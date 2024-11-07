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Politico: У Байдена поспішають надати Києву $6 млрд допомоги

Дмитро Шварц
7 листопада 2024 р.

Адміністрація Джо Байдена планує встигнути до інавгурації Дональда Трампа відправити Україні військової допомоги на понад $6 мільярдів, що залишилися з ухваленого у квітні пакета допомоги, пише Politico.

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Президенти України та США Володимир Зеленський та Джо Байден, Вашингтон, 11 липня 2024 року
У Байдена хочуть встигнути передати Україні військову допомогу до інавгурації ТрампаФото: Susan Walsh/AP Photo/picture alliance

Адміністрація президента США Джо Байдена хоче встигнути до інавгурації Дональда Трампа відправити Україні останню військову допомогу на 6,4 мільярда доларів, що залишилися з ухваленого у квітні пакета допомоги на 61 мільярд. Про це у середу, 6 листопада, повідомило видання Politico з посиланням на двох американських високопосадовців, які спілкувалися на умовах анонімності.

За їхніми словами, це "є єдиною можливістю для Білого дому продовжити надсилання обладнання в Україну для боротьби з російськими наступальними діями, що тривають".

"Але проблеми величезні. Зазвичай потрібні місяці, щоб боєприпаси і обладнання потрапили в Україну після оголошення пакету допомоги, тому все, що буде розгорнуто в найближчі тижні, швидше за все, не прибуде в повному обсязі до адміністрації Трампа, а наступний головнокомандувач може зупинити поставки ще до того, як вони опиняться на місці", - пише Politico.

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Однією з головних перешкод для швидкої реалізації цієї допомоги є й те, що США можуть надсилати лише те обладнання, яке вже є на їхніх складах, а на вироблення нового озброєння потрібен час.

Як пише Politico, на сьогодні гроші, що залишилися від квітневого пакету допомоги Україні, розділені на дві частини. Це 4,3 мільярда доларів на фінансування вилученого озброєння із запасів Пентагону, а також 2,1 мільярда - на фінансування нових контрактів з оборонними компаніями США на виробництво зброї.

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