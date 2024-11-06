Перемога Трампа: чорний день для України чи нові можливості?

"Трамп обіцяв за добу зупинити війну. Тому у нашої роти амбітні плани на вихідні", - жартома написав у соцмережі Facebook український журналіст, а нині військовослужбовець Збройних сил України (ЗСУ) Павло Казарін після того, як стало зрозуміло, що кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп виграв вибори.

Подібні настрої з жартами та мемами панували в українському сегменті соціальних мереж після перемоги Трампа на президентських виборах у США. Дехто з українських дописувачів висловлював розчарування вибором американського народу і називав перемогу Трампа "чорним днем для України".

"Дональд Трамп. Приїхали. Світ в черговий раз повернув не туди… Путін святкує, Орбан святкує, Маск відкриває шампанське. Сьогодні свято у дуже багатьох дуже неприємних людей", - прокоментував перемогу Трампа інвестиційний банкір, заступник директора Dragon Capital Сергій Фурса.

Дехто з українців порівнював перемогу Трампа з перемогою Володимира Зеленського та приходом до влади в 2019 році в Україні монобільшості, а дехто заспокоював себе та інших, що "працювати можна з будь-якою владою США", але при цьому треба демонструвати власні зусилля.

Привітання з Києва та сподівання на наближення миру в Україні

Одним з перших Дональда Трампа привітав з перемогою президент України Володимир Зеленський. При чому зробив він це не у Telegram, де зазвичай публікує свої звернення, Зеленський написав привітання у соцмережі Х, яка належить соратнику Трампа, мільярдеру Ілону Маску.

Зеленський одним з перших привітав Трампа з перемогою. На фото: Володимир Зеленський та Дональд Трамп під час зустрічі в Нью-Йорку у вересні 2024 року Фото: Shannon Stapleton/REUTERS

"Пригадую нашу чудову зустріч із Президентом Трампом у вересні, коли ми детально обговорили стратегічне партнерство між Україною та США, План перемоги і шляхи припинення російської агресії проти України. Я ціную прихильність Президента Трампа до підходу "мир через силу" у глобальних справах. Саме цей принцип може реально наблизити справедливий мир в Україні. Сподіваюся, що ми разом втілимо його в життя", - написав Зеленський. Перемогу Трампа на виборах він назвав "вражаючою".

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, коментуючи перемогу Трампа, висловив сподівання, що Україна та США працюватимуть разом для зміцнення українсько-американського стратегічного партнерства та наближення всеосяжного, справедливого і тривалого миру.

Привітав Трампа і колишній український президент Петро Порошенко. Він сподівається, що за президентства Трампа "ми зможемо покласти край загарбницькій війні Росії проти України і всього Вільного світу" і наголосив на союзницьких відносинах України та США.

Надія на дозвіл на застосування далекобійної зброї ще не згасла

Експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" з питань США та Великобританії Олександр Краєв наголошує, що мир в Україні не настане за кілька днів, як обіцяв Дональд Трамп у своїх передвиборчих промовах, оскільки зараз йому буде не до України, тому офіційному Києву варто використати останнє вікно можливостей для просування своїх інтересів, зокрема щодо дозволу на застосування далекобійної зброї.

"Трамп не займатиметься відразу зовнішньою політикою, йому треба ще збалансувати Конгрес, домовитися за свій кабінет, треба провести багато внутрішніх реформ, тому Україні не варто чекати швидких результатів. Поки ще 76 днів президентом буде Байден Україні треба натякнути його адміністрації, що треба хоч зараз бути більш сміливим й ухвалити складні рішення, на які так чекають в Україні", - прокоментував DW Олександр Краєв.

Аналітик вважає, що у подальшому Трамп може "продовжити цей трек", якщо Україна демонструватиме готовність мирних переговорів, а російська сторона наполягатиме на своїх вимогах щодо України. "Насправді, все не катастрофічно і не апокаліптично для України з поверненням Трампа, але все дуже ризиково. Оскільки з Трампом ти не можеш бути до кінця певним, яким буде результат, тому попереду в України дуже багато роботи", - прогнозує Краєв.

Тепер Київ наполегливо схилятимуть до мирних переговорів?

Багато хто в Україні не виключає, що після повернення до Білого дому Трамп та його команда почнуть примушувати як українську, так і російську сторони до миру, використовуючи всі важелі тиску. Такої думки дотримується й виконавчий директор фонду Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва, експерт з міжнародної політики Петро Бурковський. У розмові з DW він вказує на те, що з перемогою Трампа зросла невизначеність, якою буде політика США щодо України. Бурковський впевнений, що Київ тепер дуже наполегливо схилятимуть до мирних переговорів.

Бойові дії поблизу Покровська, жовтень 2024 року Фото: Maciek Musialek/Anadolu(picture alliance´

"Якщо команда Трампа запропонує план, на тих умовах які існують зараз - закріплення лінії фронту, як нового кордону України, та знайдуть аргументи примусити Росію пристати на це, то нам доведеться приймати ці умови. Інший сценарій: якщо команді Трампа не вдасться примусити РФ до припинення війни, тоді Україна отримає всі засоби, щоб продовжити війну й завдати поразки Росії. Бо останнє, що хоче Трамп, так це здаватися слабким на зовнішньополітичній арені", - вважає Бурковський.

Український політолог Володимир Фесенко вважає, що ризиками для України було те, що вибори в США могли закінчитися політичною ескалацією та кризою, в результаті якої могла припинитися збройна допомога США Україні. Ще одним ризиком, який не справдився, він називає перемогу опонентки Трампа, кандидатки від демократів Камали Гарріс. "Якби перемогла Гарріс, тоді б частина Конгресу контролювали республіканці й через політичне протистояння знову б повторилася ситуація, коли допомога для України була заблокована на півроку. Зараз цей ризик знятий. Але тепер Трамп буде точно ініціювати переговори між Україною та Росією, і на час його президенства можуть бути заблоковані переговори про членство України в НАТО - це буде подарунок Путіну", - сказав Фесенко.

"Прийняти реальність" після виборів у США

Українські політики з різних політичних таборів сходяться в тому, що в української влади попереду багато роботи, аби США залишалися на боці України у війні, яку розв’язала Росія. "Трамп, як колись Зеленський, теж вірить, що подивиться в очі Путіну й вирішить усі проблеми. Частина його виборців теж у цьому переконана. Зрештою все одно долю світу вирішуватиме український солдат. Але у такій ситуації наше державне управління має дорослішати й ставати відповідальнішим", - написав у Facebook депутат опозиційної фракції "Європейська солідарність" Микола Княжицький.

Народний депутат з фракції "Голос" Ярослав Юрчишин вважає, що Україна має максимально використовувати ті можливості, які будуть за президенства Трампа та створювати інші, які вигідні для країни, а не сподіватися що Україні допомагатимуть за замовчуванням.

"Те, що ми не можемо змінити, треба прийняти й навчитися жити з цим. В ідеалі використовувати. З хорошого - не буде затягування оголошення результатів. За перемоги Камали це могло б тягнутися дуже довго, даючи можливість Путіну посилити перевагу. Зараз же його втягнуть у переговори за неідеальних для нього умов. Ідеальних для нас поки не проглядається. Тому маємо бути дуже обережними та консолідованими", - написав Юрчишин у Facebook.