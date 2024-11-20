У новому пакеті ФРН передала Україні чотири Panzerhaubitze

Німеччина передала Україні нову партію військової допомоги. До цього пакета увійшли гаубиці Panzerhaubitze 2000, тисячі боєприпасів та різноматна техніка і спорядження.

Німеччина передала Україні нову партію військової допомоги, свідчить оновлений у середу, 20 листопада, перелік військової допомоги на сайті німецького уряду.

До цієї партії увійшли радар протиповітряної оборони TRML-4D, чотири самохідні гаубиці Panzerhaubitze 2000 із запасними частинами, 41 тисяча снарядів калібром 155 міліметрів, вісім тисяч боєприпасів калібру 40 мм, 340 високоточних гвинтівок HLR 338 і боєкомплект на 74 тисячі патронів, сім гаубичних труб M109 калібру 155 мм, боєприпаси для бойових машин піхоти MARDER.

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Також ФРН передала Україні два мостоукладача Beaver із запасними частинами, три танки для розмінування WISENT 1 із запасними частинами, три мінних плуга, 47 протимінних захищених від засідок транспортних засобів (MRAP).

До нового пакета допомоги також увійшли шість тягачів для танків Oshkosh М1070, вісім повітряно-десантних автомобілів Caracal, 20 автомобілів для охорони кордону.

Також Київ отримав 20 розвідувальних безпілотників VECTOR із запчастинами, 12 розвідувальних безпілотників HORNET XR, 60 розвідувальних безпілотників Golden Eagle, два розвідувальні БпЛА VT-4 Rochen, 100 розвідувальних безпілотників RQ-35 HEIDRUN і 120 розвідувальних безпілотників SONGBIRD.

Новий пакет військової допомоги від Німеччини аткож містить 100 тисяч патронів для вогнепальної зброї, 55 тисяч турникетів та 100 тисяч оклюзійних пов'язок.

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