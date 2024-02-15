Трамп: Заява Путіна - комплімент, а Байден "здасть" Україну

Дональд Трамп назвав компліментом слова Володимира Путіна про те, що для Росії краще, щоб наступним президентом США був знову Джо Байден. Він переконує, що зробить для України більше, ніж Байден, який "здасть її Путіну".

Колишній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, який прагне знову обійняти цю посаду на виборах у листопаді, назвав компліментом заяву Володимира Путіна про те, що для Росії краще, щоб Джо Байден залишався у Білому домі.

"Насправді президент Росії Путін щойно зробив мені чудовий комплімент. Він щойно сказав, що воліє, щоб президентом був Байден, а не Трамп. Це комплімент. Багато людей сказали: "О, боже, це дуже погано". Ні, ні, це добре", - цитує його слова на передвиборному мітингу в Південній Кароліні видання Newsweek у четвер, 15 лютого.

Трамп заявив своїм прихильникам, що це він "поклав край "Північному потоку-2", тому слова Путіна його не дивують: "Я зупинив це, це була мертва угода. Байден вступив на посаду, і він негайно це схвалив".

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Трамп: Байден "здасть" Україну Путіну

Також Трамп вкотре переконував, що досягне "дивовижних" речей, якщо переможе на виборах, зокрема, "дуже швидко" припинить війну РФ проти України.

Як повідомляє The New York Times , Трамп запевняв на мітингу, що зробить для захисту України від Росії більше, ніж Байден. За його словами, нинішній президент США "фактично віддасть Україну в подарунок Путіну". "Путін отримає все, що захоче, включно з Україною", - сказав Трамп про президентство Байдена.

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Нагадаємо, 10 лютого під час передвиборного мітингу Трамп заявив, що не став би захищати від нападу Росії союзників по Північноатлантичному альянсу (НАТО), які не виконують зобов'язань щодо витрат на оборону, а навпаки "заохочував" би агресора "робити все, що тому заманеться".

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