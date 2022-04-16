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Міхаель Рот - німецький політик (СДПН). У грудні 2021 року Рот очолив комітет з міжнародних справ Бундестагу.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Міхаель Рот".
Депутат Бундестагу Міхаель Рот, який очолює комітет із закордонних справ, відкидає можливість переговорів між Росією та Заходом про вступ України до НАТО. Натомість він не радить категорично відкидати пропозиції Москви.