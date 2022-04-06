Amnesty International: Буча - лише вершина айсбергу

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Правозахисна організація Amnesty International задокументувала вже десятки нападів російських вояків на цивільне населення в Україні, які розцінюються як воєнні злочини. Це, зокрема, позасудові страти і зґвалтування.
Наслідки російської окупації в Бучі. Слідчі та волонтери проводять роботу з документації злочинів відносно цивільного населення
Правозахисники з Amnesty International упродовж минулих тижнів документували у передмістях Києва напади російських вояків на мирних жителів, які можуть бути розцінені як воєнні злочини. "Шокуючі кадри з Бучі - це, цілком очевидно, лише вершина айсбергу жорстокості й брутальності", - зазначає представниця німецького відділення Amnesty International Яніне Ульманнзік (Janine Uhlmannsiek), слова якої наводить пресслужба організації.
"Російські війська свавільно розстрілювали неозброєних людей, одна жінка під дулом зброї неодноразово була зґвалтована після того, як солдати вбили її чоловіка", - йдеться далі у заяві Яніне Ульманнзік. За її словами, правозахисники зібрали докази, які дозволяють визнати задокументовані напади на мирне населення воєнними злочинами. "Міжнародна спільнота зобов'язана зробити все можливе, аби відповідальні за ці злочини були притягнуті до відповідальності - зокрема і особи на самій верхівці ланцюга, за яким віддаються накази", - наголошує Ульманнзік.
Представники Amnesty International опитали в передмістях Києва більше 20 свідків нападів російських солдатів на мирне населення. Їхні свідчення говорять про факти свавільних вбивств, злочинного насильства й масштабного залякування з боку російських вояків. "Свідчення очевидців доводять, що неозброєних цивільних осіб в Україні вбивають в їхніх домівках і на вулицях. Йдеться про невимовну жорстокість і шокуючу брутальність", - зазначає Аґнес Каламар, генеральна секретарка Amnesty International. Правозахисниця нагадує, що зумисні вбивства цивільних осіб є порушенням прав людини і воєнним злочином.
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Аналіз доказів, проведений Amnesty International, крім нападів на мирних жителів у передмістях Києва підтвердив також факти невиправданих бойовими діями нападів на цивільних осіб у Харкові і Сумській області. Правозахисники також перевірили і підтвердили факт авіаудару у Чернігові, внаслідок якого загинули мирні жителі, які стояли у черзі за хлібом. Серед свідчень порушень прав людини внаслідок російського вторгнення є й розповіді українців, які живуть в умовах фактичної блокади, будучи оточеними російськими вояками у таких містах як Харків, Ізюм та Маріуполь, зазначено у пресрелізі правозахисної організації.