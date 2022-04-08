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Javelin

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Javelin".

Переносні протитанкові ракетні комплекси (ПТРК) Javelin вперге були поставлені Україні 2018 року. На початку березня 2018 року США вирішили продати Україні 210 ракет та 37 пускових комплексів Javelin за 47 мільйонів доларів. Домовленість про поставки американської зброї в Україну викликала незадоволення Росії. Увага: контент сторінки генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Глава Євроради: Після Краматорська треба надати Україні більше зброї

Глава Євроради: Після Краматорська треба надати Україні більше зброї 08.04.2022

44-й день війни, яку Росія веде проти України. Російські сили завдають удари по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями п'ятниці, 8 квітня.

США виділяють Україні ще 100 мільйонів доларів на протитанкові системи

США виділяють Україні ще 100 мільйонів доларів на протитанкові системи 06.04.2022

Після оприлюднення кадрів злочинів військових РФ у Бучі США ухвалили рішення про надання Києву додатково 100 мільйонів доларів на зброю проти броньованої техніки.

"Якщо щось станеться в Україні, у Європі буде велика війна" - очільниця уряду Естонії (21.02.2022) 21.02.2022

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас в інтерв'ю DW за лаштунками Мюнхенської конференції з безпеки розповіла про зміну ставлення до Росії в Європі, озброєння для української армії та шанси України на вступ до ЄС і НАТО.
Естонія передала Україні протитанкові комплекси Javelin

Естонія передала Україні протитанкові комплекси Javelin 19.02.2022

Ракетні системи Javelin американського виробництва передали Києву, заявив командувач естонських збройних сил. Про кількість надісланих систем не повідомляється.
Хто і яку зброю постачає в Україну?

Хто і яку зброю постачає в Україну? 16.02.2022

Німеччина відхиляє прохання України про постачання їй зброї. Натомість, зважаючи на загрози з боку Росії, інші країни-члени НАТО уже доставили в Україну тисячі тонн зброї та боєприпасів.

В Україну прибула партія Javelin та боєприпасів від США

В Україну прибула партія Javelin та боєприпасів від США 11.02.2022

До України прибула чергова партія військової допомоги з США. Серед вантажу є протитанкові ракетні установки Javelin.
Україна проведе військові навчання одночасно з РФ та Білоруссю

Україна проведе військові навчання одночасно з РФ та Білоруссю 08.02.2022

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що Україна проведе навчання із застосуванням Bayraktar, Javelin та NLAW паралельно зі спільними російсько-білоруськими військовими маневрами "Союзна рішучість".
Безпекова допомога США: в Україну прибуло 300 комплексів Javelin

Безпекова допомога США: в Україну прибуло 300 комплексів Javelin 26.01.2022

В аеропорт "Бориспіль" прибула третя партія безпекової допомоги США на загальну суму 200 мільйонів доларів.
Естонія поставить Україні Javelin, а Латвія і Литва - Stinger

Естонія поставить Україні Javelin, а Латвія і Литва - Stinger 21.01.2022

На тлі загрози нового російського вторгнення в Україну країни Балтії дадуть Києву зброю. Естонія поставить протитанкові комплекси Javelin, а Латвія і Литва - зенітно-ракетні комплекси Stinger.

Україна провела бойові стрільби з Javelin, а РФ тренує десант у Криму

Україна провела бойові стрільби з Javelin, а РФ тренує десант у Криму 23.12.2021

У штабі ООС розповіли про успішне навчання з використанням протитанкового комплексу Javelin на Донбасі. Тим часом Росія розпочала дводенні навчання десантників у анексованому Криму.
США відправляють Україні стрілецьку зброю та боєприпаси

США відправляють Україні стрілецьку зброю та боєприпаси 09.12.2021

Останні елементи безпекового пакета на 60 мільйонів доларів Києву передадуть цього тижня, заявили в Пентагоні. Зброю Україна може використовувати на власний розсуд, але тільки з метою самооборони, підкреслили у США
Україна проводить військові навчання на кордоні з Білоруссю та на півдні

Україна проводить військові навчання на кордоні з Білоруссю та на півдні 24.11.2021

Спеціальну прикордонну операцію проводять на кордоні з Білоруссю. На Миколаївщині ж тренуються з застосуванням Bayraktar та Javelin.
США вивчають можливість поставок Україні зброї через загрозу вторгнення Росії - CNN

США вивчають можливість поставок Україні зброї через загрозу вторгнення Росії - CNN 23.11.2021

Адміністрація Джо Байдена планує відправити в Україну протитанкові ракетні комплекси Javelin, міномети, переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger та закуплені раніше у Росії гелікоптери Мі-17.
США передали Україні військову допомогу: Javelin, боєприпаси та медаптечки

США передали Україні військову допомогу: Javelin, боєприпаси та медаптечки 23.10.2021

В Україну прибула третя партія додаткової безпекової допомоги від США, що включає боєприпаси, протитанкове та високоточне озброєння, медичне майно та інше. Літак з допомогою прибув до аеропорту "Бориспіль".

Військова допомога США Україні: від батарейок до протитанкових ракет

Військова допомога США Україні: від батарейок до протитанкових ракет 19.10.2021

Міністр оборони США Ллойд Остін відвідує Київ на знак солідарності в протистоянні агресивним діям Росії щодо України. Слова Остін підкріпив черговою партією допомоги, яку скептики однак називають радше символічною.
США передають Україні обладнання і ракети Javelin на 60 мільйонів доларів

США передають Україні обладнання і ракети Javelin на 60 мільйонів доларів 17.06.2020

США передають Україні обладнання і ракети Javelin на 60 мільйонів доларів. Серед обладнання - рації, боєприпаси і протитанкові ракети Javelin.
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