Втручання у вибори: Бельгія і Чехія - за санкції щодо РФ

Брюссель і Прага виступають за запровадження окремих санкцій Євросоюзу щодо Росії за її ймовірне втручання в вибори в Європарламент, які відбудуться в червні.

Бельгія і Чехія в середу, 17 квітня, закликали лідерів Євросоюзу розглянути запровадження нових санкцій щодо РФ через підозри у її ймовірному втручанні у вибори в Європарламент, які мають відбутися влітку. Лист з таким закликом прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала та прем’єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо надіслали главам держав ЄС, президентці Європарламенту Роберті Мецолі, очільниці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) і президенту Європейської ради Шарлю Мішелю.

"Зараз саме час встановити новий режим обмежувальних заходів ЄС, спрямований на протидію шкідливій діяльності Росії", - ідеться в листі, який Де Кроо опублікував у соцмережі Х.

За словами бельгійсього прем’єра, у Брюсселя і Праги є серйозні підстави стверджувати, що Москва активно намагається вплинути на майбутні загальноєвропейські вибори і зміцнити проросійську позицію в новому Європейському парламенті. "Такі спроби неприйнятні, і ми повинні зробити все, щоб захистити нашу демократію", - заявив де Кроо перед спеціальним самітом ЄС в Брюсселі.

Прем'єр-міністри запропонували з'ясувати, чи мають Європейська прокуратура і Європейське бюро з боротьби з шахрайством достатні повноваження для судового переслідування російського втручання. У разі, якщо ні, Брюссель і Прага закликають розширити їхні мандати. Вони також просять провести термінове засідання Євроюсту для активізації обміну інформацією.

Мережа впливу РФ в Європі на чолі з Медведчуком

Днями Де Кроо повідомив, що Бельгія почала кримінальне розслідування спроби ймовірного втручання Росії у вибори в Європейський парламент, які відбудуться в червні. За його словами, бельгійська розвідка підтвердила існування мережі, яка намагається підірвати підтримку України з боку європейських партнерів.

За словами Де Кроо, розслідування встановило, що до членів Європарламенту зверталися та пропонували гроші за просування російської пропаганди. Утім, за його словами, підкуп готівкою відбувався не на території Бельгії, а здебільшого на території Чехії. "Згідно з нашою розвідкою, цілі Москви дуже чіткі. Мета полягає в тому, щоб допомогти обрати більше проросійських кандидатів до Європейського парламенту та зміцнити певний проросійський наратив у цій інституції",- розповів він журналістам

Першою ж викрила мережу російського впливу в ЄС Чехія. На чолі мережі, за даними чеської влади, стояв колишній нардеп України Віктор Медведчук, один з лідерів забороненої нині партії "Опозиційної платформа - За життя" і кум президента РФ Володимира Путіна.

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Для проведення "операцій" з метою порушення територіальної цілісності, суверенітету та свободи України, за даними чеської влади, Медведчук використовував зареєстрований в Чехії влітку 2023 року портал новин Voice of Europe. Цей сайт використовувався "для фінансування співпраці з журналістами в багатьох країнах Європейського Союзу та прихованої підтримки окремих кандидатів на виборах до Європейського парламенту" в обмін на просування останніми зовнішньополітичні інтересів Росії.

За інформацією чеського видання Denik N і німецького журналу Der Spiegel, сайт публікував заклики політиків припинити допомогу Україні, а декому з них за це платили суми, що в окремих випадках покривають витрати на їхню передвиборну кампанію. Виплати отримували політики з Угорщини, Польщі, Франції, Бельгії, Нідерландів. Йшлося також про причетність німецької правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини".

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