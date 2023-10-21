Розвідка США: РФ втручалася у вибори щонайменше у 9 країнах

РФ у 2020-2022 роках активно втручалася у вибори у низці країн, намагаючись підірвати в них довіру до демократичних інституцій, вважає розвідка США. За її даними, Кремль вірить у ефективність таких операцій.

Росія в 2020-2022 роках активно втручалася у вибори як мінімум у дев'яти країнах, намагаючись підірвати в них довіру до демократичних інститутів, йдеться у доповіді розвідки США, яку переказує у п'ятницю, 20 жовтня, агентство Reuters. Ще у 17 країнах зусилля Росії були "менш яскраво вираженими", зазначається далі. Документ був відправлений до посольств Сполучених Штатів у більш ніж 100 країнах Америки, Європи, Азії та Африки з метою передачі місцевим урядам.

Розвідка США попереджає, що Росія використовує шпигунів, соціальні мережі та російські державні ЗМІ для підриву віри суспільства у чесність демократичних виборів у всьому світі. "Це глобальне явище, - наголошується в доповіді. - Наші дані показують, що високопоставлені російські урядовці, у тому числі в Кремлі, бачать цінність у таких операціях щодо впливу і вважають їх ефективними".

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У документі зазначається, що Китай також втручається у вибори в інших країнах, але таку тактику не використовує. У Пекіні неодноразово відкидали подібні звинувачення. Водночас, Росія в доповіді названа "головним винуватцем".

Спроби РФ вплинути на вибори у США та Європі

Зокрема, російські суб'єкти "розповсюджували та роздмухували інформацію, визнану підірвати довіру до виборів у США у 2020 році", йдеться у документі. Успіх цієї кампанії, а також кампанії з дезінформації про пандемію COVID-19 спонукав Росію активізувати подібні операції по всьому світу, розповів журналістам високопосадовець Держдепартаменту на умовах анонімності.

У доповіді розвідки США також наводиться приклад виборів, що відбулися 2020 року в неназваній європейській країні. За даними Вашингтона, Федеральна служба безпеки РФ під час них таємно працювала над залякуванням співробітників виборчих комісій, організацією протестів у день виборів та "саботажем голосування за кордоном".

Боротися з такою діяльністю Москви Вашингтон рекомендує за допомогою введення санкцій щодо Росії, обміну інформацією між урядами різних країн, висилки російських шпигунів та заборон на в'їзд у країну особам, які викликають підозри.

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Німеччина - одна з мішеней російської дезінформації

У вересні Федеральне відомство з охорони конституції (BfV) Німеччини заявило, що Росія після початку повномасштабного вторгнення в Україну посилила кампанії з дезінформації, зокрема у ФРН. У Німеччині РФ прагне підірвати довіру населення до політиків, держорганів та незалежних ЗМІ, а також підірвати союзницькі відносини країни в рамках Євросоюзу та НАТО, зазначив експерт у галузі контррозвідки BfV Бодо Беккер (Bodo Becker).

Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель заявляв під час візиту до Києва 1 жовтня, що Україна та ЄС мають разом боротися з російською дезінформацією.