 У Берліні здивовані рішенням Києва щодо візиту Штайнмаєра | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.04.2022

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Новини

У Берліні здивовані рішенням Києва щодо візиту Штайнмаєра

За словами представника уряду ФРН, президент Німеччини "чітко і недвозначно займає позицію" на підтримку Києва. У Берліні здивовані рішенням відхилити візит Штайнмаєра до української столиці.

Франк-Вальтер Штайнмаєр під час візиту до Польщі

Франк-Вальтер Штайнмаєр під час візиту до Польщі

У Берліні рішення Києва відхилити візит президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра (Frank-Walter Steinmeier) до української столиці сприйняли з подивом. Із відповідною заявою у вівторок, 12 квітня, виступив представник уряду ФРН.

"Федеральний президент чітко і недвозначно займає позицію на боці України", - наголосив представник уряду ФРН. Після свого переобрання Штайнмаєр звернувся до президента РФ Володимира Путіна з закликом: "Зніміть зашморг з шиї України!" - і зазначив, що жодна країна у світі не має права знищувати самовизначення та суверенітет України, нагадав він.

"Німеччина була і залишається у міжнародному масштабі однією з найрішучіших прихильниць України, і це тісно пов'язано з багаторічною роботою нинішнього федерального президента", - продовжив представник кабінету міністрів Німеччини.

"Поїздка стала б знаком солідарності"

"Поїздка федерального президента до Києва стала б явним зовнішньополітичним знаком солідарності", - у свою чергу заявив  голова фракції Соціал-демократичної партії Німеччини у Бундестазі Рольф Мютценіх (Rolf Mützenich) виданню Die Rheinische Post. "Я, як і раніше, переконаний, що візит президента міг би підкреслити постійну підтримку нашої країни", - зазначив він.

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Раніше президент Німеччини, який перебуває у Варшаві, повідомив, що керівництво у Києві відхилило його візит до України. За словами німецького політика, президент Польщі Анджей Дуда пропонував йому разом із балтійськими колегами відвідати українську столицю. "Я був готовий це зробити, однак, очевидно - і я повинен прийняти це до уваги - у Києві цього не захотіли", - зазначив федеральний президент. Пропозиція Дуди полягала в тому, щоб президенти Польщі, Німеччини, Естонії, Латвії та Литви здійснили поїздку до Києва та надіслали "там сильний сигнал загальноєвропейської солідарності з Україною", уточнив Штайнмаєр після зустрічі з польським лідером.

Посол України в Німеччині Андрій Мельник днями дав зрозуміти, що у Києві скоріше чекають на візит канцлера ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz), ніж Штайнмаєра. Мельник розкритикував федерального президента і звинуватив його в тому, що той нібито "протягом десятиліть плів павутину контактів з Росією". Дипломат при цьому вказував на діяльність Штайнмаєра як міністра закордонних справ ФРН та голови відомства канцлера.

Президент ФРН визнав помилки у політиці щодо РФ

Раніше на тлі критики на свою адресу президент ФРН кілька разів виступив із заявами, визнаючи свої помилки в більш ранній політиці щодо Росії, особливо - під час перебування міністром закордонних справ Німеччини. "Моя прихильність до газопроводу "Північний потік-2" була явною помилкою. Ми трималися за мости, в які Росія більше не вірила, про що нас попереджали наші партнери", - зазначив Штайнмаєр 4 квітня. Наступного дня він виключив нормалізацію відносин із РФ за президента Володимира Путіна. З путінською Росією більше неможлива співпраця у форматі, який мав місце у попередні роки, визнав він.

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