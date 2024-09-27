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Зеленський показав "план перемоги" Байдену і Гарріс

Дмитро Шварц | Віолетта Чайковська
27 вересня 2024 р.

Володимир Зеленський ознайомив з ключовими пунктами плану конгресменів від обох партій. Спікер Палати представників, республіканець Майк Джонсон на зустріч не прийшов.

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Президенти України та США Володимир Зеленський і Джо Байден у Білому домі, Вашингтон, 26 вересня 2024 року
Зеленський і Байден доручили своїм командам провести консультації щодо наступних кроківФото: Al Drago/Newscom/picture alliance

Президент України Володимир Зеленський представив свій "план перемоги" президенту США Джо Байдену та віцепрезидентці, кандидатці у президенти від Демократичної партії Камалі Гарріс. 

Команди Зеленського та Байдена консультуватимуться 2 тижні

Як повідомили в Офісі президента України та в Білому домі, Зеленський і Байден обговорили дипломатичні, економічні та військові аспекти плану й доручили своїм командам провести консультації щодо наступних кроків.

Прогрес цих консультацій президенти проаналізують на двосторонній зустрічі в Німеччині 12 жовтня, де Байден збере Контактну групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") на рівні лідерів. 

На зустрічі з Гарріс президент України зазначив: "Ми віримо, що цю війну можна виграти, і що справедливий мир може бути ближчим лише зі Сполученими Штатами".

Гарріс своєю чергою зазначила на пресконференції перед зустріччю з Зеленським, що ідеї "деяких американських політиків" щодо досягнення миру шляхом відмови Україною від частини своїх територій та від вступу в НАТО є "пропозиціями капітуляції, а не миру, схожими до путінських пропозицій".

Імовірно, вона мала на увазі ініціативи Джей Ді Венса, який обійме її нинішню посаду, якщо на виборах президента в листопаді переможе її суперник, кандидат Республіканської партії Дональд Трамп. 

Зеленський ознайомив з планом конгресменів обох партій

Крім того, Зеленський ознайомив з ключовими пунктами плану конгресменів Палати представників (нижньої палати Конгресу США, де зараз більшість мають республіканці) та Сенату (верхньої палати парламенту, де нині більшість за демократами) від обох партій.

"Ми перебуваємо у вирішальному моменті цієї війни. Курською операцією ми показали, що Путін не має достатньо сил, щоби встояти, коли ми справді чинимо тиск. І саме тому особливо зараз нам потрібен справді сильний тиск і сильні позиції України, щоб змусити Росію до миру. І ми підготували план, терміновий план, як посилити нас на шляху до перемоги", - сказав він.

На зустріч не прийшов спікер Палати представників, республіканець Майк Джонсон, який закликав Зеленського звільнити посолку України Оксану Маркарову за нібито втручання у вибори президента США, що пройдуть у листопаді.

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