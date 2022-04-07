Міністр оборони Словаччини: Путін дорівнює Гітлер

Міністр оборони Словаччини Ярослав Над порівняв президента РФ Володимира Путіна з німецьким диктатором Адольфом Гітлером. У розмові з виданням The New York Times 14 квітня він сказав, що "Путін дорівнює Гітлер", і його потрібно зупинити в Україні, перш ніж той зможе рухатися далі на Захід.

"Україна буквально бореться за наше майбутнє", - наголосив Над. За його словами, Словаччина з менше ніж 5,5 мільйонами населення прийняла в себе вже 330 тисяч українських біженців.

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Постачання зброї Україні

Міністр додав, що до вторгнення Росії в Україну було немислимо уявити, щоби Словаччина безкоштовно пересилала через кордон навіть базову зброю, але "з новою світовою реальністю" країна стала прифронтовою і дала Україні систему протиповітряної оборони С-300.

Міністр оборони Словаччини Ярослав Над

Заяви РФ про знищення цієї системи міністр назвав фейком, спрямованим на "збереження обличчя Росії та заспокоєння нервів російських льотчиків, відправлених на місії з бомбардування України".

Однак Словаччина "не збирається відправляти танки, тому що немає запасних", зазначив Над, наголошуючи на проблемі, з якою стикаються навіть прихильники України. За його словами, Словаччина повинна зберегти достатній потенціал для власних збройних сил.

Напередодні американське видання CNN повідомило з посиланням на Центр стратегічних і міжнародних досліджень, що Сполучені Штати Америки відправили Україні третину протитанкових ракет Javelin, на заміну яких для власної армії піде кілька років.

Втім, масштаби військової допомоги Україні розширюються, зокрема, 13 квітня США вирішили надати додаткові 800 мільйонів доларів у вигляді зброї, боєприпасів та іншої безпекової допомоги. Йдеться про бронетранспортери M113, вертольоти Мі-17, гаубиці, безпілотники-камікадзе Switchblade тощо.

Також Україні надсилають озброєння й інші члени Організації Північноатлантичного договору (НАТО). Зокрема, Чехія надала танки, БМП і системи залпового вогню. Великобританія направляє Україні зенітно-ракетні комплекси Starstreak, протитанкові ракети, патрульні машини Mastiff тощо.

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