Дональд Трамп переміг на виборах президента США

Республіканець Дональд Трамп завдяки успіху у "хитких" штатах забезпечив собі достатньо голосів виборників для перемоги на виборах президента США.

Кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп здобув достатню кількість голосів виборників для того, щоб бути обраним наступним президентом США. Після підрахунку голосів у більшості штатів він отримав голоси щонайменше 277 виборників, тоді як кандидатка від Демократичної партії Камала Гарріс - 224 голосів виборникыв. Цього Трампу вже достатньо для перемоги, адже мінімально необхідною для обрання є підтримка щонайменше 270 виборників.

Перевагу Трампу забезпечив успіх у так званих "хитких" штатах - Північній Кароліні, Пенсивальванії, Джорджії та Вісконсині.

Водночас переможець досі не визначився у низці штатів, зокрема, і в "хитких" Аризоні, Мічигані та Неваді. У них теж лідирує республіканець. Для перемоги на президентських виборах кандидату необхідна підтримка щонайменше 270 з 538 членів колегії виборників, що формується з представників усіх 50-ти штатів.

В абсолютних цифрах Трамп також наразі отримує суттєво більше голосів виборців - станом на 12:30 за київським часом за нього проголосувало майже 71 мільйон виборців, тоді як за Гарріс - майже 66 мільйонів, свідчать дані агентства AP.

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Трамп пообіцяв "золотий час для Америки"

Виступаючи перед своїми прихильниками у штаті Флорида, Дональд Трамп оголосив себе переможцем президентських виборів у США. "Це політична перемога, якої наша країна ніколи не бачила", - цитує dpa.

При цьому він пообіцяв, що його президентство стане "золотим часом для Америки". "Це велична перемога американського народу, яка дозволить нам знову зробити Америку великою", - сказав Трамп під оплески прихильників.

Трампа привітали з перемогою світові лідери, зокрема, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen), голова Європейської Ради Шарль Мішель, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz), прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер, президент Польщі Анджей Дуда, прем'єр Чехії Петр Фіала та прем'єрка Італії Джорджа Мелоні. Окрім того, Трампа привітали також прем'єр Індії Нарендра Моді, прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху та генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Як повідомлялося, у США 5 листопада обирали президента і віцепрезидента країни, 435 членів Палати представників, 34 законодавців Сенату американського Конгресу і 11 губернаторів штатів і територій. За пост глави держави боролися республіканець Дональд Трамп і кандидатка від Демократичної партії США Камала Гарріс.

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