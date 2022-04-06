США виділяють Україні додаткові 100 мільйонів доларів на протитанкові системи

Сполучені Штати виділяють ще 100 мільйонів доларів військової допомоги Україні для забезпечення нових поставок протитанкової зброї. Про це йдеться у заяві державного секретаря США Ентоні Блінкена, оприлюдненій в ніч на середу, 6 квітня.

Блінкен затвердив виділення додаткової допомоги "для задоволення нагальних потреб України в додаткових протиброньових системах" за дорученням президента США Джо Байдена. "Світ був шокований і вражений звірствами, які вчинили російські війська в Бучі та по всій Україні. Українські сили мужньо продовжують захищати свою країну та свободу, а Сполучені Штати. разом із нашими союзниками та партнерами, непохитно підтримують суверенітет та територіальну цілісність України", - зазначив держсекретар.

З початку повномасштабного військового вторгнення РФ США виділили Україні понад 1,7 мільярда доларів безпекової допомоги. У заяві Блінкена наголошується, що Сполучені Штати також працюватимуть з союзниками та партнерами над документуванням імовірних злочинів РФ для притягнення винних до відповідальності.

Читайте також: Санкції проти РФ: чим ЄС може відповісти на звірства у Бучі

Нові санкції США проти РФ

Тим часом речниця Білого дому Джен Псакі анонсувала запровадження 6 квітня нових санкцій проти РФ, які "завдадуть збитків Росії та посилять її економічну, фінансову і технологічну ізоляцію".

За її словами, до нових обмежувальних заходів увійде заборона на всі нові інвестиції до Росії, посилення санкцій проти фінансових інституцій та компаній у державній власності Росії, санкції проти російських посадовців і членів їхніх родин. "Ці заходи призведуть до деградації ключових інструментів російської державної влади та завдадуть гострої та негайної економічної шкоди, а також притягнуть до відповідальності російську клептократію, яка фінансує та підтримує війну Путіна", - сказала Псакі.

Читайте також: Група конгресменів закликала Байдена розширити постачання зброї в Україну