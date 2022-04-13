До Києва замість президента Німеччини запросили канцлера

Після того, як влада України відхилила візит президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра (Frank-Walter Steinmeier) до Києва запросили канцлера ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz).

"Ми повідомили, що наш президент і наш уряд були би дуже раді, якби канцлер Олаф Шольц завітав до Києва", - сказав посол України в Берліні Андрій Мельник в ефірі німецького телеканалу ProSieben 12 квітня. За словами дипломата, головною темою візиту має стати постачання важкого озброєння Україні для відбиття російської агресії. "Наш президент чекає на це з нетерпінням", - додав Мельник.

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Україна відхилила візит Штайнмаєра

Раніше Штайнмайєр повідомив, що керівництво України відхилило його візит до Києва. За словами німецького політика, президент Польщі Анджей Дуда пропонував йому разом із балтійськими колегами відвідати українську столицю. "Я був готовий це зробити, однак, очевидно - і я повинен прийняти це до уваги - у Києві цього не захотіли", - зазначив президент.

Лідери Польщі та країн Балтії направились з візитом до України в середу, 13 квітня.

Мельник ще наприкінці минулого тижня дав зрозуміти, що у Києві швидше чекають візиту Шольца, ніж Штайнмаєра. Дипломат розкритикував президента ФРН і звинуватив його в тому, що той нібито "протягом десятиліть плів павутину контактів з Росією". При цьому Мельник вказував на діяльність Штайнмаєра як міністра закордонних справ Німеччини та голови відомства канцлера.

Тим часом заступник голови Вільної демократичної партії Німеччини Вольфганг Кубіккі (Wolfgang Kubicki) виключив можливість візиту Шольца до України. "Я не можу уявити, що канцлер уряду, сформованого за підтримки ВДП, поїде в країну, яка оголосила главу нашої держави небажаною персоною", - сказав він в інтерв'ю агентству dpa. Кубіккі заявив, що він розуміє, що Україна виборює виживання, але при цьому зазначив, що "всьому є межа".

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Штайнмаєр визнав помилки в ранній політиці щодо РФ

На тлі критики на свою адресу президент ФРН кілька разів виступав із заявами, визнаючи свої помилки в більш ранній політиці щодо Росії, особливо - під час перебування міністром закордонних справ Німеччини. "Моя прихильність до газопроводу "Північний потік-2" була явною помилкою. Ми трималися за мости, в які Росія більше не вірила, про що нас попереджали наші партнери", - зазначив Штайнмаєр 4 квітня.

Наступного дня він виключив нормалізацію відносин із РФ за президентства Володимира Путіна. Крім того, після оприлюднення кадрів воєнних злочинів у Бучі, Штайнмаєр висловився за притягнення до відповідальності Путіна, міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, а також всіх до цього причетних.

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