Amnesty International: Буча - лише вершина айсбергу

Правозахисники з Amnesty International упродовж минулих тижнів документували у передмістях Києва напади російських вояків на мирних жителів, які можуть бути розцінені як воєнні злочини. "Шокуючі кадри з Бучі - це, цілком очевидно, лише вершина айсбергу жорстокості й брутальності", - зазначає представниця німецького відділення Amnesty International Яніне Ульманнзік (Janine Uhlmannsiek), слова якої наводить пресслужба організації.

"Винні мають бути притягнуті до відповідальності"

"Російські війська свавільно розстрілювали неозброєних людей, одна жінка під дулом зброї неодноразово була зґвалтована після того, як солдати вбили її чоловіка", - йдеться далі у заяві Яніне Ульманнзік. За її словами, правозахисники зібрали докази, які дозволяють визнати задокументовані напади на мирне населення воєнними злочинами. "Міжнародна спільнота зобов'язана зробити все можливе, аби відповідальні за ці злочини були притягнуті до відповідальності - зокрема і особи на самій верхівці ланцюга, за яким віддаються накази", - наголошує Ульманнзік.

Представники Amnesty International опитали в передмістях Києва більше 20 свідків нападів російських солдатів на мирне населення. Їхні свідчення говорять про факти свавільних вбивств, злочинного насильства й масштабного залякування з боку російських вояків. "Свідчення очевидців доводять, що неозброєних цивільних осіб в Україні вбивають в їхніх домівках і на вулицях. Йдеться про невимовну жорстокість і шокуючу брутальність", - зазначає Аґнес Каламар, генеральна секретарка Amnesty International. Правозахисниця нагадує, що зумисні вбивства цивільних осіб є порушенням прав людини і воєнним злочином.

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Злочини не лише під Києвом

Аналіз доказів, проведений Amnesty International, крім нападів на мирних жителів у передмістях Києва підтвердив також факти невиправданих бойовими діями нападів на цивільних осіб у Харкові і Сумській області. Правозахисники також перевірили і підтвердили факт авіаудару у Чернігові, внаслідок якого загинули мирні жителі, які стояли у черзі за хлібом. Серед свідчень порушень прав людини внаслідок російського вторгнення є й розповіді українців, які живуть в умовах фактичної блокади, будучи оточеними російськими вояками у таких містах як Харків, Ізюм та Маріуполь, зазначено у пресрелізі правозахисної організації.

Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі Знімок із міста Буча, події у якому Володимир Зеленський назвав геноцидом українського народу. Їх засудили і лідери зарубіжних країн та міжнародних організацій. Після відходу російських військ тут виявлено тіла сотень убитих мешканців. Фотографії з Бучі та інших місць у Київській області, які йдуть далі у фотохроніці війни в Україні від 4 квітня, містять сцени жорстокості, насильства та смерті.

Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі Жителі Бучі, які вижили - свідки воєнних злочинів, розслідування яких вже розпочала влада України.

Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі Вбиті мирні жителі Бучі, 3 квітня.

Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі Тіла вбитих мешканців Бучі, деякі з жертв - зі зв'язаними за спиною руками, 3 квітня.

Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі Убитий мирний житель зі зв'язаними за спиною руками у Бучі, 3 квітня.

Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі Розстріляна людина біля велосипеда на узбіччі дороги біля міста Буча, 3 квітня.

Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі Тіло вбитої людини у під'їзді будинку в Бучі, 3 квітня.

Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі Місце масового поховання у Бучі, 3 квітня.

Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі Супутниковий знімок траншеї для масового поховання біля церкви у Бучі, 31 березня.

Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі Місце масового поховання біля церкви у Бучі, 3 квітня.

Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі На місці масового поховання у Бучі, 3 квітня.

Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі Масове поховання у Бучі, 3 квітня.

Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі Двоє вбитих мешканців Бучі, 3 квітня.

Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі Убитий мирний житель у Бучі, 3 квітня.

Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі Тіло людини, убитої російськими солдатами. Буча, 3 квітня.

Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі Тіла людей, вбитих посеред дороги у Бучі, 2 квітня.

Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі Тіло вбитого мирного жителя на дорозі біля Бучі, 2 квітня.

Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі Вбитий мирний житель Київської області, 3 квітня.

Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі Тіло вбитого чоловіка у Бучі, 3 квітня.

Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі Українські солдати на одній із вулиць у Бучі після визволення міста, 2 квітня. Автор: Микола Пермяков

