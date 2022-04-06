США розглядають надання Україні нового важкого озброєння

Сполучені Штати роздумують над наданням Україні важчого і складнішого озброєння, ніж те, що передавали їй досі. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, відповідаючи на запитання кореспондента DW у середу, 6 квітня, перед засіданням міністрів закордонних справ країн НАТО у Брюсселі.

"Росія відійшла від Києва, з передмістя Києва не з власної волі, її відтіснили, відкинули українці. І вони використали багато систем (озброєння. - Ред.), які ми їм надавали", - нагадав він.

Досі США передавали Збройним силам України протитанкове озброєння, зокрема Javelin, та переносні зенітні ракетні комплекси Stinger. "На чому ми зосереджені зараз, то це на постачаннях в Україну систем, які вони можуть використовувати вже зараз, використовувати ефективно", - зазначив держсекретар.

"Водночас ми розглядаємо інші системи, деякі з них більші та складніші, які можуть бути корисними та важливими в майбутньому. Але використанню яких українців, наприклад, потрібно навчити. Тому що деякі з цих систем не можна просто передати, після чого їх негайно можна використовувати. Потрібне навчання. Потрібне технічне обслуговування", - додав Блінкен.

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Нагадаємо, що Київ уже давно просить західних партнерів надати йому важке озброєння. Зокрема президент України Володимир Зеленський, виступаючи перед самітом НАТО, просив бойові літаки, танки, системи протиповітряної оборони, установки залпового вогню та протикорабельну зброю.