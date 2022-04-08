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Переносні протитанкові ракетні комплекси (ПТРК) Javelin вперге були поставлені Україні 2018 року. На початку березня 2018 року США вирішили продати Україні 210 ракет та 37 пускових комплексів Javelin за 47 мільйонів доларів. Домовленість про поставки американської зброї в Україну викликала незадоволення Росії. Увага: контент сторінки генерується автоматично за допомогою ключових слів.