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Трамп може на 20 років виключити вступ України до НАТО - WSJ

Катерина Вєнкіна | Дмитро Шварц
7 листопада 2024 р.

Один із планів, що обговорюють в офісі Дональда Трампа, полягає в тому, що Україна пообіцяє не вступати в НАТО протягом мінімум 20 років, а в обмін Вашингтон продовжить постачати зброю, пише The Wall Street Journal.

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Дональд Трамп
Усі пропозиції команди Трампа передбачають "заморожування" війни в УкраїніФото: Alex Brandon/AP/picture alliance

В офісі Дональда Трампа, який здобув перемогу на президентських виборах у США, висловилися щодо можливих дій щодо України. Так, один із планів полягає в тому, що Київ пообіцяє не вступати в НАТО протягом щонайменше 20 років, а натомість Вашингтон і далі постачатиме Україні зброю для стримування подальших нападів РФ. Про це в середу, 6 листопада, повідомила газета The Wall Street Journal (WSJ) із посиланням на три джерела, які є близькими до Трампа.

За даними видання, усі пропозиції передбачають "заморожування" війни - таким чином може бути закріплено захоплення Росією приблизно 20 відсотків території України.

Раніше радники експрезидента США Кіт Келлог і Фред Флейц пропонували позбавити Україну американської підтримки і поставок зброї, поки Київ не погодиться на мирні переговори з Росією. Україна може спробувати повернути втрачені території, але робити це доведеться дипломатичним шляхом, зазначила WSJ.

Читайте також: Вибори в США - 2024: якою буде подальша військова підтримка України?

Зеленський одним із перших привітав Трампа з перемогою

Володимир Зеленський одним із перших привітав Трампа з перемогою на виборах. Також президент України у ніч на 7 листопада заявив, що "провів чудову телефонну розмову з президентом Трампом і привітав його з історичною та переконливою перемогою".

"Ми домовилися підтримувати тісний діалог і розвивати нашу співпрацю. Сильне й непохитне лідерство США є життєво важливим для світу і для справедливого миру", - зазначив Зеленський.

Вибори у США: чого українці очікують від Дональда Трампа

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