Байден переплутав Меркель з покійним Колем

Джо Байден вдруге за тиждень переплутав європейського лідера з померлим попередником. Перед цим президент США сплутав президентів Франції - Еммануеля Макрона та Франсуа Міттерана.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден вдруге за тиждень переплутав європейського лідера з померлим попередником.

Як повідомляє в четвер, 8 лютого, агенція AFP, під час передвиборної кампанії Байден "пригадав", як зустрічався на саміті Великої сімки (G7) у червні 2021 року з Гельмутом Колем (Helmut Kohl). Однак той помер у 2017 році, а його наступницею на посаді канцлера Німеччини, яка і брала участь в тому саміті, булаАнґела Меркель (Angela Merkel).

Цієї помилки 81-річний Байден припустився за кілька днів після того, як сказав, що розмовляв із давно померлим президентом Франції Франсуа Міттераном замість нинішнього лідера Еммануеля Макрона на тому ж саміті G7.

Байден, який знову балотується на вибори президента США в листопаді, часто розповідає ту саму історію про цей саміт, що відбувся у Великобританії, щоб проілюструвати, за його словами, глобальне занепокоєння щодо атаки Капітолію 6 січня 2021 року прихильниками колишнього президента Дональда Трампа.

77-річний Трамп, який також хоче знову висуватись на виборах, теж неодноразово плутав політиків під час нинішньої кампанії: прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом і свою конкурентку з Республіканської партії Ніккі Гейлі з демократкою Ненсі Пелосі, яка була спікеркою Палати представників США за його президентства.