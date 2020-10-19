 Німці допоможуть відновити українські болота і не тільки | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 28.10.2020

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Україна

Німці допоможуть відновити українські болота і не тільки

За радянських часів болота в Україні висушували. Але користь для сільського господарства виявилась обмеженою, наслідки ж для довкілля - катастрофічними. Тепер болота хочуть відновити. Німеччина допоможе грошима.

Урочище Заливки в біосферному заповіднику Розточчя

Урочище "Заливки" в біосферному заповіднику "Розточчя"

Врятувати урочище "Заливки", яке знаходиться посеред мальовничих краєвидів біосферного заповідника "Розточчя" і всього за 25 кілометрів від Львова, є одним із проектів з відновлення боліт. Довгий час воно було багатовіковим болотом, допоки в радянський час там не вирішили провести меліорацію і його висушити. "Це пояснювали тим, що болота багаті на гумус, що є добрим для сільськогосподарських земель. Але дуже скоро радянські чиновники побачили, що родючими ці землі є недовго. З часом їх все одно треба зволожувати, щоб вести сільське господарство", - розповідає заступниця директора біосферного заповідника "Розточчя" Галина Стрямець. Крім того, на висушеному болоті, за її словами, почастішали пожежі, з якими дуже важко боротись, оскільки шар болотяних торфів сягає кількох метрів, відтак пожежі стають довготривалими. А в умовах збільшення бездощового періоду і нерівномірних опадів через зміни клімату, такі пожежі стають дедалі більшою небезпекою.

Результат повторного зволоження в урочищі Заливки

Результат повторного зволоження в урочищі "Заливки"

Єдиним способом їх зупинити є повернути болото до первісного вигляду, тобто зволожити його знову. Це є метою проєкту, який його авторка, науковиця Любов Горбань подала на конкурс ідей "Екосистемна адаптація до змін клімату та стійкий регіональний розвиток шляхом розширення можливостей українських біосферних резерватів". Конкурс ідей організував Фонд Міхаеля Зуккова, спільно з Університетом сталого розвитку Еберсвальде (Німеччина). У фінансуванні конкурсу бере участь і федеральне міністерство довкілля Німеччини.

"У Європі дуже мало збереглось територій, де ще є зволожені луки, бо клімат змінюється так, що пересихають маленькі річки, джерела, болота. Частково, щоправда, до цього докладаються люди. Тому, власне на таких територіях, які охороняються законом, дуже важливо зберегти, в першу чергу, оці вологі луки", - каже Горбань. За її словами, заболочені території мають велике значення для мікроклімату регіону. Від цього залежить, які рослини та тварини житимуть на цій території.

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Продовження відновлення болота

Ідея Любові Горбань є продовженням проєкту зі зволоження болота, який в заповіднику "Розточчя" розпочали чотири роки тому за інші грантові гроші.

Галина Стрямець: на висушених болотах почастішали пожежі

Галина Стрямець: на висушених болотах почастішали пожежі

"Цей крок був успішним, оскільки нарешті припинились пожежі. Ми потребуємо продовження, бо територія "Заливок" - 100 гектарів. А проблема відновлення боліт - складна. Для того, щоб воно відновилось до стану, в якому було, треба, щоб пройшли десятки, а може й сотня років", - додає Галина Стрямець.

Доцент з кафедри конструктивної географії та картограграфії ЛНУ ім. Івана Франка Андрій Михнович розповідає, що чотири роки тому вони почали встановлювати дерев'яні перешкоди - переливні загати, які затримують воду в каналах і піднімають рівень води, також почали запускати воду з сусідньої річки.

"Спостереження показують, що це була добра ідея, бо територія стала більш зволоженою, вода стоїть на поверхні, деякі заболочені ділянки є постійно. Але цю воду треба розподілити по території всього болота, бо дві третіх його ще досі залишаються пересушеними"- каже Михнович.

За допомогою штучно викопаних каналів науковці намагаються знову зволожити болото

За допомогою штучно викопаних каналів науковці намагаються знову зволожити болото

Щоб краще розподілити воду, за його словами, треба добудувати канави у вигляді деревовидного розгалуження, щоб по тих "гілках" розтікалась вода. За його підрахунками, потрібно буде приблизно 20 кілометрів таких канав.

"Зменшуючи кількість і швидкість поверхневих вод, яка стікає з болота, ми повертаємо родючість торфам, також рослинність, яка пристосована до підвищеної вологості. В майбутньому сюди повернуться і тварини",- переконує науковець.

Посадити гай біля "Сірки"

Ще один проєкт, який переміг в конкурсі, організованому німецьким фондом, - рекультивація земель навколо території колишнього сірчаного кар'єру у Яворівському районі на Львівщині. Науковець з "Львівської Політехніки" Степан Качан пропонує навколо колишнього хімічного підприємства, хоча б на території пів гектара, посадити березу та вербу. Це також має допомогти зменшити негативний вплив суховіїв на територію, які частішають зі зміною клімату.

Андрій Михнович сподівається, що в майбутньому у відновлені болота повернеться й притаманний їм тваринний світ

Андрій Михнович сподівається, що в майбутньому у відновлені болота повернеться й притаманний їм тваринний світ

"Колись тут видобували сірку відкритим способом, мили в спеціальних розчинах, а потім їх зливали у відстійники. Тепер тут - неродюча земля, утворилась пустеля біля десятка гектарів. Я сам - з цих місць. Тому мені важливо, щоб усе це заросло і не було цієї "рани", - каже Степан Качан. Він каже, що через діяльність підприємства, ґрунти - сильно закислені, тому пропонує завезти сюди нову землю і вже на ній висадити дерева.

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Які вимоги висуває фонд?

Загалом в конкурсі ідей від німецького фонду перемогло дев'ять проєктів. Крім згаданих двох, ще є один - із Львівщини, три - з Волинської області і ще три - з Сумської. Їх реалізовуватимуть у межах трьох біосферних резерватів "Деснянський", "Розточчя" та "Західне Полісся".

Воду для зволоження болота в урочищі Заливки беруть із сусідньої річки Ставчанки

Воду для зволоження болота в урочищі "Заливки" беруть із сусідньої річки Ставчанки

Відбираючи проєкти, як пояснив національний координатор конкурсу Фонду Міхаеля Зуккова в Україні Анатолій Смалійчук, особливу увагу звертали на те, щоб проєкти врешті-решт були реалізовані. "Ми зацікавлені, щоб проєкти стали прикладами і стимулювали місцеве населення до пошуку інноваційних ідей у напрямку екосистемної адаптації," - каже координатор конкурсу. "Крім екосистемного підходу, - продовжив Смалійчук. - Нам важливий також економічний: наприклад, через створення нових робочих місць".

Кожен переможець конкурсу отримає приблизно по 10 тисяч євро. Через пандемію, проведення конкурсу і виділення грошей затрималось, відтак закінчення проєкту перенесли на осінь наступного року. Хоча в листопаді, за словами організаторів проєкту, мають надійти перші транші.

Степан Качан каже, що за ці кошти планує ще цього року розпочати лабораторний аналіз ґрунтів, який би показав рівень їхньої кислотності. А висадку дерева він почне вже навесні. Також в "Заливках" ще цього року планують закупити необхідний інвентар, а в березні - продовжити роботу зі зволоження болота.

  • Оновлення старої частини Львова Одним із перших проєктів, який GIZ розпочало у Львові, стало відновлення старої частини міста. Проєкт тривав з 2009 до 2017 року. За цей час, за даними Львівської міськради, вдалось відреставрувати 82 балкони, майже 900 вікон, 5 сходових кліток і 200 брам, а також оновити 16 дворів. У цей проєкт GIZ вклало понад 8 мільйонів євро.

    Як німці допомагають ще більше причепурити Львів

    Оновлення старої частини Львова

    Одним із перших проєктів, який GIZ розпочало у Львові, стало відновлення старої частини міста. Проєкт тривав з 2009 до 2017 року. За цей час, за даними Львівської міськради, вдалось відреставрувати 82 балкони, майже 900 вікон, 5 сходових кліток і 200 брам, а також оновити 16 дворів. У цей проєкт GIZ вклало понад 8 мільйонів євро.

  • Браку бажаючих не було Мешканці Львова змагалися за право стати учасником проєкту. Часто бажаючих було вдвічі-втричі більше, ніж міг охопити проєкт. І це не дивно, адже деякі об'єкти вже десятиліттями не бачили ремонту, як ця сходова клітка на Театральній, 12. Така цей об'єкт виглядав до реставраційно-ремонтних робіт.

    Як німці допомагають ще більше причепурити Львів

    Браку бажаючих не було

    Мешканці Львова змагалися за право стати учасником проєкту. Часто бажаючих було вдвічі-втричі більше, ніж міг охопити проєкт. І це не дивно, адже деякі об'єкти вже десятиліттями не бачили ремонту, як ця сходова клітка на Театральній,12. Така цей об'єкт виглядав до реставраційно-ремонтних робіт.

  • Результат, яким не соромно похвалитися Участь у проєкті не була зовсім безкоштовною: за реставрацію, наприклад, вікон мешканець мав сплатити 40 відсотків, дверей та брам - 30 відсотків з власної кишені, решту - доплачувало GIZ . Але такі інвестиції себе повністю виправдали. На фото: сходова клітка на Театральній, 12 уже після ремонту.

    Як німці допомагають ще більше причепурити Львів

    Результат, яким не соромно похвалитися

    Участь у проєкті не була зовсім безкоштовною: за реставрацію, наприклад, вікон мешканець мав сплатити 40 відсотків, дверей та брам - 30 відсотків з власної кишені, решту - доплачувало GIZ . Але такі інвестиції себе повністю виправдали. На фото: сходова клітка на Театральній,12 уже після ремонту.

  • Передача досвіду За 8 років німецькі майстри також навчили представників 20 українських ремісничих підприємств відновлювати пам'ятки за німецьким ноу-хау, що передбачає максимальне збереження автентичного вигляду. Українські майстри продовжують так працювати самі, оскільки львівська влада продовжила проєкт, але вже за кошти міського бюджету.

    Як німці допомагають ще більше причепурити Львів

    Передача досвіду

    За 8 років німецькі майстри також навчили представників 20 українських ремісничих підприємств відновлювати пам'ятки за німецьким ноу-хау, що передбачає максимальне збереження автентичного вигляду. Українські майстри продовжують так працювати самі, оскільки львівська влада продовжила проєкт, але вже за кошти міського бюджету.

  • Кліматично сприятлива концепція сталої мобільності

    Як німці допомагають ще більше причепурити Львів

    Кліматично сприятлива концепція сталої мобільності

    Німецькі експерти допомогли сформулювати головну ідею розвитку мобільності для Львова: місто повинно розвиватися як місто для людей, а не для машин. Головними подіями проєкту стали створення пішохідної зони в межах середньовічних мурів міста, написання програми розвитку велосипедного руху. Також поява велосипедних доріжок.

  • Підтримка в підготовці до ЄВРО-2012 У межах підготовки до чемпіонату Європи з футболу експерти GIZ консультували Львів у різних сферах. Зокрема, допомогли створити свій бренд-бук: логотип, фірмові шрифт і колір. Також створили Німецько-Український навчальний центр з підвищення кваліфікації в галузі туризму - Галицьку школу гостинності. До ЄВРО-2012 підготовку, у тому числі й мовну, пройшли 300 спеціалістів зі сфери обслуговування.

    Як німці допомагають ще більше причепурити Львів

    Підтримка в підготовці до ЄВРО-2012

    У межах підготовки до чемпіонату Європи з футболу експерти GIZ консультували Львів у різних сферах. Зокрема, допомогли створити свій бренд-бук: логотип, фірмові шрифт і колір. Також створили Німецько-Український навчальний центр з підвищення кваліфікації в галузі туризму - Галицьку школу гостинності. До ЄВРО-2012 підготовку, у тому числі й мовну, пройшли 300 спеціалістів зі сфери обслуговування.

  • Консультування підприємств щодо енергоефективності (LwiwGIZ1) Мета проєкту, що розпочався 2017 року й триває досі, - енергетична модернізація українських підприємств. Передусім надається консультативна допомога. У проєкті беруть участь представники одинадцяти підприємств, які за допомогою GIZ створили мережу енергоефективності Львівщини. На підприємствах уже провели енергоаудит за міжнародними стандартами.

    Як німці допомагають ще більше причепурити Львів

    Консультування підприємств щодо енергоефективності

    Мета проєкту, що розпочався 2017 року й триває досі, - енергетична модернізація українських підприємств. Передусім надається консультативна допомога. У проєкті беруть участь представники одинадцяти підприємств, які за допомогою GIZ створили мережу енергоефективності Львівщини. На підприємствах уже провели енергоаудит за міжнародними стандартами.

  • Інтегрований розвиток міста Перший етап проєкту передбачає підтримку місцевого самоврядування в плануванні довгострокового розвитку міста. Результатом стало написання Інтегрованої концепції розвитку Львова та Плану сталої міської мобільності, який визначатиме транспортну політику міста на найближчі 10 років. Основна ідея - перевага громадського транспорту перед автомобілями. Другий етап - зміни в Генеральному плані міста.

    Як німці допомагають ще більше причепурити Львів

    Інтегрований розвиток міста

    Перший етап проєкту передбачає підтримку місцевого самоврядування в плануванні довгострокового розвитку міста. Результатом стало написання Інтегрованої концепції розвитку Львова та Плану сталої міської мобільності, який визначатиме транспортну політику міста на найближчі 10 років. Основна ідея - перевага громадського транспорту перед автомобілями. Другий етап - зміни в Генеральному плані міста.

  • Енергоефективний район Львова Незабаром у Львові з'являться зразкові енергоефективні житлові будинки. Спільно із GIZ, міська рада та Фонд енергоефективності відібрали 12 ОСББ у Сихівському районі міста. Будинки планується утеплити, встановлять техніку, яка допоможе зменшити витрати на тепло. На фото - представники відібраних ОСББ тримають таблички з написом, що їхній будинок - частина енергоефективного району міста.

    Як німці допомагають ще більше причепурити Львів

    Енергоефективний район Львова

    Незабаром у Львові з'являться зразкові енергоефективні житлові будинки. Спільно із GIZ, міська рада та Фонд енергоефективності відібрали 12 ОСББ у Сихівському районі міста. Будинки планується утеплити, встановлять техніку, яка допоможе зменшити витрати на тепло. На фото - представники відібраних ОСББ тримають таблички з написом, що їхній будинок - частина енергоефективного району міста.

  • Міжнародне партнерство комунальних підприємств Ідея проекту - комунальні підприємства Німеччини допомагають налагодити процеси водопостачання й водовідведення в країнах-партнерах, передаючи їм свої ноу-хау. З боку Львова учасником стало комунальне підприємство Львівводоканал. Його працівники вже взяли участь у стартовому семінарі, що відбувся в Берліні та Дрездені.

    Як німці допомагають ще більше причепурити Львів

    Міжнародне партнерство комунальних підприємств

    Ідея проекту - комунальні підприємства ФРН допомагають налагодити процеси водопостачання й водовідведення в країнах-партнерах, передаючи їм свої ноу-хау. З боку Львова учасником стало комунальне підприємство "Львівводоканал". Його працівники вже взяли участь у стартовому семінарі, що відбувся в Берліні та Дрездені. На фото: у німецькому Боттропі водоочисну станцію перетворили на мистецький об'єкт

    Автор: Вікторія Прихід


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Докладно

Урочище Заливки в біосферному заповіднику Розточчя

Німці допоможуть відновити українські болота

За СРСР болота в Україні висушували. Тепер за допомогою німців їх намагаються відновити.  

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