Путін: Для Росії краще Байден, аніж Трамп

Володимир Путін заявив, що для РФ краще, щоб наступним президентом США знову став Джо Байден, а не Дональд Трамп.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що для його країни нібито краще, щоб наступним президентом Сполучених Штатів Америки став Джо Байден, а не Дональд Трамп.

"Байден. Він людина досвідченіша, він прогнозований, він політик старої формації. Але ми працюватимемо з будь-яким лідером США, якому надасть довіру американський народ", - сказав він в інтерв'ю "Всеросійській державній телевізійній і радіомовній компанії", опублікованому ввечері 14 лютого.

На запитання, як він ставиться до повідомлень про стан здоров'я Байдена, Путін відповів, що у США "набирає обертів внутрішньополітична передвиборна кампанія", і "вона набуває все гостріших форм", тому Росії "некоректно втручатися в цей процес".

"Слухайте, я зустрічався з Байденом у Швейцарії три роки тому. Вже й тоді казали, що він недієздатний. Нічого подібного я не побачив. Так, він підглядав у свій папірець, але і я підглядав у свій. Нічого такого. А те, що він десь, виходячи з вертольота, вдарився головою, ну... Хто з нас десь не вдарявся головою - нехай перший кине в нього камінь", - сказав Путін.

Він додав, що "не є лікарем, тому не вправі давати коментарі" щодо здоров'я Байдена, натомість "краще здивитися на політичну позицію" президента США. "Сьогоднішня позиція адміністрації США найвищою мірою шкідлива і помилкова, і я свого часу президенту Байдену про це говорив", - сказав Путін.

Нагадаємо, 10 лютого під час передвиборного мітингу Трамп заявив, що не став би захищати від нападу Росії союзників по Північноатлантичному альянсу (НАТО), які не виконують зобов'язань щодо витрат на оборону, а навпаки "заохочував" би агресора "робити все, що тому заманеться".

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