На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "втручання Росії у вибори в США".

Вашингтон та американські спецслужби неодноразово заявляли, що Росія намагалась вплинути на вибори президента США в 2016 році. Так, у червні 2016 року американські ЗМІ повідомили про несанкціоноване втручання в інформаційну систему Національного комітету Демократичної партії США. Це втручання помітили наприкінці квітня 2016 року. Фірма CrowdStrike провела розслідування й дійшла висновку, що за кібератакою стоять два хакерських угруповання - Cozy Bear і Fancy Bear. Обидві, на думку CrowdStrike, тісно пов'язані з владою РФ і беруть участь у політичному та економічному шпигунстві. Уряд Росії категорично відкидає свою причетність до інциденту.