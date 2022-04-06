Посол Андрій Мельник - недипломатичний дипломат у Берліні

Навіть політичні оглядачі з чималим досвідом не пригадають іншого дипломата у ФРН, який зрівнявся би за авторитетом з Андрієм Мельником. Посол України в Берліні для одних - шанована політична фігура, для інших - порушник спокою.

Іноді 46-річному дипломату перепадає критики у соцмережах від дрібніших політичних діячів. Але навіть такі критики розуміють чіткість його заяв з огляду на страждання українського народу через загарбницьку війну, що веде Росія.

Його неодноразова й різка критика на адресу федерального президента Франка-Вальтера Штайнмаєра (Frank-Walter Steinmeier) спонукала главу держави, цілком нетипово, давати роз'яснення та навіть до визнання власних помилок. "Ми трималися тих мостів, у які Росія більше не вірила і про що нас попереджали наші партнери", - сказав Штайнмаєр.

Ставленик Шредера

Нині 66-річний Штайнмаєр з 1999 по 2005 рік був міністром у відомстві канцлера, коли німецький уряд очолював Ґергард Шредер (Gerhard Schröder), і міністром закордонних справ за його наступниці Анґели Меркель (Angela Merkel) з 2005 по 2009 та з 2013 по 2017 роки.

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Штайнмаєра вважають найвпливовішим представником СДПН у зовнішній політиці. При цьому як політик він сформувався завдяки Шредеру, який донині не готовий дистанціюватися від президента Росії Володимира Путіна і далі обіймає високооплачувані керівні посади в російських компаніях. Як і інші німецькі політики, Штайнмаєр підтримував часті контакти з російською стороною.

Франк-Вальтер Штайнмаєр (п) на посаді міністра закордонних справ зустрічається в Москві з Володимиром Путіним

"Відчуття усіх тонкощів - це чуже слово для Штайнмаєра, принаймні в тому, що стосується України", - сказав Мельник в інтерв'ю берлінській газеті Tagesspiegel am Sonntag. - Для Штайнмаєра зв'язки з Росією були і є чимось фундаментальним, навіть священним, байдуже, що відбувається, навіть загарбницька війна тут не відіграє великої ролі".

Сказано це було різко і недипломатично. І таке не пройшло непоміченим. Заяви посла, який вільно говорить німецькою і добре обізнаний з тонкощами німецької політики, поширили на вихідних усі провідні масмедіа.

Новий стиль у дипломатії

У новітній історії Німеччини, мабуть, ще не було посла з таким політичним впливом. Коли під час "Празької весни" 1968 року радянські танки зруйнували надії на реформи в Чехословаччині, у Бонні навіть не було посольства постраждалої країни. Дипломатичні відносини були встановлені лише в 1973 році.

На початку 1990-х, коли іракські ракети "Скад", удосконалені за допомогою німецької промисловості, падали на Тель-Авів і Хайфу, сіючи страх і смерть, посол Ізраїлю Беньямін Навон проявляв стриманість - як на публіці, так і в контактах з політиками.

За часів президентства Дональда Трампа посол США Річард Гренелл в період з 2018 по 2020 роки, навпаки, робив голосні заяви, що виходили за межі всіх дипломатичних конвенцій. Це викликало сміх або страх, але точно не повагу.

"Всякому відріже, за словом до кишені не полізе"

Зовсім інша справа з Мельником. Напевно, всі розуміють різкість риторики посла, співвітчизники якого перебувають під найжорстокішою, смертельною атакою і сподіваються на допомогу. Його критика, у тому числі в інтерв'ю Tagesspiegel, адресована не лише Штайнмаєру. І не лише німецькій політиці загалом. "Ця війна випробовує все, весь наш світовий порядок. Система дала збій: ООН, ОБСЄ, Червоний Хрест, де вони всі, щоб зупинити вбивство мирного населення?", - запитує посол в інтерв'ю.

Посол Мельник у німецькому Бундестазі під час екстреного засідання через війну в Україні

У розмовах з журналістами Мельник не цурається критикувати й більшість представників чинного уряду Німеччини. Він звинувачує їх у помилковій оцінці ситуації в Україні та історії російської агресії. В Україні не забувають, що Анґела Меркель, яка очолювала уряд з 2005 по 2021 рік, свого часу виступила проти вступу України до НАТО.

Коли президент України Володимир Зеленський у понеділок відвідав місто Буча, де, очевидно, відбулися масові вбивства мирного населення, він запросив ексканцлерку Меркель відвідати це місце. Це, як і критика Мельника на адресу Штайнмаєра, демонструє, наскільки глибоко курс Німеччини останніх років зачепив за живе українське керівництво.

Яку реакцію виступи Мельника викликають у політичному Берліні? У понеділок, коли минуло вже більше доби, відтоді як вийшло інтерв'ю з критикою Мельника на адресу Штайнмаєра, речник німецького уряду відкинув закиди на адресу президента країни "попри все розуміння" жахливої ситуації в Україні.

"Блискучий" посол

Баварський політик Александер Добріндт (Alexander Dobrindt), колишній міністр інфраструктури Німеччини, а нині очільник опозиційної групи ХСС у Бундестазі, не записує себе до критиків українського посла. За словами Добріндта, Мельник "блискуче представляє свою країну", перебуваючи в ситуації, "яку важко собі уявити".

Водночас політик не погоджується з критикою на адресу Штайнмаєра, коли той був міністром закордонних справ у двох урядах Меркель, до одного з яких належав і сам Добріндт. Німецька влада тоді "діяла свідомо, аби забезпечити мир у Європі". Економічні зв'язки з Росією, про які йшлося тоді, мали політичну мету - досягти політичних змін у Москві за допомогою торгівлі. Цю мету зараз і "зруйнував Путін", каже баварський політик.

Президент Німеччини Штайнмаєр визнає помилки щодо Росії

Коли в понеділок Штайнмаєр виступав перед журналістами та говорив про "помилки", провал спільної безпекової архітектури з Росією та "гіркі підсумки", телевізійні камери присутні не були. У вівторок він виступив зі схожими словами перед камерами.

Штайнмаєр і провал

За Путіна не буде "повернення до нормального стану", сказав німецький президент. За словами Штайнмаєра, російський президент перетворився на "підбурювача війни в бункері". Глава німецької держави визнав, що підтримувана ним політика балансування не мала успіху. "Що дійсно сумно, так це те, що ми зазнали провалу за багатьма пунктами, - сказав Штайнмаєр. - Нам варто було серйозніше ставитися до застережень з боку наших східноєвропейських партнерів".

Чи поспілкуються Штайнмаєр та Мельник незабаром віч-на-віч? Український посол у розмові з медіакомпанією Deutschlandfunk уже відреагував на визнання помилок Штайнмаєром і додав олії у вогонь: "Для нас важливо, аби за цими заявами йшли дії, а цих дій бракує".

На 11 квітня заплановано візит посла до замку Бельвю, резиденції німецького президента. Поки що відомо, що Мельник має зустрітися з новою керівницею президентської канцелярії та головним радником Штайнмаєра із зовнішньополітичних питань. Чи буде в цей час на місці й сам президент і чи загляне до українського посла, невідомо.