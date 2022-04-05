 Штайнмаєр виключив нормалізацію відносин з путінською Росією | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.04.2022

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Новини

Штайнмаєр виключив нормалізацію відносин з путінською Росією

З Росією Путіна більше неможлива співпраця, якою вона була в попередні роки, заявив президент ФРН. Він назвав президента РФ "бункерним розпалювачем війни".

Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр

Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр

Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) виключив нормалізацію відносин із РФ, доки президентом цієї країни є Володимир Путін. З путінською Росією більше неможлива співпраця, якою вона була в попередні роки, заявив він у вівторок, 5 квітня, в ефірі телеканалу ZDF.

"Що стосується Росії, мушу вам сказати, що я не знаю", - відповів Штайнмаєр на питання про те, чи можливо ще майбутнє "з" Росією Путіна чи лише проти неї. Російського президента Штайнмаєр назвав "бункерним розпалювачем війни". "Я впевнений, що повернення до нормальності, що передувала статусу-кво, у Росії з Путіним не буде", - наголосив він.

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Водночас президент ФРН зазначив, що Захід у питанні відносин із Москвою зазнав невдачі за багатьма пунктами. Зокрема, йому не вдалося інтегрувати Росію до європейської архітектури безпеки. "Це гіркі підсумки, перед якими ми опинилися", - визнав німецький політик, який як глава МЗС ФРН з 2014 року докладав зусиль для врегулювання кризи після початку агресії РФ проти України.

Штайнмайєр визнав свої помилки щодо Росії

Напередодні Штайнмайєр вперше визнав власні помилки у політиці щодо Росії. "Моя прихильність до газопроводу "Північний потік-2" була явною помилкою. Ми трималися за мости, в які Росія більше не вірила, про що нас попереджали наші партнери", - заявив він. За словами президента ФРН, його помилка полягала в тому, що він не міг собі уявити, що Путін через імперське божевілля, що охопило його, піде на повний економічний, політичний і моральний занепад своєї країни.

У Німеччині федерального президента останніми днями на тлі війни Росії проти України критикували за те, що він не висловився з приводу власних прорахунків, особливо під час його роботи на посаді міністра закордонних справ. Штайнмайєр вперше зайняв цю посаду в 1999-2005 роках в уряді Ґергарда Шредера (Gerhard Schröder) і був одним із його близьких соратників.

Потім він очолював МЗС Німеччини у третьому кабінеті АнґелиМеркель (Angela Merkel) у 2013-2017 роках. Серед іншого, Штайнмаєр є одним із ініціаторів укладених у 2015 році "мінських угод" щодо врегулювання агресії Росії проти України.

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