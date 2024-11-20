США виділяють ще $275 мільйонів військової допомоги Україні

Міноборони США оголосило про надання Україні чергового пакета військової допомоги. Йдеться, зокрема, про боєприпаси до ракетних систем, снаряди та протитанкове озброєння.

Міністерство оборони США у середу, 20 листопада, оголосило про надання Україні чергового пакета військової допомоги, орієнтовна вартість якого становить 275 мільйонів доларів.

Зокрема, Україна отримає додаткові боєприпаси для систем HIMARS, артилерійські боєприпаси калібру 155 мм і 105 мм, мінометні снаряди калібру 60 мм і 81 мм, безпілотники, ракети з оптичним відстеженням і проводовим наведенням (TOW), протитанкові комплекси Javelin та AT-4.

Також до нового пакета військової допомоги увійшли стрілецька зброя та набої до неї, обладнання та боєприпаси для підривних робіт, засоби хімічного, біологічного, радіологічного та ядерного захисту, запасні частини, допоміжне обладнання, послуги, навчання та транспортування.

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Остін підтвердив передачу Україні протипіхотних мін - АР

Адміністрація президента США Джо Байдена дозволить Україні використовувати американські протипіхотні міни, щоб допомогти їй уповільнити просування Росії на фронті. Про це заявив у середу міністр оборони США Ллойд Остін, передає AP.

За словами Остіна, така зміна політики Вашингтона є наслідком зміни тактики російських сил на полі бою. Росія надає перевагу використанню сухопутних військ для просування, тому Україна має "потребу в речах, які можуть допомогти уповільнити ці зусилля з боку росіян", сказав Остін журналістам під час поїздки до Лаосу.

Використання протипіхотних мін вже давно критикують благодійні організації та активісти через те, що вони становлять тривалу загрозу для цивільного населення, втім Остін відкинув це твердження. "Наземні міни, які ми хотіли б надати їм, це міни, які не є постійними, тобто ми можемо контролювати, коли вони самоактивуються, самодетонують, і це зрештою робить їх набагато безпечнішими, ніж ті, які вони створюють самостійно", - сказав Остін.

Міністр оборони США додав, що наразі Україна виробляє власні протипіхотні міни.

Нагадаємо, американське видання The Washington Post (WP) у вівторок з посиланням на джерела повідомляло про те, що президент Байден схвалив постачання Україні протипіхотних мін.