Чи допоможе Німеччина Україні відбити атаку армії РФ танками Leopard?

Який сенс приймати у Києві федерального президента Німеччини, який не має у своїй країні реальної влади? Нехай краще приїде канцлер Німеччини, від якого залежить вирішення питання про постачання Україні важкого озброєння, потрібного їй як повітря через майбутній наступ російських військ на Донбасі.

Так у Німеччині протлумачили мотиви офіційного Києва, який на початку тижня дав зрозуміти, що візит до України президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмаєра (Frank-Walter Steinmeier) у складі делегації лідерів Польщі та країн Балтії був би на цей момент недоречним. Такий афронт щодо глави німецької держави викликав у політичному Берліні хвилю обурення. Але не тільки. Паралельно від німецького уряду дедалі наполегливіше почали вимагати дозволити постачання Україні і важкого озброєння.

Список Зеленського

Причому президент України Володимир Зеленський точно вказує, яка саме бойова техніка потрібна. Це, як перелічив він у середу, 13 квітня, у відеозверненні англійською мовою, - важка артилерія калібру 155 та 152 міліметри, системи залпового вогню типу "Град", "Смерч" та американські M142 HIMARS плюс боєприпаси, важка бронетехніка, наприклад, танки Т-72 радянського виробництва або аналогічні американські та німецькі, системи ППО С-300 та "Бук" або схожі західні.

БМП Marder

Зовнішньополітичний експерт фракції опозиційних консерваторів Родеріх Кізеветтер (Roderich Kiesewetter) в цьому контексті вказав на "готовність німецького ВПК швидко поставити Україні танки Leopard 1 або БМП Marder. Його колега з об'єднаної фракції ХДС/ХСС Александер Добріндт (Alexander Dobrindt) також вважає, що "обороноздатність України має бути посилено за рахунок важких озброєнь та броньованих транспортних засобів, а також розвідувальних безпілотників”.

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Колишні пацифісти стали прихильниками нарощування озброєнь

Посилюють тиск на канцлера і представники правлячих партій, причому навіть ті, які дуже довго дотримувалися пацифістських переконань і в минулому різко критикували експорт німецьких озброєнь.

Голова комітету Бундестагу з закордонних справ Міхаель Рот

Так, голова зовнішньополітичного комітету Бундестагу, соціал-демократ Міхаель Рот (Michael Roth) в інтерв'ю німецькому суспільному телеканалу ARD зізнався, що поїздка в Україну кілька днів тому, під час якої він побачив тяжко поранених українських солдатів, справила на нього сильне враження: "Можливо, тепер я маю деяке уявлення про те, що таке війна насправді, коли люди живуть у постійному страху - за своє життя і життя своїх близьких, страху перед наступним ще більш брутальним наступом (російських військ - Ред.) на сході".

Раніше Рот був переконаний, що по-справжньому безпечний та міцний мир можливий лише на основі політики роззброєння. "На тлі нових жахливих подій, які зараз, очевидно, чекають на Україну, я змінив свою думку і кажу: Україні потрібні всі можливі озброєння, щоб захищатися ще успішніше, ніж досі", - заявив він тепер.

Голова комітету Бундестагу з питань ЄС Антон Гофрайтер (л)

Разом із Ротом в Україні побував голова парламентського комітету у справах ЄС Антон Гофрайтер (Anton Hofreiter), який представляє ще одну владну партію - Зелених. Пацифізм взагалі належить до їхнього генетичного коду. Це, однак, не завадило Гофрайтеру заявити в інтерв'ю DW: "Найближчими ж днями в німецькому уряді має бути досягнуто домовленості про допустимість постачання важких озброєнь Україні (...) Я хочу, щоб проблеми було вирішено і зроблено те, що ми можемо зробити".

На думку Гофрайтера, гальмує процес передусім канцлер країни Олаф Шольц (Olaf Scholz). "Такими діями канцлер не лише ускладнює становище в Україні, а й великим чином підриває авторитет Німеччини в Європі та світі", - заявив депутат і закликав голову уряду: "Досить тиснути на гальмо, звільніть дорогу!".

За постачання Україні важкого озброєння наразі виступає і більшість жителів Німеччини (55 відсотків). Про це свідчать результати опитування, днями проведеного соціологічним інститутом Infratest dimap.

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Війна призвела до зміни парадигм у Німеччині

Все наполегливіше запитують про важке озброєння і журналісти на регулярних урядових пресконференціях у Берліні. Той факт, що Німеччина взагалі почала постачати зброю країні що воює, офіційний представник канцлера Вольфґанґ Бюхнер (Wolfgang Büchner) назвав у середу, 13 квітня, "зміною парадигм", яка стала необхідною "внаслідок російського нападу на Україну, внаслідок війни Путіна".

Відомо, що Німеччина постачала Україні ручні протитанкові гранатомети

Німеччина, за його словами, постачала і далі постачатиме озброєння Україні, щоправда, тепер він не вказує, яке саме. Цього, мовляв, вимагають міркування безпеки. У підборі конкретної бойової техніки німецький уряд керується трьома критеріями - яка є в наявності і яку може бути швидко передано, яку є сенс передавати з урахуванням часу, необхідного на навчання поводженню з нею, а також яка відповідає принципу координації постачань озброєнь з партнерами Німеччини по ЄС та НАТО.

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Patriot для Словаччини в обмін на С-300 для України

Представник міністерства оборони ФРН полковник Арне Коллатц (Arne Collatz) навів такий конкретний приклад постачання Україні важкого озброєння. Словаччина надала у розпорядженні українській ППО свої системи С-300 ще радянського виробництва, досвід поводження з якими в Україні вже є. А завдання щодо захисту самої Словаччини від повітряного нападу взяли на себе американці, голландці та німці з їхніми системами ППО Patriot.

Система ППО С-300 радянського виробництва

А якби ті самі Patriot Німеччина почала постачати Україні, пояснив Коллатц, то її військовослужбовцям довелося б для початку довго вчитися поводженню з дуже складною технікою і тренуватися, налагоджувати логістику та обслуговування, забезпечувати підтримку в польових умовах, яка передбачає наявність відповідної промислової бази. Те ж саме стосується і німецьких танків Leopard, поводженню з якими в Бундесвері навчають близько двох років.

Радник президента України Олексій Арестович це заперечує. В інтерв'ю ARD він нагадав, що українські танкісти вже проходили навчання у Німеччині, брали участь у танкових змаганнях, посідаючи на них призові місця. "Я знаю нашу армію, я сам солдат, - сказав Арестович. - За три дні ми навчимося ними керувати, дайте нам танки, а далі буде видно".

На прохання DW прокоментувати цю заяву полковник Коллатц відповів так: "Одна справа навчити танкіста керувати машиною, інша - навчити танковий батальйон і дати йому необхідні навички, щоб у взаємодії з іншими видами військ вистояти на полі бою".

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Залишилося переконати канцлера

Як би там не було, і в самому німецькому уряді зростає розуміння необхідності забезпечити українську армію таким озброєнням, за допомогою якого вона могла б відбити наступ російських військ на Донбасі.

На підтримку постачання важкого озброєння Україні останніми днями висловилася і міністерка закордонних справ Анналена Бербок (Annalena Baerbock), і міністр економіки Роберт Габек (Robert Habeck), відомство якого, власне, і видає ліцензії на постачання німецького озброєння за кордон.

"Ми очікуємо нападу росіян найближчими днями, - заявив Габек. - Це означає: все, що може допомогти українській армії, треба якнайшвидше їй надати". Йому залишилося переконати канцлера.

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