Вплив на вибори-2024: США ввели санкції до пропагандистів РФ

Уряд США звинуватив Росію у "зловмисному впливі" на вибори президента, що відбудуться в листопаді. Санкції наклали, зокрема, на головну редакторку Russia Today Маргариту Симоньян.

У середу, 4 вересня, уряд Сполучених Штатів Америки запровадив санкції проти 10 росіян і двох російських компаній за "зловмисний вплив" на вибори президента США, які пройдуть у листопаді. Про це повідомили американські міністерство юстиції та міністерство фінансів.

Санкції проти RT

Серед тих, проти кого введені санкції, - головна редакторка російського телеканалу RT (Russia Today) Маргарита Симоньян та її заступниця Єлизавета Бродська.

"Сьогоднішні дії підкреслюють постійні зусилля уряду США, спрямовані на притягнення спонсорованих державою суб'єктів до відповідальності за діяльність, спрямовану на підрив довіри громадськості до наших інститутів" - цитує агенція AFP міністерку фінансів США Джанет Єллен.

В американському мінфіні додали, що "російські суб'єкти, фінансовані державою, вже давно використовують різноманітні інструменти, такі як генеративні фейки та дезінформацію за допомогою штучного інтелекту, намагаючись підірвати довіру до виборчих процесів та інститутів США.

Своєю чергою генеральний прокурор США Меррік Гарланд повідомив, що двом працівникам RT висунули обвинувачення у відмиванні грошей та порушенні закону про реєстрацію іноземних агентів у Нью-Йорку. Їх звинувачують у фінансуванні компанії зі штату Теннессі "для поширення контенту, який вважається сприятливим для російського уряду", а також в укладанні контрактів з американськими впливовими соціальними мережами для обміну контентом, "що відповідає інтересам Росії в посиленні внутрішніх розбіжностей у США". Їхніх імен генпрокурор не озвучив.

Блокування пропагандистських сайтів

Крім того, Гарланд повідомив, що міністерство юстиції США наказало вилучити 32 домени, "які використовуються в керованих російським урядом закордонних кампаніях зловмисного впливу", зокрема "для участі в прихованій кампанії з метою втручання і впливу на результати виборів у США".

"Найближче оточення президента РФ Володимира Путіна давало вказівки російським компаніям зі зв'язків з громадськістю просувати дезінформацію та підтримувані державою наративи в рамках кампанії з впливу на президентські вибори в США в 2024 році", - цитує генпрокурора агентство dpa.

За його словами, заблоковані сайти, "були наповнені російською урядовою пропагандою, яку Кремль створив для зменшення міжнародної підтримки України, просування проросійської політики та інтересів, а також для впливу на виборців у США та інших країнах".