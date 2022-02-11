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Андрій Мельник
Тема
Андрій Мельник - український дипломат, колишній посол України в Німеччині.
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Докладно
Як автомобіль з Бучі опинився у Берліні
Як автомобіль з Бучі опинився у Берліні
На бульварі Курфюрстендамм у Берліні виставили згорілий автомобіль з Бучі, в якому загинули чотири українки.
Суспільство
23.08.2022
23 серпня 2022 р.
02:45 хв.
Чим запам'ятався Андрій Мельник на посту посла України у ФРН
Чим запам'ятався Андрій Мельник на посту посла України у ФРН
Рідко коли дипломати бувають настільки активними у ЗМІ та відомими, як посол України у ФРН Андрій Мельник.
Політика
09.07.2022
9 липня 2022 р.
Німецька преса про ймовірне відкликання посла Мельника
Німецька преса про ймовірне відкликання посла Мельника
Можливе повернення посла України до Києва жваво коментують німецькі газети. Огляд преси від DW.
Політика
06.07.2022
6 липня 2022 р.
Посол України в Німеччині готується до повернення в Київ?
Посол України в Німеччині готується до повернення в Київ?
Висловлювання про Бандеру могли стати "останньою краплею". Мельник повертається до Києва?
Політика
05.07.2022
5 липня 2022 р.
"Путіна - до суду": антивоєнні акції в містах ФРН 8 травня
"Путіна - до суду": антивоєнні акції в містах ФРН 8 травня
На вулиці Німеччини 8 травня вийшли проукраїнські і проросійські активісти. Фото з Берліна, Кельна і Мюнхена.
Суспільство
08.05.2022
8 травня 2022 р.
Зеленський запросив Штайнмаєра та Шольца до Києва
Зеленський запросив Штайнмаєра та Шольца до Києва
Президент України провів телефонну розмову з лідером Німеччини та владнав попередню суперечку щодо візиту в Київ.
Політика
05.05.2022
5 травня 2022 р.
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21 квітня 2022 р.
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15 лютого 2022 р.
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