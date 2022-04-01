Голова ЄП пообіцяла Україні швидке визнання кандидатом на вступ до ЄС

Голова Європейського парламенту Роберта Мецола запевнила, що Україну визнають кандидатом на членство в Євросоюзі та нададуть їй допомогу у відбудові після завершення розв'язаної Росією війни. "Україну визнаємо кандидатом на вступ до ЄС офіційно і швидко. Це я обіцяю вам від Європейського парламенту", - заявила Мецола у п'ятницю, 1 квітня, на спільному брифінгу з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком у Києві.

Вона наголосила, що зазіхання РФ на Україну, її свободу й територію є зазіханням на цілу Європу і чинний порядок у світі. Очільниця Європарламенту також запевнила, що європейські партнери докладуть усіх зусиль, щоб відбудувати після війни українські міста і села, що зазнали нищівних ударів з боку агресора.

Читайте також: Вступ України до ЄС: чи настав час для швидких і сміливих рішень?

"Ми докладемо всіх зусиль, щоб відбудувати після війни українські міста та села, які зазнали нищівних ударів із боку агресора. Фінансова, гуманітарна, військова допомога вже надається, і ми продовжуватимемо це робити. Ми допоможемо біженцям, які залишили свої будинки. Вони будуть у нас, як удома, доки зможуть повернутися на свою Батьківщину", - пообіцяла Мецола.

Вона також запевнила, що країни Європарламенту стоять пліч-о-пліч з українцями у боротьбі з російськими загарбниками. "Хочу сказати, що парламентська демократія отримала друге дихання в Європі завдяки подвигу українського народу та діям українського парламенту. Ми стоїмо разом із вами пліч-о-пліч у цій боротьбі", - зазначила вона.

Своєю чергою Руслан Стефанчук зауважив, що Україна сподівається на "потужну підтримку Європейського парламенту України у нашому протистоянні проти російської агресії".

28 лютого президент УкраїниВолодимир Зеленський підписав заявку на вступ держави до Європейського Союзу. 27 лютого очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) заявила, що Брюссель хоче бачити Україну у складі ЄС.