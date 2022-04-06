Посол Андрій Мельник - недипломатичний дипломат у Берліні

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Цей дипломат є недипломатично відвертим. Андрій Мельник, український посол у Берліні, своїми заявами, вірогідно, навіть змінює німецьку політику. Президент ФРН змушений виправдовуватися.
Навіть політичні оглядачі з чималим досвідом не пригадають іншого дипломата у ФРН, який зрівнявся би за авторитетом з Андрієм Мельником. Посол України в Берліні для одних - шанована політична фігура, для інших - порушник спокою.
Іноді 46-річному дипломату перепадає критики у соцмережах від дрібніших політичних діячів. Але навіть такі критики розуміють чіткість його заяв з огляду на страждання українського народу через загарбницьку війну, що веде Росія.
Його неодноразова й різка критика на адресу федерального президента Франка-Вальтера Штайнмаєра (Frank-Walter Steinmeier) спонукала главу держави, цілком нетипово, давати роз'яснення та навіть до визнання власних помилок. "Ми трималися тих мостів, у які Росія більше не вірила і про що нас попереджали наші партнери", - сказав Штайнмаєр.
Нині 66-річний Штайнмаєр з 1999 по 2005 рік був міністром у відомстві канцлера, коли німецький уряд очолював Ґергард Шредер (Gerhard Schröder), і міністром закордонних справ за його наступниці Анґели Меркель (Angela Merkel) з 2005 по 2009 та з 2013 по 2017 роки.
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Штайнмаєра вважають найвпливовішим представником СДПН у зовнішній політиці. При цьому як політик він сформувався завдяки Шредеру, який донині не готовий дистанціюватися від президента Росії Володимира Путіна і далі обіймає високооплачувані керівні посади в російських компаніях. Як і інші німецькі політики, Штайнмаєр підтримував часті контакти з російською стороною.
Франк-Вальтер Штайнмаєр (п) на посаді міністра закордонних справ зустрічається в Москві з Володимиром Путіним
"Відчуття усіх тонкощів - це чуже слово для Штайнмаєра, принаймні в тому, що стосується України", - сказав Мельник в інтерв'ю берлінській газеті Tagesspiegel am Sonntag. - Для Штайнмаєра зв'язки з Росією були і є чимось фундаментальним, навіть священним, байдуже, що відбувається, навіть загарбницька війна тут не відіграє великої ролі".
Сказано це було різко і недипломатично. І таке не пройшло непоміченим. Заяви посла, який вільно говорить німецькою і добре обізнаний з тонкощами німецької політики, поширили на вихідних усі провідні масмедіа.
У новітній історії Німеччини, мабуть, ще не було посла з таким політичним впливом. Коли під час "Празької весни" 1968 року радянські танки зруйнували надії на реформи в Чехословаччині, у Бонні навіть не було посольства постраждалої країни. Дипломатичні відносини були встановлені лише в 1973 році.
На початку 1990-х, коли іракські ракети "Скад", удосконалені за допомогою німецької промисловості, падали на Тель-Авів і Хайфу, сіючи страх і смерть, посол Ізраїлю Беньямін Навон проявляв стриманість - як на публіці, так і в контактах з політиками.
За часів президентства Дональда Трампа посол США Річард Гренелл в період з 2018 по 2020 роки, навпаки, робив голосні заяви, що виходили за межі всіх дипломатичних конвенцій. Це викликало сміх або страх, але точно не повагу.
Зовсім інша справа з Мельником. Напевно, всі розуміють різкість риторики посла, співвітчизники якого перебувають під найжорстокішою, смертельною атакою і сподіваються на допомогу. Його критика, у тому числі в інтерв'ю Tagesspiegel, адресована не лише Штайнмаєру. І не лише німецькій політиці загалом. "Ця війна випробовує все, весь наш світовий порядок. Система дала збій: ООН, ОБСЄ, Червоний Хрест, де вони всі, щоб зупинити вбивство мирного населення?", - запитує посол в інтерв'ю.
У розмовах з журналістами Мельник не цурається критикувати й більшість представників чинного уряду Німеччини. Він звинувачує їх у помилковій оцінці ситуації в Україні та історії російської агресії. В Україні не забувають, що Анґела Меркель, яка очолювала уряд з 2005 по 2021 рік, свого часу виступила проти вступу України до НАТО.
Коли президент України Володимир Зеленський у понеділок відвідав місто Буча, де, очевидно, відбулися масові вбивства мирного населення, він запросив ексканцлерку Меркель відвідати це місце. Це, як і критика Мельника на адресу Штайнмаєра, демонструє, наскільки глибоко курс Німеччини останніх років зачепив за живе українське керівництво.
Яку реакцію виступи Мельника викликають у політичному Берліні? У понеділок, коли минуло вже більше доби, відтоді як вийшло інтерв'ю з критикою Мельника на адресу Штайнмаєра, речник німецького уряду відкинув закиди на адресу президента країни "попри все розуміння" жахливої ситуації в Україні.
Баварський політик Александер Добріндт (Alexander Dobrindt), колишній міністр інфраструктури Німеччини, а нині очільник опозиційної групи ХСС у Бундестазі, не записує себе до критиків українського посла. За словами Добріндта, Мельник "блискуче представляє свою країну", перебуваючи в ситуації, "яку важко собі уявити".
Водночас політик не погоджується з критикою на адресу Штайнмаєра, коли той був міністром закордонних справ у двох урядах Меркель, до одного з яких належав і сам Добріндт. Німецька влада тоді "діяла свідомо, аби забезпечити мир у Європі". Економічні зв'язки з Росією, про які йшлося тоді, мали політичну мету - досягти політичних змін у Москві за допомогою торгівлі. Цю мету зараз і "зруйнував Путін", каже баварський політик.
Коли в понеділок Штайнмаєр виступав перед журналістами та говорив про "помилки", провал спільної безпекової архітектури з Росією та "гіркі підсумки", телевізійні камери присутні не були. У вівторок він виступив зі схожими словами перед камерами.
За Путіна не буде "повернення до нормального стану", сказав німецький президент. За словами Штайнмаєра, російський президент перетворився на "підбурювача війни в бункері". Глава німецької держави визнав, що підтримувана ним політика балансування не мала успіху. "Що дійсно сумно, так це те, що ми зазнали провалу за багатьма пунктами, - сказав Штайнмаєр. - Нам варто було серйозніше ставитися до застережень з боку наших східноєвропейських партнерів".
Чи поспілкуються Штайнмаєр та Мельник незабаром віч-на-віч? Український посол у розмові з медіакомпанією Deutschlandfunk уже відреагував на визнання помилок Штайнмаєром і додав олії у вогонь: "Для нас важливо, аби за цими заявами йшли дії, а цих дій бракує".
На 11 квітня заплановано візит посла до замку Бельвю, резиденції німецького президента. Поки що відомо, що Мельник має зустрітися з новою керівницею президентської канцелярії та головним радником Штайнмаєра із зовнішньополітичних питань. Чи буде в цей час на місці й сам президент і чи загляне до українського посла, невідомо.