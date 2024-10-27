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ПолітикаУкраїна

Єрмак: Українська влада не боїться можливої перемоги Трампа

Дмитро Шварц
27 жовтня 2024 р.

В Офісі президента Володимира Зеленського впевнені, що жоден з кандидатів у президенти США "не бажає дозволити Путіну виграти цю війну", а військова підтримка України буде продовжена.

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Зустріч президента України Володимира Зеленського та кандидата в президенти США Дональда Трампа 27 вересня 2024 року
Зеленського не лякає можлива перемога Трампа, кажуть в Офісі президентаФото: Julia Demaree Nikhinson/AP Photo/picture alliance

Українська влада не боїться можливої перемоги Дональда Трампа на виборах президента США, заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак в інтерв'ю італійському виданню Corriere della Sera, опубліковаму в неділю, 27 жовтня.

"Ми не боїмося. Після майже трьох років війни як ми можемо боятися? Звичайно, для нас політика США має величезне значення, це наш головний союзник. І ми дуже добре знаємо, що американське суспільство - з нами", - зазначив він.

За його словами, нещодавня розмова президента України Володимира Зеленського з президентом США Джо Байденом і кандидаткою в президенти від Демократичної партії Камалою Гарріс "була теплою", але розмова з Трампом, який є кандидатом у президенти від Республіканської партії, "також пройшла дуже добре".

"Я був там, я не розказую подробиць, це було за зачиненими дверима, але можу сказати, що ми повернулися зі США з упевненістю, що жоден з кандидатів не бажає дозволити Путіну виграти цю війну, і що військова підтримка буде продовжена. Навіть Трамп говорить про необхідність справедливого миру. Республіканська партія, хоч і відрізняється від Демократичної, знає, що на нас напали і нас не можна перемогти", - сказав Єрмак.

Він додав, що не думає, що "будь-який американський лідер має намір сприяти перемозі такої автократії, як Росія".

Єрмак: Вибори в Україні відбудуться одразу після закінчення війни

На запитання журналіста, коли відбудуться вибори в Україні, Єрмак відповів, що "одразу після закінчення війни".

"Зеленський дуже чітко заявив, що він хоче, щоб усі солдати мали можливість голосувати, так само як і біженці за кордоном. Але на сьогоднішній день ресурси повинні йти на війну", - зазначив він.

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