Президент Німеччини закликав судити Путіна та Лаврова

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) висловився за притягнення до відповідальності президента Росії Володимира Путіна та міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова.

"Усіх, хто несе відповідальність за ці злочини, мають бути покарані", - заявив він тижневику Der Spiegel у п'ятницю, 8 квітня. За його словами, це стосується не лише солдат та тих, хто віддавав їм накази, але й "тих, хто несе за це політичну відповідальність".

Штайнмаєр зазначив, що кадри з передмістя Києва Бучі "жахливі та нестерпні". "Вони вкотре звертають увагу на те, що означає злочинний напад Росії на Україну, і які страждання та смерть він несе. Це неймовірно обурює та пригнічує", - сказав президент ФРН.

Він також заявив, що не очікував, що Кремль наважиться розпочати війну в Україні. "Я бачив зміни в російській політиці, але, чесно кажучи, все ще сподівався на залишки раціональності у Володимира Путіна", - сказав Штайнмаєр. За його словами, він "не припускав, що російський президент у своєму імперському божевіллі піде на ризик повного політичного, економічного та морального розорення своєї країни". "Цей напад мене приголомшив", - додав він.

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Штайнмаєр визнав помилки своєї політики щодо РФ

У перші дні квітня з'явилася велика кількість фотографій та інших свідчень масових убивств мирних мешканців у Бучі та інших передмістях Києва, раніше окупованих російськими військами. Міжнародна спільнота рішуче засудила ці злочини та вимагає їх термінового розслідування.

Уряд Німеччини 6 квітня назвав вбивства мирних громадян у Бучі воєнними злочинами, а Європейський Союз 8 квітня запровадив нові санкції щодо РФ за війну в Україні. Своєю чергою Москва не визнає злочини російської армії та звинувачує Україну й Захід у "поширенні фейкової інформації та провокаціях".

Останніми днями на тлі критики на його адресу Штайнмаєр неодноразово виступав із заявами про визнанням своїх помилок у більш ранній політиці щодо РФ, особливо у часи його перебування на посаді міністра закордонних справ. "Моя прихильність газогону "Північний потік-2" була явною помилкою. Ми трималися за мости, у які Росія більше не вірила, про що нас попереджали наші партнери", - заявив він 4 квітня. Наступного дня президент Німеччини виключив нормалізацію відносин із РФ за її нинішнього президента. З путінською Росією більше неможлива співпраця, якою вона була в минулі роки, заявив він.