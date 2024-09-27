Зеленський показав "план перемоги" Байдену і Гарріс

Володимир Зеленський ознайомив з ключовими пунктами плану конгресменів від обох партій. Спікер Палати представників, республіканець Майк Джонсон на зустріч не прийшов.

Президент України Володимир Зеленський представив свій "план перемоги" президенту США Джо Байдену та віцепрезидентці, кандидатці у президенти від Демократичної партії Камалі Гарріс.

Команди Зеленського та Байдена консультуватимуться 2 тижні

Як повідомили в Офісі президента України та в Білому домі, Зеленський і Байден обговорили дипломатичні, економічні та військові аспекти плану й доручили своїм командам провести консультації щодо наступних кроків.

Прогрес цих консультацій президенти проаналізують на двосторонній зустрічі в Німеччині 12 жовтня, де Байден збере Контактну групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") на рівні лідерів.

На зустрічі з Гарріс президент України зазначив: "Ми віримо, що цю війну можна виграти, і що справедливий мир може бути ближчим лише зі Сполученими Штатами".

Гарріс своєю чергою зазначила на пресконференції перед зустріччю з Зеленським, що ідеї "деяких американських політиків" щодо досягнення миру шляхом відмови Україною від частини своїх територій та від вступу в НАТО є "пропозиціями капітуляції, а не миру, схожими до путінських пропозицій".

Імовірно, вона мала на увазі ініціативи Джей Ді Венса, який обійме її нинішню посаду, якщо на виборах президента в листопаді переможе її суперник, кандидат Республіканської партії Дональд Трамп.

Зеленський ознайомив з планом конгресменів обох партій

Крім того, Зеленський ознайомив з ключовими пунктами плану конгресменів Палати представників (нижньої палати Конгресу США, де зараз більшість мають республіканці) та Сенату (верхньої палати парламенту, де нині більшість за демократами) від обох партій.

"Ми перебуваємо у вирішальному моменті цієї війни. Курською операцією ми показали, що Путін не має достатньо сил, щоби встояти, коли ми справді чинимо тиск. І саме тому особливо зараз нам потрібен справді сильний тиск і сильні позиції України, щоб змусити Росію до миру. І ми підготували план, терміновий план, як посилити нас на шляху до перемоги", - сказав він.

На зустріч не прийшов спікер Палати представників, республіканець Майк Джонсон, який закликав Зеленського звільнити посолку України Оксану Маркарову за нібито втручання у вибори президента США, що пройдуть у листопаді.

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