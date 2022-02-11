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Андрій Мельник

Тема

Андрій Мельник - український дипломат, колишній посол України в Німеччині.

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Докладно

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Як автомобіль з Бучі опинився у Берліні

Як автомобіль з Бучі опинився у Берліні

На бульварі Курфюрстендамм у Берліні виставили згорілий автомобіль з Бучі, в якому загинули чотири українки.
Суспільство23 серпня 2022 р.02:45 хв.
Андрій Мельник

Чим запам'ятався Андрій Мельник на посту посла України у ФРН

Чим запам'ятався Андрій Мельник на посту посла України у ФРН

Рідко коли дипломати бувають настільки активними у ЗМІ та відомими, як посол України у ФРН Андрій Мельник.
Політика9 липня 2022 р.
Німецькі газети

Німецька преса про ймовірне відкликання посла Мельника

Німецька преса про ймовірне відкликання посла Мельника

Можливе повернення посла України до Києва жваво коментують німецькі газети. Огляд преси від DW.
Політика6 липня 2022 р.
Андрій Мельник вже сім років представляє Україну в Берліні

Посол України в Німеччині готується до повернення в Київ?

Посол України в Німеччині готується до повернення в Київ?

Висловлювання про Бандеру могли стати "останньою краплею". Мельник повертається до Києва?
Політика5 липня 2022 р.
München | Kundgebung gegen den Krieg in der Ukraine

"Путіна - до суду": антивоєнні акції в містах ФРН 8 травня

"Путіна - до суду": антивоєнні акції в містах ФРН 8 травня

На вулиці Німеччини 8 травня вийшли проукраїнські і проросійські активісти. Фото з Берліна, Кельна і Мюнхена.
Суспільство8 травня 2022 р.
Франк-Вальтер Штайнмаєр та Олаф Шольц

Зеленський запросив Штайнмаєра та Шольца до Києва

Зеленський запросив Штайнмаєра та Шольца до Києва

Президент України провів телефонну розмову з лідером Німеччини та владнав попередню суперечку щодо візиту в Київ.
Політика5 травня 2022 р.
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Олаф Шольц (л) і Володимир Путін проведуть переговори у Москві

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Дехто називає візит Шольца до РФ останнім шансом відвернути війну, а дехто - що він має щось запропонувати Путіну.
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Демонстрація на підтримку України у Дрездені

Німецька допомога Україні: все, крім зброї

Серед українських еліт зростає незадоволення відмовою Німеччини постачати Києву озброєння.
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