Зеленський вітає Трампа з "вражаючою" перемогою на виборах

Прихильність президента Трампа до підходу "мир через силу" може реально наблизити справедливий мир в Україні, наголосив Володимир Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський у середу, 6 листопада, привітав Дональда Трампа з перемогою на виборах президента США.

"Вітаю Дональда Трампа з вражаючою перемогою на виборах! Пригадую нашу чудову зустріч із президентом Трампом у вересні, коли ми детально обговорили стратегічне партнерство між Україною та США, План перемоги і шляхи припинення російської агресії проти України", - написав Зеленський у X.

При цьому він зазначив, що цінує прихильність Трампа до підходу "мир через силу" у глобальних справах. "Саме цей принцип може реально наблизити справедливий мир в Україні. Сподіваюся, що ми разом втілимо його в життя. Ми очікуємо на епоху сильних Сполучених Штатів Америки під рішучим керівництвом президента Трампа", - наголосив Зеленський, додавши, що Україна розраховує на "подальшу потужну двопартійну підтримку України у США".

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Також Україна, за його словами, зацікавлена в розвитку взаємовигідної політичної та економічної співпраці. "Україна як одна з найсильніших військових держав Європи прагне забезпечити довготривалий мир і безпеку в Європі та трансатлантичному співтоваристві за підтримки наших союзників. З нетерпінням чекаю можливості особисто привітати президента Трампа та обговорити шляхи зміцнення стратегічного партнерства України зі США", - зазначив український президент.

Нагадаємо, нині у США все ще триває підрахунок голосів за підсумками виборів президента. Республіканець Дональд Трамп Після вже отримав голоси 267-ти виборників, тоді як кандидатка від Демократичної партії Камала Гарріс - 224 голоси. Для перемоги необхідна підтримка щонайменше 270 виборників. Втім, Трамп, виступаючи перед своїми прихильниками у штаті Флорида, вже оголосив себе переможцем президентських виборів у США.