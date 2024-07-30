Вибори в США 2024: час іноземного впливу на голосування

Західні спецслужби не сумніваються, що країни на кшталт Росії, Китаю та Ірану намагатимуться вплинути на вибори президента США. Які методи вони для цього використовують? DW розпитала експертів.

Більшість зібраної інформації про зовнішнє втручання в президентські вибори в США 2024 року спецслужби не розголошують. І все ж таки різні офіційні заяви підтверджують оцінку щодо спроб іноземного впливу на перебіг голосування і в цьому році. До таких заяв належить лютневий стейтмент директора американського Федерального бюро розслідувань (ФБР) Крістофера Врея.

Хоча іноземне втручання в нинішні вибори в США лише повільно набирає обертів - у порівнянні з попередніми кампаніями, - але вже зараз спостерігається активність, котра може дати уявлення про майбутні дії. Так оцінюється ситуація у квітневому звіті Центру аналізу загроз Microsoft (Microsoft Threat Analysis Center - MTAC). Аналітики вказують, зокрема, на низку онлайн-атак, проведених, за оцінками MTAC, передусім російською стороною. "Російська кампанія впливу на вибори в США у 2024 році використовує поєднання тем 2020 року з новим акцентом на підрив підтримки України з боку США", - наголошується в звіті MTAC.

Домовленості з операторами соцмереж

Згідно зі звітом американського спецпрокурора Роберта Мюллера, втручання Росії у вибори в США 2016 року було "масштабним і комплексним". Російські хакери використовували ботів для поширення в соціальних мережах дезінформації та намагались поляризувати суспільство. Тоді їм також вдалося зламати сервери Демократичної партії. На думку багатьох експертів, під час виборів 2016 року було відкрито новий фронт втручання у вибори через інтернет.

Після цього спецслужби США почали приділяти темі іноземного втручання у вибори більше уваги, вони "реорганізували свою діяльність так, аби забезпечити обмін відповідною інформацією між різними відомствами і її аналіз групою експертів", розповів у розмові з DW Стівен Слік, колишній співробітник ЦРУ і Ради національної безпеки США.

В останні роки оператори соціальних мереж співпрацюють з урядом США. Вони перевіряють свої платформи на наявність ознак іноземного втручання у вибори і докладають більших зусиль для аналізу загроз.

Один з прикладів такої співпраці був представлений у лютому на Мюнхенській конференції з безпеки. Представники близько 20 технологічних компаній, серед яких Amazon, Google, Meta, TikTok, підписали домовленість щодо вживання "розумних запобіжних заходів", аби не дати використати інструменти штучного інтелекту для негативного впливу на вибори в усьому світі.

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Особлива увага прикута до Росії

Стівен Слік керує центром, який спеціалізується на дослідженнях в галузі розвідки при Техаському університеті в Остіні. Він переконаний, що у спробах зовнішнього впливу на вибори в США 5 листопада найважливішу роль відіграватиме Росія.

"Президент Путін дедалі більше озлоблюється і перебуває в дипломатичній ізоляції, - підкреслює Слік. На його думку, російський правитель надає перевагу перемозі на виборах Дональда Трампа і не хотів би бачити наступницею Джо Байдена в Білому домі Камалу Гарріс. За словами Сліка, Путін, намагаючись втрутитися у вибори або зашкодити їм, "має шанс отримати все й мало чим ризикує".

Стівен Слік - колишній співробітник ЦРУ Фото: belfercenter.hks.harvard.edu/wikipedia

Втручання у вибори - багато припущень, мало доказів

Китай, Іран і Куба, ймовірно, також спробують вплинути на результат виборів, вважає Слік. Однак ці спроби, за його оцінками, швидше за все, будуть менш масштабними. Малоймовірно, що Китай піде на такі ж ризики, що й Росія, каже Слік. Девід Данн, професор Бірмінгемського університету у Великобританії, додає, що з огляду на конфлікт у Секторі Гази ставлення Ірану до цих виборів теж є менш однозначним, ніж Росії. "Для Тегерану жодна з адміністрацій не буде хорошим варіантом", - каже він у розмові з DW.

Конкретні докази маніпуляцій, спрямованих на перебіг виборів, у будь-якому разі зберігаються під грифом "секретно". Тому оцінити справжні масштаби потенційного втручання у вибори 2024 року важко, підкреслює Коррі Золі, наукова директорка Інституту політики безпеки і права Сиракузького університету в американському штаті Нью-Йорк.

"Більшість конкурентів Сполучених Штатів - Росія, Китай, Іран та інші країни - безсумнівно цікавляться нашими виборами і, ймовірно, вже запускають дезінформаційні кампанії в інтернеті", - переконана вона. Втім, важко визначити, наскільки масштабними є їхні зусилля. "Якщо ви не стежите за Instagram-акаунтами російської армії тролів або "приватних організацій", спонсором яких виступає КНР і які опосередковано пов'язані з Комуністичною партією Китаю, важко сказати, наскільки все це масштабно", - пояснює вона.

Діпфейк і вибори-2024

У США стурбовані тим, що високорозвинутий генеративний штучний інтелект і фейкові відео, які справляють дуже переконливе враження, можуть відіграти під час майбутніх виборів більшу роль, ніж це мало місце раніше. Автори звіту MTAC, в якому йдеться про технічні загрози для виборів, доходять, однак, висновку, що принаймні на цьому етапі передвиборної кампанії це є поки що малоймовірним. Під діпфейком розуміють зманіпульовані відео, коли людина в кадрі щось говорить або робить, що вона насправді ніколи не говорила й не робила.

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"Наразі наші висновки свідчать: припущення, що нібито ретельно продумані, штучно створені фальшиві відео можуть спричинити масовий обман або плутанину, не підтверджуються", - йдеться у звіті MTAC. Однак немає жодних гарантій, що цього не станеться з наближенням виборів, попереджають автори звіту. Вони вказують на те, що "дедалі досконаліші інструменти штучного інтелекту для обробки відео, аудіо та зображень з'являються на ринку майже щодня".

Згідно зі звітом MTAC, онлайн-фейки, які найбільше впливають на аудиторію, як правило, є таким типом фейків, який використовується зловмисниками вже десятиліттями. "Фейкові новини з підробленими логотипами популярні серед тих, хто пов'язаний з Росією. Їх переглядають і поширюють значно частіше, ніж повністю згенеровані за допомогою штучного інтелекту відео, які ми бачили й проаналізували", - наголошується в звіті.