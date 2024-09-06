США про "підтримку" Путіним Гарріс: Годі втручатися у вибори

У Білому домі відреагували на заяву Володимира Путіна, що на виборах президента США він нібито підтримує Камалу Гарріс, а не Дональда Трампа.

Адміністрація президента США Джо Байдена закликала очільника Кремля Володимира Путіна припинити втручатися в американські вибори.

"Путін повинен припинити говорити про наші вибори, і крапка. Він не повинен нікому надавати перевагу так чи інакше. Єдиний, хто повинен визначити, хто буде наступним президентом США, - це американський народ. Ми були б дуже вдячні, якби пан Путін перестав коментувати наші вибори та втручатися в них", - сказав журналістам на брифінгу координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі.

5 вересня на Східному економічному форумі у Владивостоці Путін заявив, що підтримує на виборах президента США Камалу Гарріс - кандидатку Демократичної партії. "Нашим фаворитом, якщо можна так сказати, був пан Байден. Його зняли з перегонів, але він рекомендував підтримати пані Гарріс. І ми так зробимо, будемо її підтримувати", - сказав він.

Путін пояснив це тим, що суперник Гарріс від Республіканської партії Дональд Трамп під час свого президентства, "ввів стільки санкцій проти Росії, скільки не вводив жоден президент".

Путін ще в лютому заявляв, що Росії вигідніша перемога Байдена, який на той час збирався балотуватися, ніж Трампа. Тоді Трамп назвав слова Путіна компліментом і запевнив, що зробить для України більше, ніж Байден, який нібито "здасть її Росії". Водночас у Білому домі тоді порадили Путіну триматися осторонь виборів у США.

США відреагували санкціями за вплив Росії на вибори-2024

Напередодні уряд США звинуватив РФ у втручанні у вибори-2024 та запровадив санкції проти російських пропагандистів, зокрема проти головної редакторки Russia Today (RT) Маргарити Симоньян.

Після президентських виборів 2016 року США також звинувачували РФ у втручанні в американський виборчий процес - з метою підтримки Трампа.

Вибори президента США відбудуться 5 листопада.