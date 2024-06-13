США, Британія і Канада: РФ втручається у вибори в Молдові

Уряди США, Великобританії та Канади застерегли, що Росія спробує вплинути на результати президентських виборів у Молдові восени та, можливо, спровокувати протести.

Сполучені Штати, Великобританія і Канада звинуватили Росію в змові з метою вплинути на підсумки президентських виборів у Молдові, запланованих на жовтень 2024 року. У спільній заяві урядів трьох країн , опублікованій Держдепартаментом США у четвер, 13 червня, йдеться про те, що за допомогою дезінформації та інтернет-пропаганди Росія прагне посилити напруженість у суспільстві та розпалити негативне ставлення до Заходу і чинної команди прозахідної президентки Молдови Майї Санду.

"Ми робимо цей крок, щоб попередити наших демократичних партнерів і союзників про те, що російські суб'єкти проводять змову з метою вплинути на результати президентських виборів у Молдові восени 2024 року", - наголошується в заяві. Уряди США, Великобританії та Канади зазначили, що наразі Росія підтримує кандидатів на посаду президента і що "ці російські суб'єкти активно використовують дезінформацію та пропаганду в інтернеті, у прямому ефірі та на вулицях для досягнення своїх цілей".

Вони, зокрема, роздмухують критику щодо Санду та її партії "Дія і солідарність" (PAS) "з метою підбурювання до протестів" і планують поширювати "неправду щодо характеру і намірів чинної президентки", а також "щодо ймовірних порушень під час виборів", ідеться в заяві. "Якщо втручання Росії у вибори в Молдові виявиться марним (тобто проросійський кандидат програє. - Ред.), є підстави вважати, що Москва спробує спровокувати протести", - застерегли уряди трьох країн.

Кишинів відреагував

Тим часом прем'єр-міністр Республіки Молдова Дорін Речан подякував Вашингтону, Лондону й Оттаві за "сильну підтримку" нинішнього курсу країни та запевнив, що російські спроби розхитати ситуацію в Молдові приречені на провал.

Про це Речан написав у своєму акаунті в соцмережі X.

Натомість у посольстві РФ у США не прокоментували це звернення трьох західних країн у відповідь на запит інформагенції Reuters.

Вибори президента і референдум про вступ до ЄС

Президентські вибори в Молдові відбудуться 20 жовтня. Пост глави держави з грудня 2020 року обіймає Майя Санду. Вона має намір балотуватися на другий президентський строк. В один день із виборами президента відбудеться також референдум щодо питання вступу країни до Європейського Союзу. У разі позитивного результату голосування вступ до ЄС буде прописаний в конституції Молдови як "стратегічна мета".