помилки у відносинах з Москвою, зокрема в питанні будівництва "Північного потоку-2". За словами Штайнмайєра, він не міг собі уявити, що Володимир Путін через "імперське божевілля, що охопило його, піде на повний економічний, політичний і моральний занепад своєї країни". Він також визнав, що підтримувана ним політика балансування не мала успіху і заявив, що нормалізація відносин із РФ неможлива, доки президентом цієї країни є Володимир Путін.

Крім того, після оприлюднення кадрів воєнних злочинів у Бучі, Франк-Вальтер Штайнмаєр висловився за притягнення до відповідальностіпрезидента Росії Володимира Путіна, міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, а також всіх до цього причетних.

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