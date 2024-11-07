Трамп може на 20 років виключити вступ України до НАТО - WSJ

Один із планів, що обговорюють в офісі Дональда Трампа, полягає в тому, що Україна пообіцяє не вступати в НАТО протягом мінімум 20 років, а в обмін Вашингтон продовжить постачати зброю, пише The Wall Street Journal.

В офісі Дональда Трампа, який здобув перемогу на президентських виборах у США, висловилися щодо можливих дій щодо України. Так, один із планів полягає в тому, що Київ пообіцяє не вступати в НАТО протягом щонайменше 20 років, а натомість Вашингтон і далі постачатиме Україні зброю для стримування подальших нападів РФ. Про це в середу, 6 листопада, повідомила газета The Wall Street Journal (WSJ) із посиланням на три джерела, які є близькими до Трампа.

За даними видання, усі пропозиції передбачають "заморожування" війни - таким чином може бути закріплено захоплення Росією приблизно 20 відсотків території України.

Раніше радники експрезидента США Кіт Келлог і Фред Флейц пропонували позбавити Україну американської підтримки і поставок зброї, поки Київ не погодиться на мирні переговори з Росією. Україна може спробувати повернути втрачені території, але робити це доведеться дипломатичним шляхом, зазначила WSJ.

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Зеленський одним із перших привітав Трампа з перемогою

Володимир Зеленський одним із перших привітав Трампа з перемогою на виборах. Також президент України у ніч на 7 листопада заявив, що "провів чудову телефонну розмову з президентом Трампом і привітав його з історичною та переконливою перемогою".

"Ми домовилися підтримувати тісний діалог і розвивати нашу співпрацю. Сильне й непохитне лідерство США є життєво важливим для світу і для справедливого миру", - зазначив Зеленський.