Трамп розкритикував Байдена через "Північний потік-2"
Експрезидент США Дональд Трамп заявив, що він зупинив будівництво спірного газопроводу, а Джо Байден його дозволив. Він також звинуватив чинного президента в руйнуванні американської економіки.
Дональд Трамп на першому великому мітингу після відходу з Білого дому
Колишній президент США Дональд Трамп розкритикував чинного главу Білого дому Джо Байдена, заявивши, що зупинив будівництво спірного газопроводу "Північний потік-2", а Байден його дозволив.
"Байден зруйнує нашу економіку. Байден заблокував будівництво американського трубопроводу Keystone XL і залишив 48 тисяч американців без робочих місць, але він схвалив російський трубопровід до Європи. Я ж зупинив трубопровід ("Північний потік-2". - Ред.) до Європи, я на них наклав санкції", - сказав Трамп ввечері в суботу, 26 червня, у штаті Огайо на першому великому мітингу після свого відходу з Білого дому.
Експрезидент висловив здивування з приводу того, що США "захищають" від Росії Німеччину, яка "платить Москві мільярди доларів за трубопровід", висловивши думку, що Берлін використовує Вашингтон.
"Я сказав Анґелі (Меркель, канцлерці ФРН. - Ред.) - вона мені подобається, я з нею відмінно лажу, але вона жорстка, розумна і користується США. Я сказав: Анґело, ми захищаємо вас від країни, якій ви даєте мільярди. Як це працює, Анґело? Вона лише усміхнулася. Вона знає!" - стверджує Трамп.
Хороші відносини з Путіним
Трамп також сказав, що США "досягли американської енергетичної незалежності, якій прийде кінець", і Сполучені Штати, за його словами, будуть купувати нафту на Близькому Сході і в Росії. З приводу відносин з Росією Трамп зазначив, що у нього "хороші відносини з Путіним, але це добре".
За оцінками поліції, в мітингу в місті Веллінгтон в штаті Огайо брали участь близько 20 тисяч осіб. Акція проходила під гаслами "Врятуємо Америку!" і "Зробимо Америку знову великою!" Також Дональд Трамп вкотре повторив свої неправдиві заяви про свою перемогу на виборах 2020 року.
Він уже оголосив про намір знову балотуватися в президенти США в 2024 році. Утім, ці наміри може зруйнувати окружна прокуратура Манхеттена. Видання New York Times повідомило 25 червня, що представники цієї прокуратури сказали адвокатам Трампа, що розглядають можливість відкриття кримінальної справи проти його сімейного бізнесу.
На спільному засіданні обох палат Конгресу США мали затвердити переможний для Джо Байдена результат президентських виборів. Водночас прихильники Дональда Трампа зібралися на скликаний ним мітинг біля Білого дому. Звертаючись до мітингарів, Трамп заявив, що не приймає результатів виборів і вказав їм іти маршем на Капітолій, аби підтримати республіканців. І натовп рушив...
Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США
Буря насувається
Прихильники Трампа почали концентруватися перед Капітолієм. Але спочатку силам безпеки вдавалося тримати їх на відстані.
Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США
Перші зіткнення
Натовп ставав дедалі агресивнішим. Розпочалися перші зіткнення з поліцією.
Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США
Заслабкий кордон
Врешті-решт натовпу вдалося прорватися в будівлю Капітолія.
Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США
Перед пленарним залом
Низка учасників штурму будівлі Конгресу підійшла до дверей, що ведуть в залу засідань Сенату США.
Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США
Захист останнього оплоту
Сили безпеки намагалися затримати погромщиків у вестибюлі. Сенаторів тим часом доправили у безпечне місце через інші двері.
Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США
Перший проривається всередину
Тим часом одному з прихильників Трампа вдається обійти сили безпеки і потрапити у зал засідань Сенату. Він стрибає з балкона для відвідувачів прямо в пленарний зал.
Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США
Пістолети напоготові
Схожа картина і в іншому крилі Капітолія. Зала засідань Палати представників також стала ціллю тих, хто штурмував Конгрес. Службовці сил безпеки американського парламенту зупинили їх - діставши зброю, яка була напоготові.
Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США
Під прикриттям
Пленарні зали звільняються від людей. Дехто намагається знайти захист у галереях Палати представників. Як повідомляє один з репортерів, людям роздають газові маски для захисту від сльозогінного газу.
Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США
Прихильники Трампа в офісах конгресменів
Прихильники Трампа пройшли вглиб будівлі, потрапивши і на поверхи, в яких розташовані офіси конгресменів. Там дехто з них із комфортом розмістився за письмовими столами народних обранців.
Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США
Вандалізм у стінах Капітолія
Один із демонстрантів вирішує прихопити з собою пульт для виступів голови Палати представників Ненсі Пелосі та тягає його з собою по Капітолію. Йому ніхто не заважає.
Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США
Хмари сльозогінного газу над Капітолійським пагорбом
Силам безпеки не залишається нічого іншого, окрім як застосувати сльозогінний газ, аби хоч якось спробувати приборкати непідконтрольний натовп прихильників Трампа. Мерка Вашингтона оголошує комендантську годину до шостої ранку.
Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США
Правоохоронці припиняють хаос у Капітолії
Нарешті на допомогу прийшли сили Національної гвардії, які зачистили будівлю Конгресу від вандалів і відтіснили учасників безчинств. Унаслідок усіх цих подій загинули 4 особи, 52 були затримані. Через декілька годин після заворушень законодавці обох палат Конгресу повернулися до обговорення результатів президентських виборів і затвердження перемоги Джо Байдена.