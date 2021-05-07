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Втручання Росії у вибори в США

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "втручання Росії у вибори в США".

Вашингтон та американські спецслужби неодноразово заявляли, що Росія намагалась вплинути на вибори президента США в 2016 році. Так, у червні 2016 року американські ЗМІ повідомили про несанкціоноване втручання в інформаційну систему Національного комітету Демократичної партії США. Це втручання помітили наприкінці квітня 2016 року. Фірма CrowdStrike провела розслідування й дійшла висновку, що за кібератакою стоять два хакерських угруповання - Cozy Bear і Fancy Bear. Обидві, на думку CrowdStrike, тісно пов'язані з владою РФ і беруть участь у політичному та економічному шпигунстві. Уряд Росії категорично відкидає свою причетність до інциденту.

Як Путін помстився Байдену за убивцю (відео)

Як Путін помстився Байдену за "убивцю" (відео) 07.05.2021

Яку мету переслідував Путін "військовими навчаннями" біля українських кордонів? Мобілізація завершилася так само раптово, як і почалася. Кореспондент DW в Україні намагався з'ясувати, а що це, власне, було.

Байден не виключив нових санкцій проти Росії

Байден не виключив нових санкцій проти Росії 16.04.2021

Президент США Джозеф Байден готовий до нових штрафних заходів щодо Росії, якщо та "знову втрутиться" в американську демократію.
США готові запровадити санкції проти суверенного боргу Росії - ЗМІ

США готові запровадити санкції проти суверенного боргу Росії - ЗМІ 15.04.2021

Через імовірне втручання в вибори та злам SolarWinds США готові запровадити санкції проти суверенного боргу Росії, повідомляє The New York Times.
Джо Байден вважає Володимира Путіна вбивцею

Джо Байден вважає Володимира Путіна "вбивцею" 17.03.2021

Президент США Джо Байден в інтерв'ю телекомпанії ABC запевнив, що Володимир Путін заплатить за ймовірне втручання РФ у американські вибори 2020 року.
Кулеба: США спростували міф про українське втручання в американські вибори

Кулеба: США спростували міф про "українське втручання" в американські вибори 17.03.2021

Американська розвідка не знайшла жодних ознак причетності українського уряду до підривних заходів проти США, констатував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Росія відкидає звинувачення американської розвідки у втручанні у вибори в США

Росія відкидає звинувачення американської розвідки у втручанні у вибори в США 17.03.2021

У Кремлі припускають, що доповідь американської розвідки може бути спробою США знайти ще один привід для запровадження санкцій проти Росії.
Розвідка США: Росія вела кампанію з дискредитації Байдена перед виборами в США

Розвідка США: Росія вела кампанію з дискредитації Байдена перед виборами в США 17.03.2021

У доповіді розвідки одним із інструментів впливу Росії на вибори в США називається український народний депутат Андрій Деркач, який звинувачував Байдена в корупції.

Трамп помилував засуджених у справі про ймовірне втручання РФ у вибори США

Трамп помилував засуджених у справі про ймовірне втручання РФ у вибори США 23.12.2020

Президент США Дональд Трамп помилував ще двох осіб, засуджених у справі про російське втручання в американські вибори 2016 року.
Байден чи Трамп: що чекає на Україну за наступного президента США (відео)

Байден чи Трамп: що чекає на Україну за наступного президента США (відео) 02.11.2020

В обох кандидатів у президенти США Джо Байдена і Дональда Трампа є своя історія, пов'язана з Україною. І в кожного вона може вплинути на подальші відносини з Києвом.
Вибори в США: ФБР звинуватило Росію у спробах знеславити Байдена

Вибори в США: ФБР звинуватило Росію у спробах знеславити Байдена 18.09.2020

Москва намагається посіяти ворожнечу і очорнити Джо Байдена через соцмережі і ЗМІ, повідомив директор ФБР Крістофер Рей. При втручанні РФ поки йдеться про "шкідливий вплив", а не атаки на інфраструктуру виборів.
Microsoft: Російські хакери знову втручаються у вибори в США

Microsoft: Російські хакери знову втручаються у вибори в США 11.09.2020

Хакери з РФ атакували понад 200 організацій, що мають відношення до виборів президента США, заявили в компанії Microsoft. Кібератаки здійснюють також хакери з Китаю та Ірану.
У Сенаті США підтвердили висновки про втручання РФ у вибори

У Сенаті США підтвердили висновки про втручання РФ у вибори 22.04.2020

Комітет з розвідки Сенату США визнав справедливими висновки доповіді спецслужб про втручання Росії у вибори 2016 року на користь Дональда Трампа.
Сандерс застеріг Путіна від втручання Росії у вибори в США

Сандерс застеріг Путіна від втручання Росії у вибори в США 22.02.2020

Президенту Росії Володимиру Путіну варто триматися якнайдалі від виборів у США, попередив претендент на висування кандидатом в президенти від Демократичної партії Берні Сандерс.
Трамп заперечує втручання Росії у цьогорічні вибори в США на його користь

Трамп заперечує втручання Росії у цьогорічні вибори в США на його користь 21.02.2020

Президент США Дональд Трамп назвав повідомлення про ймовірне втручання Росії на його користь у цьогорічні вибори "дезінформаційною кампанією" демократів. У Кремлі також заперечують втручання.
Колишнього радника Трампа Стоуна засудили до понад трьох років ув'язнення

Колишнього радника Трампа Стоуна засудили до понад трьох років ув'язнення 20.02.2020

Роджера Стоуна раніше визнали винним у наданні неправдивих свідчень Конгресу в рамках розслідування щодо ймовірного втручання Росії у вибори в США 2016 року. Трамп вважає обвинувачення несправедливим.
Трамп застеріг Лаврова від втручання Росії у вибори в США

Трамп застеріг Лаврова від втручання Росії у вибори в США 11.12.2019

За словами президента США, він попередив главу російського МЗС, що Росія не повинна втручатися у вибори президента США у 2020 році. Натомість Сергій Лавров стверджує, що ця тема не обговорювалась.
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