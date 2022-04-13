У Берліні здивовані рішенням Києва щодо візиту Штайнмаєра

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За словами представника уряду ФРН, президент Німеччини "чітко і недвозначно займає позицію" на підтримку Києва. У Берліні здивовані рішенням відхилити візит Штайнмаєра до української столиці.
У Берліні рішення Києва відхилити візит президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра (Frank-Walter Steinmeier) до української столиці сприйняли з подивом. Із відповідною заявою у вівторок, 12 квітня, виступив представник уряду ФРН.
"Федеральний президент чітко і недвозначно займає позицію на боці України", - наголосив представник уряду ФРН. Після свого переобрання Штайнмаєр звернувся до президента РФ Володимира Путіна з закликом: "Зніміть зашморг з шиї України!" - і зазначив, що жодна країна у світі не має права знищувати самовизначення та суверенітет України, нагадав він.
"Німеччина була і залишається у міжнародному масштабі однією з найрішучіших прихильниць України, і це тісно пов'язано з багаторічною роботою нинішнього федерального президента", - продовжив представник кабінету міністрів Німеччини.
"Поїздка федерального президента до Києва стала б явним зовнішньополітичним знаком солідарності", - у свою чергу заявив голова фракції Соціал-демократичної партії Німеччини у Бундестазі Рольф Мютценіх (Rolf Mützenich) виданню Die Rheinische Post. "Я, як і раніше, переконаний, що візит президента міг би підкреслити постійну підтримку нашої країни", - зазначив він.
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Раніше президент Німеччини, який перебуває у Варшаві, повідомив, що керівництво у Києві відхилило його візит до України. За словами німецького політика, президент Польщі Анджей Дуда пропонував йому разом із балтійськими колегами відвідати українську столицю. "Я був готовий це зробити, однак, очевидно - і я повинен прийняти це до уваги - у Києві цього не захотіли", - зазначив федеральний президент. Пропозиція Дуди полягала в тому, щоб президенти Польщі, Німеччини, Естонії, Латвії та Литви здійснили поїздку до Києва та надіслали "там сильний сигнал загальноєвропейської солідарності з Україною", уточнив Штайнмаєр після зустрічі з польським лідером.
Посол України в Німеччині Андрій Мельник днями дав зрозуміти, що у Києві скоріше чекають на візит канцлера ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz), ніж Штайнмаєра. Мельник розкритикував федерального президента і звинуватив його в тому, що той нібито "протягом десятиліть плів павутину контактів з Росією". Дипломат при цьому вказував на діяльність Штайнмаєра як міністра закордонних справ ФРН та голови відомства канцлера.
Раніше на тлі критики на свою адресу президент ФРН кілька разів виступив із заявами, визнаючи свої помилки в більш ранній політиці щодо Росії, особливо - під час перебування міністром закордонних справ Німеччини. "Моя прихильність до газопроводу "Північний потік-2" була явною помилкою. Ми трималися за мости, в які Росія більше не вірила, про що нас попереджали наші партнери", - зазначив Штайнмаєр 4 квітня. Наступного дня він виключив нормалізацію відносин із РФ за президента Володимира Путіна. З путінською Росією більше неможлива співпраця у форматі, який мав місце у попередні роки, визнав він.
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