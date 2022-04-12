Штайнмаєр не поїхав до Києва. Що кажуть у Берліні

Глава німецької держави вважається не лише найвищою надпартійною морально-політичною інстанцією, але й є свого роду вітриною Німеччини на світовій арені. Тому багато хто у Берліні сприйняв повідомлення про небажання Володимира Зеленського зустрічатися у Києві з Франком-Вальтером Штайнмаєром (Frank-Walter Steinmeier) як афронт, як випад на адресу всієї Німеччини. Деякі німецькі політики різко критикують українського президента і закликають його переглянути своє рішення.

Депутати Бундестагу обурені

Так, голова парламентської фракції правлячих соціал-демократів Рольф Мютценіх (Rolf Mützenich) заявив: "При всьому розумінні екзистенційної загрози для України внаслідок російського вторгнення я очікую, що українські представники дотримуватимуться бодай мінімального рівня дипломатичного етикету й не стануть неподобоним чином втручатися у внутрішні справи нашої країни".

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Зовнішньополітичний експерт лібералів, котрі також входять до урядової коаліції, Александер Ламбсдорф (Alexander Lambsdorff) назвав рішення не приймати в Києві президента ФРН "вкрай невдалим", "помилкою", яка тепер, на його думку, унеможливлює швидкий візит в Україну канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz). Такий візит, мовляв, став би "афронтом" щодо глави німецької держави.

Александер Ламбсдорф

А його колега з фракції Зелених Юрґен Тріттін (Jürgen Trittin) вважає, що "оголошення президента Німеччини небажаною персоною (в Україні - Ред.) є великим пропагандистським успіхом Володимира Путіна". "Якщо хочеш внести розкол до лав європейців, - додав він, - треба діяти так, як український президент".

Мотиви Зеленського й самокритика Штаймаєра

А ось зовнішньополітичному експерту фракції консерваторів Юрґену Гардту (Jürgen Hardt) мотиви президента України зрозумілі: "Для України Штайнмайєр - та людина, яка, обіймаючи посаду керівника адміністрації канцлера Ґергарда Шредера (Gerhard Schröder), уможливила газопровід "Північний потік-1", а також та, котра брала участь у мінському переговорному процесі в "нормандському форматі". Київ же бачить у цьому процесі тактику Путіна тягнути час і дорікає нам (Німеччині - Ред.), що ми надто довго це терпіли".

Штайнмайєр і сам публічно визнав, що у минулому припустився цілої низки помилок у своїй політиці щодо Росії, повівся на аргументацію Кремля й недостатньо враховував законні інтереси України.

Кілька раундів переговорів у "нормандському форматі" на рівні міністрів закордонних справ Штайнмаєр проводив у Берліні на віллі Борзіг

Офіційний представник канцлера Вольфґанґ Бюхнер (Wolfgang Büchner) назвав самокритику президента "вартим уваги та поваги" вчинком, але, відповідаючи на запитання кореспондента DW, не захотів таку самокритику коментувати, а тим більше до неї приєднуватися. "Це було б з боку федерального уряду абсолютно недоречним", - заявив він.

Німеччина "однозначно" на боці України

У питаннях про не-візит Штайнмаєра до Києва, які представнику канцлера ставили на урядовій пресконференції у середу, 13 квітня, раз у раз звучали слова "афронт", "неповага", "обтяження стосунків".

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Вольфґанґ Бюхнер, однак, старанно уникав формулювань, які можна було б сприйняти як критику українського президента, що була б дивною у ситуації, коли Німеччина однозначно підтримує Україну у відбитті російської агресії та забезпечує її зброєю.

Він вважав своїм обов'язком нагадати, що і президент Штайнмаєр "дуже чітко і однозначно" виступав і виступає на боці України, а після свого переобрання закликав Путіна "зняти зашморг з шиї України" та наголосив, що ніхто не має права замахуватись на самовизначення та суверенітет цієї країни.

"Німеччина належить на світовій арені до тих держав, які рішуче підтримують Україну, що тісно пов'язано з багаторічною роботою чинного федерального президента", - зазначив Вольфґанґ Бюхнер.

Питання про можливий візит до Києва канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz), якого уже фактично офіційно запросив Володимир Зеленський, були йому вочевидь неприємні. "Про майбутні поїздки канцлера ми інформуємо тоді, коли вони вже твердо заплановані", - сухо відповів Бюхнер і додав, що і без очних зустрічей канцлер підтримує регулярний контакт із президентом України та говорив з ним телефоном буквально минулої неділі.

Причина скандалу - витік у Bild?

Тим часом надійшло повідомлення, що радник президента України Сергій Лещенко в інтерв'ю CNN спростував інформацію про те, що Володимир Зеленський відмовився прийняти президента Німеччини. Виходить, усе це одне суцільне непорозуміння?

У липні 2021 року Штайнмаєр приймав Володимира Зеленського у Берліні

Цілком можливо, що Штайнмаєр і справді не отримував офіційного повідомлення з Києва про небажаність його візиту. Він і сам на пресконференції у Варшаві про формальну відмову не говорив. Але крім офіційних дипломатичних каналів існують багато інших способів дати зрозуміти високопоставленому іноземному візитеру, що його приїзд зараз не зовсім доречний.

Цікаво, що про небажання Зеленського приймати у Києві німецького президента першою повідомила бульварна газета Bild. Це був явний витік не призначеної для друку інформації. Без такого витоку, можливо, Штайнмаєр і не став би з власної ініціативи оголошувати про свою неучасть у поїздці кількох європейських лідерів до Києва.