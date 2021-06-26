Трамп розкритикував Байдена через "Північний потік-2"

Колишній президент США Дональд Трамп розкритикував чинного главу Білого дому Джо Байдена, заявивши, що зупинив будівництво спірного газопроводу "Північний потік-2", а Байден його дозволив.

"Байден зруйнує нашу економіку. Байден заблокував будівництво американського трубопроводу Keystone XL і залишив 48 тисяч американців без робочих місць, але він схвалив російський трубопровід до Європи. Я ж зупинив трубопровід ("Північний потік-2". - Ред.) до Європи, я на них наклав санкції", - сказав Трамп ввечері в суботу, 26 червня, у штаті Огайо на першому великому мітингу після свого відходу з Білого дому.

Експрезидент висловив здивування з приводу того, що США "захищають" від Росії Німеччину, яка "платить Москві мільярди доларів за трубопровід", висловивши думку, що Берлін використовує Вашингтон.

"Я сказав Анґелі (Меркель, канцлерці ФРН. - Ред.) - вона мені подобається, я з нею відмінно лажу, але вона жорстка, розумна і користується США. Я сказав: Анґело, ми захищаємо вас від країни, якій ви даєте мільярди. Як це працює, Анґело? Вона лише усміхнулася. Вона знає!" - стверджує Трамп.

Хороші відносини з Путіним

Трамп також сказав, що США "досягли американської енергетичної незалежності, якій прийде кінець", і Сполучені Штати, за його словами, будуть купувати нафту на Близькому Сході і в Росії. З приводу відносин з Росією Трамп зазначив, що у нього "хороші відносини з Путіним, але це добре".

За оцінками поліції, в мітингу в місті Веллінгтон в штаті Огайо брали участь близько 20 тисяч осіб. Акція проходила під гаслами "Врятуємо Америку!" і "Зробимо Америку знову великою!" Також Дональд Трамп вкотре повторив свої неправдиві заяви про свою перемогу на виборах 2020 року.

Він уже оголосив про намір знову балотуватися в президенти США в 2024 році. Утім, ці наміри може зруйнувати окружна прокуратура Манхеттена. Видання New York Times повідомило 25 червня, що представники цієї прокуратури сказали адвокатам Трампа, що розглядають можливість відкриття кримінальної справи проти його сімейного бізнесу.

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