Байден не виключив нових санкцій проти Росії

Президент США Джо Байден, який у четвер, 15 квітня, підписав указ про запровадження нових санкцій щодо Росії, не виключив нових схожих заходів. "Якщо Росія знову втрутиться в нашу демократію, я готовий вжити подальші заходи у відповідь", - заявив Байден.

Водночас американський президент підкреслив, що США не намагаються "ініціювати цикл ескалації та конфліктів з Росією". "Ми хочемо стабільних, передбачуваних відносин", - зазначив він. За словами Байдена, прийняті 15 квітня санкції могли бути ще жорсткішими, однак він вирішив діяти "співрозмірно".

Зустріч Байдена та Путіна

Нагадаємо, що 13 квітня Джо Байден зателефонував президенту Росії Володимиру Путіну та запропонував йому зустрітися в третій країні. Пізніше він уточнив, що зустріч, згідно з його пропозицією, може відбутися влітку в Європі.

Нові санкції США щодо РФ

Нагадаємо, що напередодні президент США Джо Байден підписав указ про запровадження нових санкцій щодо Росії. У Вашингтоні наголосили, зокрема, що мінфін США запровадив санкції проти 32 російських компаній та фізичних осіб, які виконували на замовлення російського уряду спроби втрутитись у президентські вибори у США 2020 року, а також мали здійснити інші дії з метою дезінформації та втручання. США також висилають 10 російських дипломатів, які працюють у диппредставництві РФ у Вашингтоні, включаючи представників російських спецслужб.

Вашингтон пов'язує обмежувальні дії з наступними кроками російської влади: підривом проведення вільних і справедливих виборів, а також демократичних інститутів в США і країнах-союзниках, участю в кібертерористичній діяльності проти Сполучених Штатів та їхніх партнерів. Крім того, приводом до запровадження санкцій стало "заохочення і використання транснаціональної корупції для здійснення впливу на іноземні уряди", "здійснення екстериторіальних дій" щодо дисидентів або журналістів. Вашингтон також покладає на Росію провину за підрив безпеки в країнах і регіонах, що мають важливе значення для нацбезпеки США, за порушення загальновизнаних принципів міжнародного права, в тому числі принципу поваги до територіальної цілісності держав.

Солідарність із США вже висловили НАТО та Європейський Союз.