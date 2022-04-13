 Депутатка Бундестагу у Львові: Путін розуміє лише мову зброї | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 13.04.2022

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Європа

Депутатка Бундестагу у Львові: Путін розуміє лише мову зброї

Голова комітету Бундестагу з оборони Марі-Аґнес Штрак-Ціммерман після візиту до Львова розповіла в інтерв'ю DW, як Німеччина допоможе Україні протистояти військам РФ.

Марі-Аґнес Штрак-Ціммерманн

Марі-Аґнес Штрак-Ціммерманн

Депутати Бундестагу відвідали Львів у вівторок, 12 квітня. До складу німецької делегації увійшли депутати трьох партій, що входять до правлячої коаліції: голова парламентського комітету з оборони Марі-Аґнес Штрак-Ціммерманн (Marie-Agnes Strack-Zimmermann), голова комітету з міжнародних справ Міхаель Рот (Michael Roth) та голова комітету у справах ЄС Антон Гофрайтер (Anton Hofreiter). Про підсумки візиту та реакцію Німеччини на вимоги України DW розпитала Штрак-Ціммерманн.

DW: Пані Штрак-Ціммерманн, це перший візит високопоставленої делегації Бундестагу до України від початку війни. Які ваші враження від побаченого? З якими думками ви повертаєтеся назад до Німеччини?

Марі-Аґнес Штрак-Ціммерман: Ми раді, що змогли сюди приїхати - двоє моїх колег і я. Нам треба було приїхати, щоб поговорити з українськими колегами з парламенту (німецька делегація зустрілася з депутатами Верховної Ради Галиною Янченко, Мар'яною Безуглою, Іванною Клімпуш-Цинцадзе та Іриною Геращенко. - Ред.), обмінятися думками, почути від них, чого Україна очікує зараз від Німеччини. Щойно ми відвідали шпиталь і змогли поговорити з тяжкопораненими військовими. З якими думками їдемо назад?Війна в Україніжорстока, її необхідно зупинити, і ми, німці, повинні і хочемо підтримати Україну, щоб ця трагедія, це горе швидше закінчилось.

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Український уряд зараз найбільше турбує постачання зброї. Яку зброю з Німеччини отримає Україна та коли?

Звісно, ми говорили про це, але ми - не федеральний уряд. Тож зараз я не можу вам точно сказати, коли це станеться. Але ми, парламентські фракції, можемо використати свій вплив на федеральний уряд, щоб якнайшвидше відправили важке озброєння. Ще необхідно з'ясувати, яку зброю українська армія може використати відразу. Важливо, щоб вона не отримала зброю, поводженню з якою треба дуже довго вчитися. Ми повинні з'ясувати це якнайшвидше, адже зброя має бути тут уже зараз, доки не стало надто пізно.

В Україні уряд ФРН неодноразово критикували. Кажуть, що Німеччина могла б допомогти більше і швидше, особливо з поставками зброї. Що ви про це думаєте?

Я розумію цю критику, але, задля справедливості варто зазначити, що я бачила й списки того, що вже поставила Німеччина. Там було багато спорядження, необхідного для військових, також боєприпаси тощо. Я не можу зараз все назвати, але там було багато чого, включаючи ракети для знищення засобів ППО. Однак нам треба ще багато чого зробити, і ми хочемо зайнятися цим.

Президент Зеленський закликає до більш жорстких санкцій щодо Росії, зокрема до ембарго ЄС на російський газ. Як ви ставитесь до повної відмови від постачання енергоресурсів з Росії? Хіба це не було б ефективним засобом тиску на Путіна?

Так, ​​це засіб тиску, але діяти треба поступово. Перше, за допомогою чого можна чинити тиск, - це відмова від нафти. Це те, що ми можемо замінити дуже швидко. Вугілля також доступне на світовому ринку. Німеччина - це факт - купує дуже багато газу у Росії, і з цим потрібно покінчити якнайшвидше. Тому міністр економіки проводить багато переговорів, щоби компенсувати це. Як ви знаєте, Німеччина - промислова країна, у нас дуже високі потреби в енергії, і, звичайно, ми не повинні допустити того, щоб економіка Німеччини впала. Адже тільки у тому разі, якщо ми будемо сильними, ми можемо допомогти належним чином. Але ми вважаємо, що у тому, що стосується постачання нафти, ми повинні діяти якнайшвидше.

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Канцлер Австрії Карл Негаммер після зустрічі з Володимиром Путіним заявив, що не відчуває оптимізму. Він сказав, що російська армія готує наступ на сході України. Результат війни Росії в Україні може бути визначений лише на полі бою чи все ще є можливості вирішити конфлікт за столом переговорів?

Я не вірю у рішення (на переговорах. - Ред.), принаймні, не з Володимиром Путіним. Ми бачили, що його слова нічого не означають - лише його дії. Цей візит робить честь канцлеру Австрії. Я не покладала на нього великих надій, але, звичайно, будь-яка можливість поговорити є важливою. Так, дипломатія має працювати. Але Путін розуміє лише мову зброї, ось що погано. Тому Україна має бути належним чином оснащена, щоб хоробрі військові могли дати відсіч.

У середині березня президент Зеленський звинуватив Німеччину у затягуванні процесу вступу України до ЄС. Чи є в Німеччині достатньо політичної волі та рішучості, щоб підтримати прийняття України до Євросоюзу - навіть якщо вона зараз не відповідає всім вимогам для цього?

Щодо вступу у ЄС Україні було надано сигнал з боку Європи, що питання розглядатиметься у пріоритетному порядку. Однак є правила, і їх потрібно дотримуватися. ЄС складається з 27 країн, і всі вони мають дати згоду. Серед іншого, у нас є проблема з Угорщиною щодо демократичних процесів. І в ЄС є країни, які переймаються тим, що у них виникнуть проблеми з іншими державами. Тож - ми відкриваємо двері для України, але правила мають бути дотримані, хоча і в дуже швидкому темпі.

У понеділок українські війська в Маріуполі повідомили про атаку із застосуванням отруйного газу. Раніше "прессекретар" самопроголошеної "ДНР" заявляв про можливість такої атаки на місто. Якщо підтвердиться факт застосування Росією хімічної зброї в Україні, як відреагує Захід і, зокрема, Німеччина?

Якщо це так, якщо це підтвердиться, це метод, який Росія також використала в Сирії, в Алеппо. Спершу розбомбити там усе, а потім використати отруйний газ. Дайте мені час уточнити, чи це справді сталося. І тоді ми маємо знайти відповідь. Це трагічно, і, на жаль, тепер я очікую від Росії будь-чого.

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  • Протести у Перу

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    Автор: Клаудія Ден


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