Зеленський підписав заявку на членство України в ЄС

Президент України Володимир Зеленський підписав заявку на вступ держави до Європейського Союзу. Фото документа оприлюднила президентська партія "Слуга народу" в Telegram у понеділок, 28 лютого.

У Брюсселі не називають конкретних термінів

Брюссель хоче бачити Україну у складі ЄС, заявила наперердодні очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) в ефірі телеканалу Euronews. "Вони - одні з нас, і ми хочемо, щоб вони були з нами", - наголосила вона. Конкретних термінів фон дер Ляєн при цьому не назвала. Пізніше речник Єврокомісії Ерік Мамер заявив журналістам, що заяви фон дер Ляєн були "вкрай загальні", передає інформагенція AFP. За словами речника, голова ЄК винятково висловила переконання, що Україна - європейська країна.

Натомість глава Європейської ради Шарль Мішель підкреслив, що 27 держав-членів ЄС не мають спільної думки щодо прийняття України до спільноти. Так, за вступ України до 2030 року висловлюються країни Східної Європи та Балтії.

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Бербок: Вступ до ЄС не можна завершити за кілька місяців

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) нагадала, що "вступ до ЄС - це не те, що можна завершити за кілька місяців", цитує Spiegel Online. Бербок заявила про це в понеділок після зустрічі зі своїм словенським колегою Анже Логаром у Берліні.

За словами міністерки, такий проєкт тягне за собою інтенсивний і далекосяжний процес трансформації. Водночас Бербок наголосила, що "Україна є частиною європейського дому" та що його двері відчинені.

Логар вважає, що європейська перспектива може дати українцям додатковий привід захищати європейську систему цінностей. В Україні цю систему захищають кров’ю українців, нагадав він.

Литва і Польща - за статус кандидата на вступ до ЄС для України

За те, аби надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС, днями виступили президент Литви Гітанас Науседа і президент Польщі Анджей Дуда.

Науседа уточнив 26 лютого, що говорив про це з Зеленським, а потім - із канцлером Німеччини Олафом Шольцем (Olaf Scholz) у Берліні. "Зрозуміло, щоби стати членом ЄС, потрібно відповідати певним вимогам, які сьогодні Україні виконати нескінченно складно", - сказав президент Литви.

Дуда написаву Twitter 26 лютого: "Польща підтримує прискорений шлях вступу України до Євросоюзу. Статус кандидата має бути наданий негайно". Він додав, що Україна має отримати доступ до фондів ЄС для реконструкції. "Він належить Україні", - наголосив польський лідер.

Договори ЄС не передбачають швидкої процедури вступу до спільноти. Зазвичай така процедура триває роками і потребує одностайної згоди всіх 27 країн-членів.

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