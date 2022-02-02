 Німецька допомога Україні: все, крім зброї | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 11.02.2022

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Європа

Німецька допомога Україні: все, крім зброї

Серед українських еліт зростає невдоволення відмовою Берліна постачати Києву озброєння. При цьому економічні відносини України з Німеччиною є настільки тісними, як з жодною іншою країною ЄС.

Демонстрація на підтримку України у Дрездені

Демонстрація на підтримку України у Дрездені

Один успіх у російсько-українському конфлікті президент Росії Володимир Путін уже собі забезпечив: хороші в минулі роки німецько-українські відносини страждають. Українські політичні еліти відчувають глибоке розчарування: причиною цьому є і суперечливий газопровід "Північний потік-2", і те, що Німеччина не постачає Україні зброю. Сюди додається ще й дискусія навколо питання, на яку суму і чим Німеччина допомогла Україні після проєвропейської революції на Майдані сім років тому.

На початку лютого канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав конкретну цифру, аби таким чином відповісти на критику з Києва: ФРН надала Україні прямої допомоги на суму майже два мільярди євро - після того, як українці обрали шлях демократичних виборів та проєвропейський курс. Сюди, за його словами, слід додати ще 3,8 мільярда євро з коштів від Європейського Союзу. Як відомо, головним фінансовим наповнювачем європейського бюджету виступає Німеччина. Більше того: Шольц зауважив, що можна посперечатися про те, хто насправді з 2014 року надав "більшу допомогу" Україні - Німеччина чи США, які зараз постачають зброю Києву. За оцінками українського уряду, актуальна "військово-оборонна допомога" всіх країн-партнерів сягає 1,5 мільярда доларів США (1,3 мільярда євро).

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Зброя для самооборони

А це, судячи з усього, є сьогодні пріоритетним для Києва. Посол України в Берліні Андрій Мельник в інтерв'ю німецькій радіостанції Deutschlandfunk поскаржився на те, що ніхто не може пояснити йому, як рахували допомогу, яку Німеччина надала Україні після Майдану.

Андрій Мельник

Посол України у ФРН Андрій Мельник

Він виходить з того, що Німеччина з 2014 року надала Україні 771 мільйон євро "допомоги на розвиток", при цьому "Україна (опинилася - Ред.) на 13-му місці після Конго та перед Тунісом", - твердив дипломат в радіоефірі. "Ми цінуємо допомогу, яку ми отримали від Німеччини. Без сумніву, ми дуже вдячні за це", - сказав Мельник. Але, як він додав, усе пізнається у порівнянні. Тож розчарування українців глибоке, і вони цього не приховують.

Вимагаючи від ФРН оборонних озброєнь, Україна посилається, зокрема, на директиви експорту для міністерства економіки, розроблені ще попереднім урядом, очолюваним канцлеркою Анґелою Меркель (Angela Merkel).

У документах зазначається, що експорт озброєнь "не має здійснюватися до країн, які беруть участь у збройних конфліктах" за винятком випадків, передбачених "статтею 51 Статуту ООН". Ця стаття регулює право кожної держави на самооборону.

Потрібно більше за гарні слова і поради

Про це ж говорить і, мабуть, найвідоміший у Німеччині українець: мер столиці Києва та у минулому професійний боксер Віталій Кличко. Він розуміє, що Німеччина не постачає зброю "агресивним державам. Але зовсім інша справа, коли йдеться про самооборону", сказав Кличко в інтерв'ю німецькому тижневику Die Zeit. Посол України Мельник підтримує його у цьому: "Йдеться про те,  щоби допомогти нам оборонними озброєннями, а не лише гарними словами чи порадами".

Військові і техніка на лінії розмежування

Донбас: військові і техніка на лінії розмежування

Тут слід зауважити, що з 2014 року Берлін підтримує Україну на її європейському шляху не лише фінансово, але й сотнями консультаційними програмами та проєктами допомоги. У київських готелях найчастіше можна зустріти експертів з Німеччини.

З 2014 року Берлін також через Міжнародний валютний фонд (МВФ) допомагає стабілізувати українську економіку та курс гривні. Без цієї допомоги Києву, ймовірно, вже б давно довелося братися за грошову реформу.

Допомога громадянському суспільству

За даними німецького міністерства закордонних справ, Німеччина з 2014 року надала Україні підтримки на "загалом понад 1,8 мільярда євро". Як зазначається, державні заходи були доповнені проєктами, наприклад, політичних фондів, об'єднань та інших неурядових організацій. Канцлер Шольц у своєму телевізійному інтерв'ю, вочевидь, посилався саме на цю цифру. Кошти йдуть і на проєкти з втілення реформ за участю громадянського суспільства у країнах "Східного партнерства" та у Росії. До половини з цих понад 200 проєктів залучені українці. Тут же треба згадати про допомогу в створенні "незалежного суспільного мовника" в Україні та розширення програм молодіжних обмінів.

Детально все розписано в огляді німецького міністерства економічної співпраці та розвитку. Так, завдяки німецькій допомозі було проведено ремонт у 350 дитячих садках та 50 школах. "На підтримку Східної України", згідно з документом, пішло за цей час загалом 300 мільйонів євро. Передусім це допомога для внутрішньо переміщених осіб з окупованих територій. Фінансову допомогу планується надавати і в майбутньому: наприкінці 2021 року німецький уряд домовився з державним керівництвом у Києві про надання подальшої допомоги на суму понад 96,5 мільйона євро "для стабілізації Східної України, на втілення угоди про асоціацію з ЄС, підвищення енергетичної ефективності, вдосконалення державного управління та розвиток професійної освіти".

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Торгівля на допандемійному рівні

Насправді Німеччина більше за будь-яку іншу країну Європейського Союзу займається проблемами України. Воно й зрозуміло, адже ФРН є найбільшою державою в структурі ЄС з 27 країн-членів. І це особливо помітно в німецько-українських економічних відносинах. Незважаючи на загрози з боку Росії, ці зв'язки продовжують розвиватися. Інтерес німецьких підприємців до ведення бізнесу в Україні не спадає: "У нас ніколи не було стільки звернень, як за останні кілька місяців", - каже у розмові з DW голова Німецько-української промислово-торговельної палати в Києві Александер Маркус (Alexander Markus).

ФРН та Україну єднають тісні економічні зв'язки

ФРН та Україну єднають тісні економічні зв'язки

Та й це не все: за словами Маркуса, у 2021 році торговельний баланс між Німеччиною та Україною повністю відновився лише за рік після спаду, спричиненого пандемією COVID-19 у попередньому році.

Зараз він на рівні 7,7 мільярда євро, а це майже стільки ж, скільки між Україною та її сусідкою з ЄС Румунією, населення якої дорівнює приблизно половині населення України. Україна експортувала до Німеччини товарів і послуг на 2,8 мільярда євро. Німецькі компанії наторгували в Україні на суму 4,9 мільярда євро.

Економічні зв'язки України з Німеччиною міцніші, ніж з будь-якою іншою країною Європейського Союзу. За даними промислово-торговельної палати, в Україні діє близько двох тисяч німецьких компаній. У них добре йдуть справи в Україні, й постачають вони буквально все, що виробляє німецька промисловість, крім, звісно, озброєнь.

  • Чотирилапий друг

    Війна на Донбасі, якою її побачив Тілль Маєр

    Чотирилапий друг

    "Бійці в однострої, касці і бронежилеті виглядають немов лицарі в обладунках", - каже Тілль Маєр. "Однак вони такі самі люди, як і ми з нашими почуттями і переживаннями. Те, як цей боєць подбав про свого пса, вбравши його у теплого кожуха - дуже зворушливе тому свідчення", - зазначає фотограф. Пси в окопах - не рідкість. Вони попереджають про небезпеку, є вірними друзями і... відлякують щурів.

  • Манекен, що рятує життя

    Війна на Донбасі, якою її побачив Тілль Маєр

    Манекен, що рятує життя

    У Широкиному поблизу Маріуполя доводиться пересуватися між будинками під прицілом ворога. Перш ніж перебігти у безпечне місце, бійці висувають у вікно або з-за рогу цей манекен, який вони знайшли у знищеній крамниці. "Кожна дірка на манекені могла бути смертельною кулею. Це життя у постійній напрузі, яке дуже виснажує зсередини", - каже Маєр. (Фото: Широкине, осінь 2017 року)

  • Зруйнована школа у Широкиному поблизу Маріуполя

    Війна на Донбасі, якою її побачив Тілль Маєр

    Зруйнована школа

    "У зруйнованій школі, де вчилися діти, відчуваєш особливий сум від того, скільки понівечила ця війна", - каже Тілль Маєр. (Широкине, літо 2019 року)

  • Знайомство перед смертю

    Війна на Донбасі, якою її побачив Тілль Маєр

    Знайомство перед смертю

    Вадим проводив німецькому фотографу "екскурсію" по колишньому курортному селищу Широкине, де до війни був у відпустці. Невдовзі боєць загинув. Це фото, зроблене Маєром, співслужбовці і вдова згодом помістили на пам'ятну плиту на могилі Вадима. "Зустріч з ним мене вразила. Після п'яти років на фронті у нього не було жодної ненависті", - каже Маєр. (Широкине, літо 2019 року)

  • З цигаркою і автоматом

    Війна на Донбасі, якою її побачив Тілль Маєр

    З цигаркою і автоматом

    "Я ще ніде не бачив стільки людей, які палили би цигарку за цигаркою, як в окопах цієї війни. Це - наслідок постійного нервового напруження. Один раз необережно висунув голову з окопу - і тебе більше нема", - каже Тілль Маєр. Від цього окопу поблизу шахти Бутівка на околицях Донецька до позицій ворога лише кілька десятків метрів. (Літо 2018 року)

  • Не бачив нічого, крім війни

    Війна на Донбасі, якою її побачив Тілль Маєр

    Не бачив нічого, крім війни

    "Із солдатом Іваном я познаймився, коли йому був 21 рік. На той момент він був вже три роки на війні, куди він пішов добровольцем. Можна сказати, що у своєму житті він мало що бачив крім війни", - зазначає Маєр. На його переконання, підтримка початку нового життя тих, хто повертається з Донбасу, - один з найбільших викликів для України. (Шахта Бутівка, 2018 рік)

  • Десятки метрів від ворога

    Війна на Донбасі, якою її побачив Тілль Маєр

    Десятки метрів від ворога

    Ніде на лінії фронту позиції української армії та сепаратистів не розташовані так близько одна проти одної, як поблизу колишньої шахти Бутівка. У це місце Тілль Маєр приїздив не раз. "Від бліндажа на цьому фото до позиції ворога - лише 40 метрів. Важко собі уявити, як проводити під прицілом місяці і роки", - зазначає фотограф.

  • Раптом летять кулі

    Війна на Донбасі, якою її побачив Тілль Маєр

    Раптом летять кулі

    Попри те, що на лінії зіткнення тижнями панує тиша, стрілянина може відновитися у будь-який момент. На цьому фото боєць стріляє у напрямку сепаратистів, виявлених в тилу біля Широкиного.

  • У батьковому плащі

    Війна на Донбасі, якою її побачив Тілль Маєр

    У батьковому плащі

    Порятунок від дощу і холоду цей молодий боєць знайшов у цьому незвичайному плащі. "У цьому плащі багато років тому служив у радянській армії мій батько", - пояснив хлопець. У перші роки війни на Донбасі бійці, яким не вистачало належного спорядження, викручувалися як могли. Згодом ситуація стала кращою, каже Маєр.

  • Мати на могилі сина

    Війна на Донбасі, якою її побачив Тілль Маєр

    Мати на могилі сина

    Сліди і рани цієї війни Тілль Маєр знаходить не лише на Донбасі, але по всій Україні. Це фото він зробив на Личаківському цвинтарі у Львові, де мати поховала свого сина, полеглого в бою. Його тіло вона півроку шукала, оббиваючи всі можливі пороги і зрештою знайшла, лише самотужки поїхавши до зони бойових дій.

  • Міни: тяжка спадщина війни

    Війна на Донбасі, якою її побачив Тілль Маєр

    Міни: тяжка спадщина війни

    Міни і снаряди, що не розірвалися, будуть загрозою для мирного населення десятиліттями, навіть якщо ця війна таки колись закінчиться, каже Тілль Маєр.

  • У напівзруйнованих селищах поблизу лінії зіткнення залишилися жити лише самотні старі люди.

    Війна на Донбасі, якою її побачив Тілль Маєр

    Залишилися лише старі

    У напівзруйнованих селищах поблизу лінії зіткнення залишилися жити лише самотні старі люди. До них часто не доїжджають жодні служби і єдина відрада - зустріч з волонтерами і співробітниками благодійних організацій. (Селище Кам'янка поблизу Авдіївки, Донецька область)

  • Ніч при свічках

    Війна на Донбасі, якою її побачив Тілль Маєр

    Ніч при свічках

    Старі люди, що залишилися у Кам'янці, навіть після тривалого затишшя, знову і знову потрапляють під обстріли. Найчастіше вони відбуваються вночі. Ця жінка регулярно проводить ночі при свічках, у підвалі своєї хати. Її потрет став частиною виставки Тілля Маєра, присвяченої життю цивільного населення у зонах конфліктів по всьому світу.

  • Жити на зло війні

    Війна на Донбасі, якою її побачив Тілль Маєр

    Жити на зло війні

    "Я ніде не бачив таких доглянутих вулиць і дворів, як у Авдіївці. Люди, які залишилися жити на лінії фронту, здається, дбають про своє місто - ніби на зло війні. Ці люди вражають своєю незламністю", - розповідає Тілль Маєр.

  • Хроніст забутої війни

    Війна на Донбасі, якою її побачив Тілль Маєр

    Хроніст забутої війни

    Тілль Маєр вже 12 разів був у зоні бойових дій на Донбасі. "Ця війна - це ганьба для Європи", - каже журналіст і фотограф. Він планує у Німеччині серію виставок, аби нагадати німцям про війну, що вже більше семи років триває зовсім поряд.

    Автор: Євген Тейзе


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