Зеленський показав "план перемоги" Байдену і Гарріс

Зеленський показав "план перемоги" Байдену і Гарріс27 вересня 2024 р.
Президент України Володимир Зеленський представив свій "план перемоги" президенту США Джо Байдену та віцепрезидентці, кандидатці у президенти від Демократичної партії Камалі Гарріс.
Команди Зеленського та Байдена консультуватимуться 2 тижні
Як повідомили в Офісі президента України та в Білому домі, Зеленський і Байден обговорили дипломатичні, економічні та військові аспекти плану й доручили своїм командам провести консультації щодо наступних кроків.
Прогрес цих консультацій президенти проаналізують на двосторонній зустрічі в Німеччині 12 жовтня, де Байден збере Контактну групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") на рівні лідерів.
На зустрічі з Гарріс президент України зазначив: "Ми віримо, що цю війну можна виграти, і що справедливий мир може бути ближчим лише зі Сполученими Штатами".
Гарріс своєю чергою зазначила на пресконференції перед зустріччю з Зеленським, що ідеї "деяких американських політиків" щодо досягнення миру шляхом відмови Україною від частини своїх територій та від вступу в НАТО є "пропозиціями капітуляції, а не миру, схожими до путінських пропозицій".
Імовірно, вона мала на увазі ініціативи Джей Ді Венса, який обійме її нинішню посаду, якщо на виборах президента в листопаді переможе її суперник, кандидат Республіканської партії Дональд Трамп.
Зеленський ознайомив з планом конгресменів обох партій
Крім того, Зеленський ознайомив з ключовими пунктами плану конгресменів Палати представників (нижньої палати Конгресу США, де зараз більшість мають республіканці) та Сенату (верхньої палати парламенту, де нині більшість за демократами) від обох партій.
"Ми перебуваємо у вирішальному моменті цієї війни. Курською операцією ми показали, що Путін не має достатньо сил, щоби встояти, коли ми справді чинимо тиск. І саме тому особливо зараз нам потрібен справді сильний тиск і сильні позиції України, щоб змусити Росію до миру. І ми підготували план, терміновий план, як посилити нас на шляху до перемоги", - сказав він.
На зустріч не прийшов спікер Палати представників, республіканець Майк Джонсон, який закликав Зеленського звільнити посолку України Оксану Маркарову за нібито втручання у вибори президента США, що пройдуть у листопаді.
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