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Міхаель Рот

Міхаель Рот - німецький політик (СДПН). У грудні 2021 року Рот очолив комітет з міжнародних справ Бундестагу.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Міхаель Рот".

Чи допоможе Німеччина Україні відбити атаку армії РФ танками Leopard?

Чи допоможе Німеччина Україні відбити атаку армії РФ танками Leopard? 16.04.2022

Дедалі більше німецьких політиків і пересічних жителів Німеччини вимагають від уряду ФРН почати поставки українській армії важкого озброєння.
Депутатка Бундестагу у Львові: Путін розуміє лише мову зброї

Депутатка Бундестагу у Львові: Путін розуміє лише мову зброї 13.04.2022

Голова комітету Бундестагу з оборони Марі-Аґнес Штрак-Ціммерманн після візиту до Львова розповіла в інтерв'ю DW, як Німеччина допоможе Україні протистояти військам РФ.
Депутат Бундестагу: Ми не можемо піддатися на шантаж Путіна

Депутат Бундестагу: Ми не можемо піддатися на шантаж Путіна 11.04.2022

Голова комітету Бундестагу з міжнародних справ Міхаель Рот розповів в інтерв'ю DW про те, чи відмовиться ФРН від газу з РФ і чи поставлятимуть зброю Україні.

У Німеччині закликають використати Північний потік-2 для тиску на Путіна

У Німеччині закликають використати "Північний потік-2" для тиску на Путіна 18.01.2022

У російсько-українському конфлікті ФРН робить ставку на політико-дипломатичні заходи, серед яких - санкції, заявив Міхаель Рот. При цьому німецькі політики закликають до діалогу із Росією.

Голова комітету Бундестагу: Україна в НАТО - не тема переговорів з Росією

Голова комітету Бундестагу: Україна в НАТО - не тема переговорів з Росією 10.01.2022

Депутат Бундестагу Міхаель Рот, який очолює комітет із закордонних справ, відкидає можливість переговорів між Росією та Заходом про вступ України до НАТО. Натомість він не радить категорично відкидати пропозиції Москви.
Берлін: Відносини з РФ досягли нової нижчої точки

Берлін: Відносини з РФ досягли нової нижчої точки 31.01.2021

Ситуація навколо отруєння і арешту Олексія Навального демонструє, як далеко готовий зайти Кремль у боротьбі з опозицією, заявив державний міністр у справах Європи в МЗС Німеччини Міхаель Рот.
У Німеччині засудили насильство проти демонстрантів в Москві

У Німеччині засудили насильство проти демонстрантів в Москві 29.07.2019

В німецькому МЗС назвали насильство проти мирних демонстрантів у Москві "ударом по демократії і правовій державі".

Уряд ФРН закликає Україну і Росію не допустити жахливих наслідків

Уряд ФРН закликає Україну і Росію не допустити "жахливих наслідків" 26.11.2018

Німеччина занепокоєна інцидентом у Керченській протоці і закликає Росію та Україну до деескалації, заявив представник МЗС ФРН Міхаель Рот .

Політики ФРН виступають проти планів екс-радника Трампа

Політики ФРН виступають проти планів екс-радника Трампа 23.07.2018

Колишній радник президента США Стівен Беннон, за даними ЗМІ, має плани з підтримки правих популістів у Європі. Німецькі політики висловлюють занепокоєння.
Глава британського МЗС Джонсон пішов у відставку

Глава британського МЗС Джонсон пішов у відставку 09.07.2018

Борис Джонсон не прибув на саміт Західних Балкан, що проходить у Лондоні, після чого у відомстві Терези Мей заявили про відставку міністра.
Статс-міністр МЗС ФРН Міхаель Рот відвідає з візитом Україну

Статс-міністр МЗС ФРН Міхаель Рот відвідає з візитом Україну 15.06.2018

Німецький посадовець під час візиту 16-18 червня візьме участь у київському "Марші рівності" та зустрінеться з представниками громадянського суспільства, ромів і кримських татар.
Берлін підтримав ідею скасування принципу одноголосності в ЄС

Берлін підтримав ідею скасування принципу одноголосності в ЄС 25.03.2018

У МЗС ФРН підтримали пропозицію голови Єврокомісії спростити ухвалення рішень в сфері зовнішньої політики Євросоюзу, відмовившись від принципу одноголосності.
У Німеччині і ЄС закликають Лондон поквапитись із переговорами щодо Brexit

У Німеччині і ЄС закликають Лондон поквапитись із переговорами щодо Brexit 09.06.2017

Результати виборів у Великобританії не повинні стати на заваді початку переговорів щодо виходу Великобританії з ЄС, наголошують, зокрема, у Берліні, Брюсселі та Празі.

Німецький дипломат вперше зустрівся з ув'язненим у Туреччині журналістом з ФРН

Німецький дипломат вперше зустрівся з ув'язненим у Туреччині журналістом з ФРН 04.04.2017

Про особисту зустріч генерального консула ФРН у Туреччині зі співробітником німецького видання Die Welt повідомили в МЗС Німеччини.
Німеччина закликала підтримати другий термін Дональда Туска

Німеччина закликала підтримати другий термін Дональда Туска 07.03.2017

Президент Європейської Ради Дональд Туск викликає повагу у багатьох лідерів держав-членів ЄС, і тому має бути переобраний на посаді, заявив Міхаель Рот.

Австрія заблокувала резолюцію щодо євроінтеграції Туреччини

Австрія заблокувала резолюцію щодо євроінтеграції Туреччини 13.12.2016

Австрія виступає проти продовження переговорів щодо вступу Туреччини до Євросоюзу, оскільки в у цій країні активно порушуються права людини. Німеччина - за продовження переговорів.
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