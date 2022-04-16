Депутат Бундестагу: Ми не можемо піддатися на шантаж Путіна

Голова комітету Бундестагу з міжнародних справ Міхаель Рот розповів в інтерв'ю DW про те, чи відмовиться ФРН від газу з РФ і чи поставлятимуть зброю Україні.