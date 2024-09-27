Трамп після зустрічі з Зеленським хоче "справедливої угоди"

Післі зустрічі з Володимиром Зеленським, Дональд Трамп заявив, що вони обидва хочуть "справедливої угоди" щодо припинення війни Росії проти України.

Колишній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, який є кандидатом від Республіканської партії на майбутніх виборах, заявив, що згоден з тим, що для завершення війни Росії проти України потрібно укласти "справедливу угоду". Відповідну заяву Трамп зробив у п'ятницю, 27 вересня, після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Trump-Tower у Нью-Йорку.

"Ми обидва хочемо, щоб це (війна Росії проти України. - Ред.) закінчилося, і ми обидва хочемо, щоб була укладена справедлива угода", - сказав Трамп в інтерв'ю Fox News, стоячи поруч із Зеленським після 40-хвилинної зустрічі. "Президент (Зеленський. - Ред.) хоче, щоб це закінчилося, і він хоче, щоб це закінчилося якомога швидше. Він хоче, щоб була справедлива угода", - додав Трамп.

Натомість Зеленський наголосив, що ця війна не мала розпочатися, і додав, що необхідно чинити тиск на президента Росії Володимира Путіна. "Ми повинні зробити все, щоб натиснути на нього, щоб він припинив цю війну. Він на нашій території. Це найважливіше, що треба розуміти. Він на нашій території", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, Дональд Трамп перед зустріччю з Володимиром Зеленським вчергове заявив, що у разі, якщо він знову займе посаду президента США, він зможе швидко закінчити війну Росії проти України.

Зеленський подовжив на день свій візит у США заради зустрічі з Трампом

Як повідомлялося, Зеленський задля зустрічі з Трампом на день продовжив свій візит до США. Раніше під час його перебування в США Трамп зробив кілька вербальних випадів у його бік.

Від зустрічі з Зеленським відмовився спікер Палати представників (нижньої палати Конгресу США) Майк Джонсон. Натомість республіканець почав вимагати від Зеленського звільнити посолку України в США Оксану Маркарову, звинувативши її у втручанні в вибори президента США, призначені на листопад.

Зеленський представив Трампу під час особистої зустрічі так званий "мирний план", з яким раніше уже ознайомив чинного президента США Джо Байдена й віце-президентку й кандидатку від Демпартії Камалу Гарріс.

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