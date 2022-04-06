США виділяють Україні додаткові 100 мільйонів доларів на протитанкові системи

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
Після оприлюднення кадрів злочинів військових РФ у Бучі США ухвалили рішення про надання Києву додатково 100 мільйонів доларів на зброю проти броньованої техніки.
Сполучені Штати виділяють ще 100 мільйонів доларів військової допомоги Україні для забезпечення нових поставок протитанкової зброї. Про це йдеться у заяві державного секретаря США Ентоні Блінкена, оприлюдненій в ніч на середу, 6 квітня.
Блінкен затвердив виділення додаткової допомоги "для задоволення нагальних потреб України в додаткових протиброньових системах" за дорученням президента США Джо Байдена. "Світ був шокований і вражений звірствами, які вчинили російські війська в Бучі та по всій Україні. Українські сили мужньо продовжують захищати свою країну та свободу, а Сполучені Штати. разом із нашими союзниками та партнерами, непохитно підтримують суверенітет та територіальну цілісність України", - зазначив держсекретар.
З початку повномасштабного військового вторгнення РФ США виділили Україні понад 1,7 мільярда доларів безпекової допомоги. У заяві Блінкена наголошується, що Сполучені Штати також працюватимуть з союзниками та партнерами над документуванням імовірних злочинів РФ для притягнення винних до відповідальності.
Читайте також: Санкції проти РФ: чим ЄС може відповісти на звірства у Бучі
Тим часом речниця Білого дому Джен Псакі анонсувала запровадження 6 квітня нових санкцій проти РФ, які "завдадуть збитків Росії та посилять її економічну, фінансову і технологічну ізоляцію".
За її словами, до нових обмежувальних заходів увійде заборона на всі нові інвестиції до Росії, посилення санкцій проти фінансових інституцій та компаній у державній власності Росії, санкції проти російських посадовців і членів їхніх родин. "Ці заходи призведуть до деградації ключових інструментів російської державної влади та завдадуть гострої та негайної економічної шкоди, а також притягнуть до відповідальності російську клептократію, яка фінансує та підтримує війну Путіна", - сказала Псакі.
Читайте також: Група конгресменів закликала Байдена розширити постачання зброї в Україну