Трамп пообіцяв Києву покласти край війні - силою і мудрістю

Дональд Трамп записав на прохання Бориса Джонсона звернення до учасників конференції YES у Києві. Він укотре пообіцяв покласти край війні РФ проти України в разі повторного обрання президентом США.

Потрібно покласти край війні Росії проти України за допомогою сили та мудрості, заявив кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп у короткому зверненні до учасників Ялтинської європейської стратегії (YES) у Києві, записаному на прохання колишнього прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона в літаку на шляху до передвиборного мітингу в Аризоні.

"Я дуже добре знаю президента Путіна, я дуже добре знаю президента Зеленського, і я думаю, що це потрібно зробити (врегулювати війну. - Ред.), і ми маємо зробити це, і зробити це за допомогою сили та мудрості", - цитує Трампа агенція "Інтерфакс-Україна" в неділю, 15 вересня.

Він також укотре заявив, що якби був президентом, то війни РФ проти України "ніколи б не сталося". "Через 53 дні у нас вибори. Вони багато змінять, у тому числі й щодо цієї війни", - сказав Трамп.

Ексдержсекретар Трампа розкритикував мирні ініціативи Венса

Тим часом Майк Помпео, який був державним секретарем США під час президентства Трампа, розкритикував під час форуму YES "мирний план", озвучений напарником Трампа на виборах, кандидатом у віцепрезиденти США від Республіканської партії Джей Ді Венсом, що передбачає створення "демілітаризованої зони" навколо лінії фронту на українській території та відмову України від членства в НАТО.

"Венс не розуміє фундаментальних інтересів Америки", - цитує Помпео "Європейська правда". Водночас він не став пов'язувати ці ініціативи з позицією самого Трампа. За його словами, пропозиції Венса - "це слова людини, яка не буде президентом США".

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Своєю чергою радник нинішнього президента США Джо Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван, коментуючи пропозиції Венса на YES, зазначив, що будь-який мирний план, який суперечить фундаментальним принципам суверенітету та територіальної цілісності, демократії та свободи, не є ні справедливим, ні стійким. "Саме тому наш підхід до підтримки мирних зусиль України ґрунтується на цих неминучих принципах, а також на, можливо, найважливішому з усіх принципів, який свідчить: нічого про Україну без України. Україна має відігравати провідну роль у дипломатії та переговорах, та її не слід нав'язувати ззовні", - наголосив він.

На прохання прокоментувати слова Трампа про можливість завершення війни в разі його обрання президентом ще до інавгурації, Салліван зауважив, що будь-кого, хто виходить вперед і каже, що може врегулювати війну за один день, треба запитати, на чиєму боці він збирається це робити.